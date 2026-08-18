ЕКАТЕРИНА СИНАЙСКАЯ

Христианская святая; в возрасте 18 лет в Александрии пострадала во время гонений на христиан при императоре Максимине Дазе.

В агио­гра­фич. кон­тексте жи­тия св. Е. С. име­ют­ся тем не ме­нее не­ко­то­рые про­то­ти­пич. чер­ты, за­сви­де­тель­ст­во­ван­ные вне агио­гра­фич. тра­ди­ции. Так, в «Цер­ков­ной ис­то­рии» Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го (VIII, 14, 15) со­дер­жит­ся рас­сказ о не­ко­ей знат­ной хри­сти­ан­ке из Алек­сан­д­рии, «по­бе­див­шей стра­ст­ную и без­удерж­ную ду­шу Мак­си­ми­на сво­ей му­же­ст­вен­ной твёр­до­стью». Со­глас­но агио­гра­фич. тра­ди­ции, Е. С. про­ис­хо­ди­ла из знат­ной се­мьи (ран­не­сред­не­ве­ко­вые агио­гра­фич. со­чи­не­ния ука­зы­ва­ют на её про­ис­хо­ж­де­ние от цар­ско­го ро­да; со­глас­но жи­тию Е. С., со­став­лен­но­му свт. Ди­мит­ри­ем Рос­тов­ским, она бы­ла до­че­рью ца­ря Кон­сты). Сла­ви­лась кра­со­той и умом; по­лу­чи­ла клас­сич. ан­тич­ное об­ра­зо­ва­ние, изу­ча­ла ан­тич­ную ри­тор­скую и фи­ло­соф­скую тра­ди­ции. Не же­лая му­жа, ус­ту­паю­ще­го ей по уму и кра­со­те, Е. С. от­ве­ча­ла от­ка­зом на все уго­во­ры вы­брать же­ни­ха и тем со­хра­нить цар­ское на­сле­дие от­ца. Об­ра­ще­ние Е. С. ко Хри­сту осу­ще­ст­ви­лось бла­го­да­ря бе­се­де с ду­хов­ным от­цом её ма­те­ри, по­обе­щав­шим ука­зать ей же­ни­ха «не­срав­нен­но­го во всех да­ро­ва­ни­ях». Вру­чив Е. С. об­раз Бо­го­ро­ди­цы с Мла­ден­цем, ста­рец про­сил Е. С. не­ус­тан­но мо­лить­ся, да­бы Хри­стос – «не­срав­нен­ный во всех да­ро­ва­ни­ях» Же­них – от­крыл­ся ей и сде­лал Сво­ей не­вес­той. По­сле кре­ще­ния (с име­нем Ека­те­ри­на) Е. С. в знак духовного об­ру­че­ния с Хри­стом по­лу­чи­ла осо­бый пер­стень. Во вре­мя пре­бы­ва­ния имп. Мак­си­ми­на в Алек­сан­д­рии Е. С. об­ли­ча­ла его за со­вер­ше­ние жерт­во­при­но­ше­ний, про­ти­во­пос­тав­ляя им ве­ру в Бо­га, не тре­бую­ще­го за­кла­ния и про­ли­тия кро­ви, но лишь со­блю­де­ния за­по­ве­дей. По­бе­да Е. С. в дис­пу­те над луч­ши­ми языч. фи­ло­со­фа­ми и об­ра­ще­ние их ко Хри­сту в при­сут­ст­вии имп. Мак­си­ми­на яви­лись при­чи­ной её му­че­ни­че­ст­ва и за­клю­че­ния. В тем­ни­це она про­по­ве­до­ва­ла на­вес­тив­шим её тай­но суп­ру­ге Мак­си­ми­на и имп. стра­те­гу Пор­фи­рию. По­сле их му­че­нич. кон­чи­ны за ис­по­ве­да­ние Хри­ста каз­ни че­рез усе­че­ние го­ло­вы под­вер­глась и Ека­те­ри­на Си­най­ская.

