ЕГВАРД

ЕГВАРД - город в Армении, в области Котайк, в 30 км к северу от Еревана.

Население 10,6 тысяч человек (2007). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 574 году; близ Егварда со­стоя­лось сра­же­ние ме­ж­ду армянским ца­рём По­ка­сом и пер­са­ми (603), а так­же бит­ва ме­ж­ду На­дир-ша­хом и ос­ман­ски­ми вой­ска­ми (1735). Со­хра­ни­лись руи­ны ба­зи­лик - 1-не­фной Ка­то­ги­ке (V век, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на около 660 года) и 3-не­фной (2-я половина VI века); 2-этаж­ная церковь Сурб-Ас­т­ва­ца­цин (1301 год или 1321-1328 годы; над усы­паль­ницей - кре­сто­об­раз­ный в пла­не храм, увен­чан­ный 12-ко­лон­ной ро­тон­дой; бо­га­то ук­ра­шен резь­бой и рель­е­фа­ми), жи­лая 1- и 2-этаж­ная за­строй­ка (XIX-XX века).

Близ Егварда - руи­ны 8-ап­сид­ной 2-ярус­ной ку­поль­ной церкви Зо­ра­вор (661-685 годы, фраг­мен­ты рос­пи­сей).

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