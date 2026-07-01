ЕГОРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕГОРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - советский государственный деятель, вице-адмирал-инженер, Герой Социалистического Труда .

Окон­чил Во­енно-морское ин­же­нер­ное училище имени Ф.Э. Дзер­жин­ско­го (1930). В 1930 году ин­же­нер-ме­ха­ник ли­ней­но­го ко­раб­ля «Ок­тябрь­ская ре­во­лю­ция». В 1930-1939 годах в На­учном институте во­енного ко­раб­ле­строе­ния (с 1938 года Центральный НИИ-45; стар­ший ин­же­нер опыт­но­го су­до­строительного бас­сей­на, начальник от­де­ла мо­ре­ход­ных ка­честв ко­раб­ля). Начальник 13-го (1939-1940), 5-го (1940-1953) главных уп­рав­ле­ний Нар­ко­ма­та су­до­строительной промыленности. В 1953-1954 годах главный ин­же­нер - заместитель начальника 5-го Главного управ­ле­ния Министерства транс­порт­но­го и тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния СССР. Министр су­до­строительной промышленности СССР (1976-1984; с 1955 года заместитель ми­ни­ст­ра, с 1957 года - 1-й заместитель; ве­дом­ст­во ме­ня­ло на­зва­ние). Ру­ко­во­дил НИОКР по су­до­строе­нию в СССР. Ку­ри­ро­вал раз­ра­бот­ку про­ек­та ле­до­ко­ла «Ле­нин» с ядер­ной энер­ге­тической ус­та­нов­кой. В 1954 году совместно с С.П. Ко­ро­лё­вым раз­ра­ба­ты­вал прин­ци­пы при­ме­не­ния ра­кет­но­го ору­жия с ко­раб­лей и под­вод­ных ло­док. При не­по­средственном уча­стии Егорова вве­де­ны в строй ВМФ СССР тя­жё­лые атом­ные ра­кет­ные, авиа­не­су­щие и ра­кет­ные крей­се­ры («Ад­ми­рал Уша­ков», «Ад­ми­рал Фло­та Со­вет­ско­го Сою­за Куз­не­цов», «Сла­ва» и др.), эс­кад­рен­ные ми­но­нос­цы и др. Ле­нин­ская премия (1981). На­гра­ж­дён 6 ор­де­на­ми Ле­ни­на и др. (смотри Атомная энергетика ).