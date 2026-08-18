ЕКАТЕРИНА СИНАЙСКАЯ
Христианская святая; в возрасте 18 лет в Александрии пострадала во время гонений на христиан при императоре Максимине Дазе.
В агиографич. контексте жития св. Е. С. имеются тем не менее некоторые прототипич. черты, засвидетельствованные вне агиографич. традиции. Так, в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского (VIII, 14, 15) содержится рассказ о некоей знатной христианке из Александрии, «победившей страстную и безудержную душу Максимина своей мужественной твёрдостью». Согласно агиографич. традиции, Е. С. происходила из знатной семьи (раннесредневековые агиографич. сочинения указывают на её происхождение от царского рода; согласно житию Е. С., составленному свт. Димитрием Ростовским, она была дочерью царя Консты). Славилась красотой и умом; получила классич. античное образование, изучала античную риторскую и философскую традиции. Не желая мужа, уступающего ей по уму и красоте, Е. С. отвечала отказом на все уговоры выбрать жениха и тем сохранить царское наследие отца. Обращение Е. С. ко Христу осуществилось благодаря беседе с духовным отцом её матери, пообещавшим указать ей жениха «несравненного во всех дарованиях». Вручив Е. С. образ Богородицы с Младенцем, старец просил Е. С. неустанно молиться, дабы Христос – «несравненный во всех дарованиях» Жених – открылся ей и сделал Своей невестой. После крещения (с именем Екатерина) Е. С. в знак духовного обручения с Христом получила особый перстень. Во время пребывания имп. Максимина в Александрии Е. С. обличала его за совершение жертвоприношений, противопоставляя им веру в Бога, не требующего заклания и пролития крови, но лишь соблюдения заповедей. Победа Е. С. в диспуте над лучшими языч. философами и обращение их ко Христу в присутствии имп. Максимина явились причиной её мученичества и заключения. В темнице она проповедовала навестившим её тайно супруге Максимина и имп. стратегу Порфирию. После их мученич. кончины за исповедание Христа казни через усечение головы подверглась и Екатерина Синайская.
Почитание Е. С., зародившееся в Египте в 4–5 вв., в дальнейшем распространилось как на православный Восток, так и на лат. Запад. На Востоке одним из крупнейших центров почитания Е. С. стал Синайский монастырь Св. Екатерины, основанный в 6 в., в правление имп. Юстиниана I. Там же пребывают мощи св. Е. С., обретённые, согласно монастырской традиции, в 530–540-е гг. В 9 в. прп. Феофаном Никейским (ум. между 845–850) был составлен канон св. Е. С. На Западе, прежде всего на Апеннинах, о почитании св. Е. С. известно с 8 в., хотя истоки традиции, вероятно, восходят к периоду визант. господства. Крупнейшими центрами почитания св. Е. С. на Западе традиционно становились бенедиктинские обители: аббатства Монтекассино, Клюни, Санкт-Галлен, Фульда, Райхенау, Гиршау, Ла-Трините-о-Мон (вблизи Руана, где с 1-й пол. 11 в. пребывает частица мощей св. Е. С.).
День памяти св. Е. С. в правосл. церкви – 24 ноября (7 дек.); в католич. церкви – 25 ноября (согласно Римскому мартирологу).