По­чи­та­ние Е. С., за­ро­див­шее­ся в Егип­те в 4–5 вв., в даль­ней­шем рас­про­стра­ни­лось как на пра­во­слав­ный Вос­ток, так и на лат. За­пад. На Вос­то­ке од­ним из круп­ней­ших цен­тров по­чи­та­ния Е. С. стал Си­най­ский мо­на­стырь Св. Ека­те­ри­ны, ос­но­ван­ный в 6 в., в прав­ле­ние имп. Юс­ти­ниа­на I. Там же пре­бы­ва­ют мо­щи св. Е. С., об­ре­тён­ные, со­глас­но мо­на­стыр­ской тра­ди­ции, в 530–540-е гг. В 9 в. прп. Фео­фа­ном Ни­кей­ским (ум. ме­ж­ду 845–850) был со­став­лен ка­нон св. Е. С. На За­па­де, пре­ж­де все­го на Апен­ни­нах, о по­чи­та­нии св. Е. С. из­вест­но с 8 в., хо­тя ис­то­ки тра­ди­ции, ве­ро­ят­но, вос­хо­дят к пе­рио­ду ви­зант. гос­под­ства. Круп­ней­ши­ми цен­тра­ми по­чи­та­ния св. Е. С. на За­па­де тра­ди­ци­он­но ста­но­ви­лись бе­не­дик­тин­ские оби­те­ли: аб­бат­ст­ва Мон­те­кас­си­но, Клю­ни, Санкт-Гал­лен, Фуль­да, Рай­хе­нау, Гир­шау, Ла-Три­ни­те-о-Мон (вбли­зи Руа­на, где с 1-й пол. 11 в. пре­бы­ва­ет час­ти­ца мо­щей св. Е. С.).

День па­мя­ти св. Е. С. в пра­восл. церк­ви – 24 но­яб­ря (7 дек.); в ка­то­лич. церк­ви – 25 но­яб­ря (со­глас­но Рим­ско­му мар­ти­ро­ло­гу).

Ико­но­гра­фия. Наи­бо­лее ран­ние изо­бра­же­ния Е. С. от­но­сят­ся к 8 в. (рос­пи­си в ка­та­ком­бах Св. Януа­рия в Не­апо­ле). Ат­ри­бу­ты Е. С. – ко­ле­со (ору­дие при­го­тов­лен­но­го для неё му­че­ни­че­ст­ва, унич­то­жен­ное уда­ром мол­нии), меч, ко­то­рым ей от­ру­би­ли го­ло­ву, паль­мо­вая ветвь, ко­ро­на; ино­гда свя­тая пред­ста­ёт с ма­те­ма­тич. и ас­тро­но­мич. ин­ст­ру­мен­та­ми – зна­ка­ми её учё­но­сти. В ви­зант. иск-ве её изо­бра­жа­ли в имп. одея­нии с дра­го­цен­ным пла­том-ло­ром и щи­том-то­ра­кио­ном, в вен­це, с кре­стом. В ми­ниа­тю­рах ме­но­ло­ги­ев и во фре­ско­вых ми­ней­ных цик­лах обыч­но пред­став­ле­на сце­на усек­но­ве­ния гла­вы свя­той (Ме­но­ло­гий Ва­си­лия II, ме­ж­ду 976–1025, Б-ка Ва­ти­ка­на; фре­ска нар­тек­са ц. Воз­не­се­ния в мон. Де­ча­ни, Сер­бия, 1348–50). На фре­сках и ико­нах Е. С. час­то по­ка­за­на с др. свя­ты­ми жё­на­ми – Ма­ри­ной, Вар­ва­рой, Па­ра­ске­вой (обо­рот дву­сто­рон­ней рез­ной ико­ны «Св. Ге­ор­гий со сце­на­ми жи­тия», 13 в., Ви­зант. му­зей, Афи­ны; фре­ска из ц. По­кро­ва Бо­го­ма­те­ри Дов­мон­то­ва го­ро­да в Пско­ве, сер. 14 в., Эр­ми­таж, С.-Петербург). Наи­бо­лее ран­няя жи­тий­ная ико­на с 12 сце­на­ми жи­тия свя­той (Си­най­ский мон. Св. Ека­те­ри­ны, нач. 13 в.) пред­по­ло­жи­тель­но бы­ла мо­на­стыр­ским хра­мо­вым об­ра­зом. Древ­ней­шие рус. изо­бра­же­ния Е. С. от­но­сят­ся к 12 в. (фре­ски Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра Ми­ро­жско­го мон. в Пско­ве, ц. Спа­са Пре­об­ра­же­ния на Не­ре­ди­це в Нов­го­ро­де). На Ру­си в кон. 15 – нач. 16 вв. сло­жил­ся ори­ги­наль­ный ико­но­гра­фич. из­вод «Мо­ле­ние св. Ека­те­ри­ны о на­ро­де»: свя­тая, при­ве­дён­ная на казнь, об­ра­ща­ет­ся к Хри­сту с прось­бой по­мо­гать тем, кто по­мя­нет в мо­лит­ве её имя (ши­тая пе­ле­на «Св. Ека­те­ри­на с 12 сце­на­ми жи­тия» из Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го Ху­тын­ско­го мон. близ Нов­го­ро­да, нач. 16 в., Нов­го­род­ский гос. объ­е­ди­нён­ный ис­то­ри­ко-ар­хит. и ху­дож. му­зей-за­по­вед­ник; ико­на «Св. Ека­те­ри­на, со св. Кли­мен­том па­пой Рим­ским и 14 сце­на­ми жи­тия», нач. 17 в., ГРМ).

