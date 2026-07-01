ЕГВАРД
ЕГВАРД - город в Армении, в области Котайк, в 30 км к северу от Еревана.
Население 10,6 тысяч человек (2007). Впервые упоминается в 574 году; близ Егварда состоялось сражение между армянским царём Покасом и персами (603), а также битва между Надир-шахом и османскими войсками (1735). Сохранились руины базилик - 1-нефной Катогике (V век, реконструирована около 660 года) и 3-нефной (2-я половина VI века); 2-этажная церковь Сурб-Аствацацин (1301 год или 1321-1328 годы; над усыпальницей - крестообразный в плане храм, увенчанный 12-колонной ротондой; богато украшен резьбой и рельефами), жилая 1- и 2-этажная застройка (XIX-XX века).
Близ Егварда - руины 8-апсидной 2-ярусной купольной церкви Зоравор (661-685 годы, фрагменты росписей).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.