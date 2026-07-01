ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - великий князь Рязанский.
Из династии рязанских Рюриковичей, старший сын Василия Ивановича, внук великого князя рязанского Ивана Фёдоровича и великого князя московского Василия II Васильевича Тёмного, отец Ивана Ивановича. По завещанию отца Иван Васильевич получил старейший стол в Переяславле-Рязанском и Ростиславле с волостями, а также Пронское княжество. Значительное влияние при Иване Васильевиче сохраняла его мать, имевшая третий по размеру удел («четверть») в Рязанском великом княжестве.
Будучи старшим в роде, 09.06.1483 года по благословению митрополита Московского и всея Руси Геронтия Иван Васильевич заключил новый договор со своим дядей, великим князем московским Иваном III Васильевичем. Его текст отражал основные условия московско-рязанского договора 1447 года, а также внешнеполитические изменения, произошедшие после Стояния на Угре 1480 года. Иван Васильевич признал себя «молодшим братом» своего дяди и его старшего сына - великого князя московского Ивана Ивановича Молодого, отказался от самостоятельных отношений с Большой Ордой, Великим княжеством Литовским (ВКЛ) и находившимися там князьями-эмигрантами из московских Рюриковичей, обязался не вступать в контакты с татарским царевичем Даньяром, а также поддерживать Ивана III против всех врагов. В ответ Иван III, подчёркивая свой патронат над Рязанским княжеством, обещал Ивану Васильевичу заботиться о нём и его владениях, признал его права на Романцев с уездом (за рекой Дон), в ответ Иван Васильевич признал купли Василия II на южном берегу реки Ока [Тешилов, Венёв, Растовец, др. населённые пункты и земли от устья реки Смедва (ныне Большая Смедова) до верховьев реки Дон в районе Куликова поля]. Иван Васильевич подтвердил отказ от претензий на Елец и спорные земли в Левобережном Подонье, входившие ранее в состав Елецкого княжества, обязался платить ордынский выход царевичу Даньяру и согласился на совместное управление Мечей. Иван Васильевич предлагалось не замышлять вывода людей из владений великого князя московского и поддерживать неизменность границ, подчёркивалось право свободного отъезда для бояр и вольных слуг. Такие уступки Ивана Васильевича фактически низводили его статус до положения владельца удела в Московском великом княжестве с той разницей, что на подвластной ему территории не было московских владений.
Летом 1485 года мать Ивана Васильевича, великая княгиня Анна Васильевна, устроила его брак с Агриппиной Васильевной, урождённой княжной Бабич-Друцкой. Тесно связанная с московским двором, жена Ивана Васильевича в то же время имела множество родственников в ВКЛ, а по женской линии была близкой родственницей польского короля Казимира IV Ягеллончика. Однако Иван Васильевич не изменил своей политики и остался верным договору 1483 года. Зимой 1492/1493 года в ходе русско-литовской войны 1492-1493 годов Иван Васильевич посылал воевод и своего брата князя Фёдора Васильевича Третного на помощь войскам великого князя московского: рязанские войска участвовали в захвате Вяземского княжества и ряда пограничных городов Верховских княжеств. В ответ владения Ивана Васильевича на западной и юго-западной границах Рязанского княжества подвергались постоянному военному давлению со стороны литовского населения пограничных городов и волостей. Во время заключения перемирия в январе - феврале 1494 года Иван III в договоре с великим князем литовским Александром подчёркивал, что Иван Васильевич и его брат со своими детьми и владениями находятся в московской «стороне» и соседи не должны вступать в их владения.
Внутренняя политика Ивана Васильевича характеризовалась поддержкой местного рязанского боярства, которое он пытался удержать от постепенного перехода на службу в Москву. При нём ряд крупных рязанских духовных корпораций получили подтверждения на жалованные, данные, льготные, несудимые и тарханные грамоты. В связи с рождением сына Ивана Иван Васильевич 19.08.1496 года заключил новый договор с братом князем Фёдором Васильевичем Третным, который обязался «своеи отчины не отдавати никоторою хитростью» никому, кроме Ивана Васильевича и его наследника.
В январе 1498 года Иван III и мать Ивана Васильевича Анна Васильевна выдали сестру Ивана Васильевича Анну замуж за служилого князя Ф. И. Бельского (из рода Бельских). Этот брак укрепил положение Ивана Васильевича при московском дворе, но осложнил отношения с ВКЛ, где его зять с 1481 года обвинялся в покушении на жизнь Казимира IV. В результате последние годы жизни Ивана Васильевича прошли в пограничной войне с ВКЛ. В июле 1498 года русский посол в ВКЛ А. Я. Голохвастов заявил великому князю литовскому, что Иван Васильевич жалуется на жителей Мценска, Рыльска, Путивля, а также др. пограничных городов, которые после заключения мира разоряли территории Рязанского великого княжества.