В Зап. Ев­ро­пу культ Е. С. про­ник бла­го­да­ря кре­сто­нос­цам, по­бы­вав­шим на Си­нае, в 12–13 вв. Осо­бен­но по­пу­ляр­ным он был в Анг­лии, где изо­бра­же­ния Е. С. по­яв­ля­ют­ся во фре­ско­вых рос­пи­сях [в ка­пел­ле Гро­ба Гос­под­ня в со­бо­ре Уин­че­сте­ра (Вин­че­сте­ра), ок. 1225], на вит­ра­жах, в книж­ной ми­ниа­тю­ре и на пред­ме­тах де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва. В Ита­лии с 13 в. об­ра­зы Е. С. по­яв­ля­ют­ся в жи­во­пи­си на дос­ках, а на севере Ев­ро­пы в 14–15 вв. рас­про­стра­ня­ют­ся де­рев. рас­кра­шен­ные ста­туи свя­той (ок. 1400, Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств Юты, Солт-Лейк-Си­ти). Под­роб­ная ико­но­гра­фия Е. С. сло­жи­лась на ос­но­ве «Зо­ло­той ле­ген­ды» Яко­ва Во­ра­гин­ско­го. Осн. эпи­зо­да­ми её жи­тия, по­лу­чив­ши­ми от­ра­же­ние в изо­бра­зит. иск-ве, бы­ли «Мис­ти­че­ское об­ру­че­ние» (Бар­на да Сие­на, ок. 1340, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон; Х. Мем­линг, центр. часть ал­та­ря Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, 1474–79, Му­зей Х. Мем­лин­га, Брюг­ге; Фи­лип­пи­но Лип­пи, 1501, ц. Сан-До­ме­ни­ко, Бо­ло­нья), «Дис­пут с фи­ло­со­фа­ми» (фре­ска Б. Пин­ту­рик­кьо, 1492–94, Ва­ти­кан), «Св. Ека­те­ри­на в тем­ни­це» (П. Ве­ро­не­зе, 1580–1585, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк), «Му­че­ни­че­ст­во св. Ека­те­ри­ны» (Л. Кра­нах Стар­ший, 1506, КГ, Дрез­ден). В чис­ле др. свя­тых Е. С. час­то при­сут­ст­ву­ет сре­ди пред­стоя­щих в разл. сце­нах: «Маэ­ста» Дуч­чо ди Буо­нин­се­нья (1308–1311, Му­зей со­бо­ра, Сие­на), «Ко­ро­но­ва­ние Бо­го­ма­те­ри» Фра Анд­же­ли­ко (1435–1437, Лувр, Па­риж), «По­лип­тих св. Ека­те­ри­ны» С. Мар­ти­ни (1319, Нац. му­зей Сан-Мат­тео, Пи­за). На ал­тар­ных об­раз­ах в эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко свя­тая пред­став­ле­на со сво­ими ат­ри­бу­та­ми (Ра­фа­эль, 1508, Нац. га­ле­рея, Лон­дон; Ка­ра­вад­жо, ок. 1598, со­б­ра­ние Тис­сен-Бор­не­ми­са, Мад­рид). В 18 в. изо­бра­же­ния Е. С. по­лу­ча­ют за­мет­ное рас­про­стра­не­ние в Рос­сии в свя­зи с на­ре­чени­ем име­нем Ека­те­ри­на двух рос. им­пе­рат­риц. Её ат­ри­бу­та­ми ста­но­вят­ся паль­мо­вая ветвь и ман­тия, под­би­тая гор­но­ста­ем (знак ор­де­на Св. Ека­те­ри­ны, 1714; ико­на «Св. Ека­те­ри­на», ико­но­стас Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1720-е гг., ико­но­пи­сец А. Мер­курь­ев По­спе­лов «со то­ва­ри­щи»).

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

«Свя­тая Ека­те­ри­на Си­най­ская». Фраг­мент по­лип­ти­ха К. Кри­вел­ли. Ок. 1471. Му­зей­ный ком­плекс монастыря Сан-Фран­че­ско (Мон­тефь­о­ре-делль-Ас­со). Архив БРЭ;

«Свя­тая Ека­те­ри­на Си­най­ская с жи­ти­ем». Ико­на. Нач. 13 в. Си­най­ский мо­на­стырь Свя­той Ека­те­ри­ны. Архив БРЭ.

Авторы статьи: Ф. Да­ру­зес, Д. В. Валь­ков, И. Л. Бу­се­ва-Да­вы­до­ва (ико­но­гра­фия).