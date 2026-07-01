ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - великий князь Ря­зан­ский.

Из ди­на­стии ря­зан­ских Рю­ри­ко­ви­чей, стар­ший сын Ва­си­лия Ива­но­ви­ча, внук великого князя ря­зан­ско­го Ива­на Фё­до­ро­ви­ча и великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го, отец Ива­на Ива­но­ви­ча. По за­ве­ща­нию от­ца Иван Васильевич по­лу­чил ста­рей­ший стол в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском и Рос­ти­слав­ле с во­лос­тя­ми, а так­же Прон­ское княжество. Зна­чительное влия­ние при Иване Васильевиче со­хра­няла его мать, имев­шая тре­тий по раз­ме­ру удел («чет­верть») в Ря­зан­ском великом кня­же­ст­ве.

Бу­ду­чи стар­шим в ро­де, 09.06.1483 года по бла­го­сло­ве­нию митрополита Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Ге­рон­тия Иван Васильевич за­клю­чил но­вый до­го­вор со сво­им дя­дей, великим князем мо­с­ков­ским Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем. Его текст от­ра­жал основные ус­ло­вия московско-ря­зан­ско­го до­го­во­ра 1447 года, а так­же внеш­не­по­ли­тические из­ме­не­ния, про­изо­шед­шие по­сле Стоя­ния на Уг­ре 1480 года. Иван Васильевич при­знал се­бя «мо­лод­шим бра­том» сво­его дя­ди и его стар­ше­го сы­на - великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на Ива­но­ви­ча Мо­ло­до­го, от­ка­зал­ся от са­мо­сто­ятельных от­но­ше­ний с Боль­шой Ор­дой, Ве­ли­ким кня­жест­вом Ли­тов­ским (ВКЛ) и на­хо­див­ши­ми­ся там князь­я­ми-эмиг­ран­та­ми из московских Рю­ри­ко­ви­чей, обя­зал­ся не всту­пать в кон­так­ты с татарским ца­ре­ви­чем Дань­я­ром, а также под­дер­жи­вать Ива­на III про­тив всех вра­гов. В от­вет Иван III, под­чёр­ки­вая свой па­тро­нат над Ря­зан­ским княжеством, обе­щал Ивану Васильевичу за­бо­тить­ся о нём и его вла­де­ни­ях, при­знал его пра­ва на Ро­ман­цев с уез­дом (за рекой Дон), в от­вет Иван Васильевич при­знал ку­п­ли Ва­си­лия II на южном бе­ре­гу реки Ока [Те­ши­лов, Ве­нёв, Рас­то­вец, др. на­се­лён­ные пунк­ты и зем­ли от устья реки Смед­ва (ны­не Боль­шая Сме­до­ва) до вер­ховь­ев реки Дон в рай­оне Ку­ли­ко­ва по­ля]. Иван Васильевич под­твер­дил от­каз от пре­тен­зий на Елец и спор­ные зем­ли в Ле­во­бе­реж­ном По­до­нье, вхо­див­шие ра­нее в со­став Елец­ко­го княжества, обя­зал­ся пла­тить ор­дын­ский вы­ход ца­ре­ви­чу Дань­я­ру и со­гла­сил­ся на со­вме­ст­ное управ­ле­ние Ме­чей. Иван Васильевич пред­ла­га­лось не за­мыш­лять вы­вода лю­дей из вла­де­ний великого князя мос­ков­ско­го и под­дер­жи­вать не­из­мен­ность гра­ниц, под­чёр­ки­ва­лось пра­во сво­бод­но­го отъ­ез­да для бо­яр и воль­ных слуг. Та­кие ус­туп­ки Ивана Васильевича фак­ти­че­ски низ­во­ди­ли его ста­тус до по­ло­же­ния вла­дель­ца уде­ла в Мо­с­ков­ском ве­ли­ком кня­же­ст­ве с той раз­ни­цей, что на под­вла­ст­ной ему тер­ри­то­рии не бы­ло московских вла­де­ний.

