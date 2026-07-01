ЕГОРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЕГОРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - советский государственный деятель, вице-адмирал-инженер, Герой Социалистического Труда.
Окончил Военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского (1930). В 1930 году инженер-механик линейного корабля «Октябрьская революция». В 1930-1939 годах в Научном институте военного кораблестроения (с 1938 года Центральный НИИ-45; старший инженер опытного судостроительного бассейна, начальник отдела мореходных качеств корабля). Начальник 13-го (1939-1940), 5-го (1940-1953) главных управлений Наркомата судостроительной промыленности. В 1953-1954 годах главный инженер - заместитель начальника 5-го Главного управления Министерства транспортного и тяжёлого машиностроения СССР. Министр судостроительной промышленности СССР (1976-1984; с 1955 года заместитель министра, с 1957 года - 1-й заместитель; ведомство меняло название). Руководил НИОКР по судостроению в СССР. Курировал разработку проекта ледокола «Ленин» с ядерной энергетической установкой. В 1954 году совместно с С.П. Королёвым разрабатывал принципы применения ракетного оружия с кораблей и подводных лодок. При непосредственном участии Егорова введены в строй ВМФ СССР тяжёлые атомные ракетные, авианесущие и ракетные крейсеры («Адмирал Ушаков», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», «Слава» и др.), эскадренные миноносцы и др. Ленинская премия (1981). Награждён 6 орденами Ленина и др. (смотри Атомная энергетика).