ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ
ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ - российский живописец и график.
Сын калмыка, попавший в плен к казакам. Ребёнком отдан в Воспитательный дом в Москве, в 1782 году переведён в Санкт-Петербург, где учился в АХ (1782-1797; вначале воспитанник) у И.А. Акимова и Г.И. Угрюмова. Пенсионер АХ в Риме (1803-1807), где изучал творчество Рафаэля, испытал влияние А. Кановы и В. Камуччини. За эскиз для Казанского собора «Положение во гроб» (ГТГ) получил звание академика петербургской АХ (1807). Представитель классицизма, автор идеализированных картин на библейские и аллегорические сюжеты («Сусанна», 1813, ГТГ; «Истязание Спасителя», 1814, ГРМ), портретов (художник В.П. Суханов, 1812, ГТГ; коллекционер А.Р. Томилов, 1831, ГРМ; автопортреты, ГТГ). Создавал церковные образа для храмов С.-Петербурга, Царского Села, Сионского собора в Тифлисе и др. Мастер академич. рисунка; среди его произведений – работы по мотивам поэзии Г.Р. Державина, также бытовые зарисовки («Извозчики», итальянский карандаш, 1813, ГРМ). Занимался офортом, повторяя свои живописные композиции. По его рисункам изданы альбомы гравюр (1814, 1846). Егоров был замечательным педагогом; преподавал в АХ (1798-1803 и 1807-1840 годы; профессор с 1812 года; заслуженный профессор с 1832 года), оказывал поддержку А.В. Ступину при организации художественной школы в Арзамасе. В 1840 году уволен из АХ по личному приказу Николая I. Среди учеников - Ф.А. Бруни, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, сын - живописец по фарфору и гравёр Евдоким Алексеевич Егоров (1832-1891).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.