Ле­том 1485 года мать Ивана Васильевича, великая княгиня Ан­на Ва­силь­ев­на, уст­рои­ла его брак с Аг­рип­пи­ной Ва­силь­ев­ной, уро­ж­дён­ной княж­ной Ба­бич-Друц­кой. Тес­но свя­зан­ная с московским дво­ром, же­на Ивана Васильевича в то же вре­мя име­ла мно­же­ст­во род­ст­вен­ни­ков в ВКЛ, а по жен­ской ли­нии бы­ла близ­кой род­ст­вен­ни­цей поль­ско­го ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра IV Ягел­лон­чи­ка. Од­на­ко Иван Васильевич не из­ме­нил сво­ей по­ли­ти­ки и ос­тал­ся вер­ным до­го­во­ру 1483 года. Зи­мой 1492/1493 года в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1492-1493 годов Иван Васильевич по­сы­лал вое­вод и сво­его бра­та князя Фё­до­ра Ва­силь­е­ви­ча Трет­но­го на по­мощь вой­скам великого князя мо­с­ков­ско­го: ря­зан­ские вой­ска уча­ст­во­ва­ли в за­хва­те Вя­зем­ско­го кня­же­ст­ва и ря­да по­гра­нич­ных го­ро­дов Вер­хов­ских кня­жеств. В от­вет вла­де­ния Ивана Васильевича на западной и юго-западной гра­ни­цах Ря­зан­ско­го княжества под­вер­га­лись по­сто­ян­но­му во­енному дав­ле­нию со сто­ро­ны ли­товского на­се­ле­ния по­гра­нич­ных го­ро­дов и во­лос­тей. Во вре­мя за­клю­че­ния пе­ре­ми­рия в январе - феврале 1494 года Иван III в до­го­во­ре с великим князем ли­тов­ским Алек­сан­дром под­чёр­ки­вал, что Иван Васильевич и его брат со свои­ми деть­ми и вла­де­ния­ми на­хо­дят­ся в московской «сто­ро­не» и со­се­ди не долж­ны всту­пать в их вла­де­ния.

Внутренняя по­ли­ти­ка Ивана Васильевича ха­рак­те­ри­зо­ва­лась под­держ­кой ме­ст­но­го ря­зан­ско­го бо­яр­ст­ва, ко­то­рое он пы­тал­ся удер­жать от по­сте­пен­но­го пе­ре­хо­да на служ­бу в Мо­ск­ву. При нём ряд круп­ных ря­зан­ских ду­хов­ных кор­по­ра­ций по­лу­чи­ли под­твер­жде­ния на жа­ло­ван­ные, дан­ные, льгот­ные, не­су­ди­мые и тар­хан­ные гра­мо­ты. В свя­зи с ро­ж­де­ни­ем сы­на Ива­на Иван Васильевич 19.08.1496 года за­клю­чил но­вый до­го­вор с бра­том князем Фё­до­ром Ва­силь­е­ви­чем Трет­ным, ко­то­рый обя­зал­ся «сво­еи от­чи­ны не от­да­ва­ти ни­ко­то­рою хит­ро­стью» ни­ко­му, кро­ме Ивана Васильевича и его на­след­ни­ка.

В январе 1498 года Иван III и мать Ивана Васильевича Ан­на Ва­силь­ев­на вы­да­ли се­ст­ру Ивана Васильевича Ан­ну за­муж за слу­жи­ло­го князя Ф. И. Бель­ско­го (из ро­да Бель­ских). Этот брак ук­ре­пил по­ло­же­ние Ивана Васильевича при московском дво­ре, но ос­лож­нил от­но­ше­ния с ВКЛ, где его зять с 1481 года об­ви­нял­ся в по­ку­ше­нии на жизнь Ка­зи­ми­ра IV. В ре­зуль­та­те по­след­ние го­ды жиз­ни Ивана Васильевича про­шли в по­гра­нич­ной вой­не с ВКЛ. В ию­ле 1498 года русский по­сол в ВКЛ А. Я. Го­лох­ва­стов за­явил великому князю ли­тов­ско­му, что Иван Васильевич жа­лу­ет­ся на жи­те­лей Мцен­ска, Рыль­ска, Пу­тив­ля, а так­же др. по­гра­нич­ных го­ро­дов, ко­то­рые по­сле за­клю­че­ния ми­ра ра­зо­ря­ли тер­ри­то­рии Ря­зан­ско­го великого княжества.