Иконография. Наиболее ранние изображения Е. С. относятся к 8 в. (росписи в катакомбах Св. Януария в Неаполе). Атрибуты Е. С. – колесо (орудие приготовленного для неё мученичества, уничтоженное ударом молнии), меч, которым ей отрубили голову, пальмовая ветвь, корона; иногда святая предстаёт с математич. и астрономич. инструментами – знаками её учёности. В визант. иск-ве её изображали в имп. одеянии с драгоценным платом-лором и щитом-торакионом, в венце, с крестом. В миниатюрах менологиев и во фресковых минейных циклах обычно представлена сцена усекновения главы святой (Менологий Василия II, между 976–1025, Б-ка Ватикана; фреска нартекса ц. Вознесения в мон. Дечани, Сербия, 1348–50). На фресках и иконах Е. С. часто показана с др. святыми жёнами – Мариной, Варварой, Параскевой (оборот двусторонней резной иконы «Св. Георгий со сценами жития», 13 в., Визант. музей, Афины; фреска из ц. Покрова Богоматери Довмонтова города в Пскове, сер. 14 в., Эрмитаж, С.-Петербург). Наиболее ранняя житийная икона с 12 сценами жития святой (Синайский мон. Св. Екатерины, нач. 13 в.) предположительно была монастырским храмовым образом. Древнейшие рус. изображения Е. С. относятся к 12 в. (фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского мон. в Пскове, ц. Спаса Преображения на Нередице в Новгороде). На Руси в кон. 15 – нач. 16 вв. сложился оригинальный иконографич. извод «Моление св. Екатерины о народе»: святая, приведённая на казнь, обращается к Христу с просьбой помогать тем, кто помянет в молитве её имя (шитая пелена «Св. Екатерина с 12 сценами жития» из Спасо-Преображенского Хутынского мон. близ Новгорода, нач. 16 в., Новгородский гос. объединённый историко-архит. и худож. музей-заповедник; икона «Св. Екатерина, со св. Климентом папой Римским и 14 сценами жития», нач. 17 в., ГРМ).
В Зап. Европу культ Е. С. проник благодаря крестоносцам, побывавшим на Синае, в 12–13 вв. Особенно популярным он был в Англии, где изображения Е. С. появляются во фресковых росписях [в капелле Гроба Господня в соборе Уинчестера (Винчестера), ок. 1225], на витражах, в книжной миниатюре и на предметах декоративно-прикладного иск-ва. В Италии с 13 в. образы Е. С. появляются в живописи на досках, а на севере Европы в 14–15 вв. распространяются дерев. раскрашенные статуи святой (ок. 1400, Музей изобразит. искусств Юты, Солт-Лейк-Сити). Подробная иконография Е. С. сложилась на основе «Золотой легенды» Якова Ворагинского. Осн. эпизодами её жития, получившими отражение в изобразит. иск-ве, были «Мистическое обручение» (Барна да Сиена, ок. 1340, Музей изящных искусств, Бостон; Х. Мемлинг, центр. часть алтаря Иоанна Крестителя, 1474–79, Музей Х. Мемлинга, Брюгге; Филиппино Липпи, 1501, ц. Сан-Доменико, Болонья), «Диспут с философами» (фреска Б. Пинтуриккьо, 1492–94, Ватикан), «Св. Екатерина в темнице» (П. Веронезе, 1580–1585, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), «Мученичество св. Екатерины» (Л. Кранах Старший, 1506, КГ, Дрезден). В числе др. святых Е. С. часто присутствует среди предстоящих в разл. сценах: «Маэста» Дуччо ди Буонинсенья (1308–1311, Музей собора, Сиена), «Коронование Богоматери» Фра Анджелико (1435–1437, Лувр, Париж), «Полиптих св. Екатерины» С. Мартини (1319, Нац. музей Сан-Маттео, Пиза). На алтарных образах в эпохи Возрождения и барокко святая представлена со своими атрибутами (Рафаэль, 1508, Нац. галерея, Лондон; Караваджо, ок. 1598, собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид). В 18 в. изображения Е. С. получают заметное распространение в России в связи с наречением именем Екатерина двух рос. императриц. Её атрибутами становятся пальмовая ветвь и мантия, подбитая горностаем (знак ордена Св. Екатерины, 1714; икона «Св. Екатерина», иконостас Петропавловского собора в Санкт-Петербурге, 1720-е гг., иконописец А. Меркурьев Поспелов «со товарищи»).
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
«Святая Екатерина Синайская». Фрагмент полиптиха К. Кривелли. Ок. 1471. Музейный комплекс монастыря Сан-Франческо (Монтефьоре-делль-Ассо). Архив БРЭ;
«Святая Екатерина Синайская с житием». Икона. Нач. 13 в. Синайский монастырь Святой Екатерины. Архив БРЭ.
Авторы статьи: Ф. Дарузес, Д. В. Вальков, И. Л. Бусева-Давыдова (иконография).