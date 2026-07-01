ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ

ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ - российский живописец и график.

Сын кал­мы­ка , по­пав­ший в плен к ка­за­кам. Ре­бён­ком от­дан в Вос­пи­тательный дом в Мо­ск­ве, в 1782 году пе­ре­ве­дён в Санкт-Пе­тер­бург, где учил­ся в АХ (1782-1797; вна­ча­ле вос­пи­тан­ник) у И.А. Аки­мо­ва и Г.И. Уг­рю­мо­ва. Пен­сио­нер АХ в Ри­ме (1803-1807), где изу­чал твор­че­ст­во Ра­фа­эля, ис­пы­тал влия­ние А. Ка­но­вы и В. Ка­муч­чи­ни. За эс­киз для Ка­зан­ско­го со­бо­ра «По­ло­же­ние во гроб» (ГТГ) по­лу­чил зва­ние ака­де­ми­ка пе­тербургской АХ (1807). Пред­ста­ви­тель клас­си­циз­ма , ав­тор идеа­ли­зи­ро­ван­ных кар­тин на биб­лей­ские и ал­ле­го­рические сю­же­ты («Су­сан­на», 1813, ГТГ; «Ис­тя­за­ние Спа­си­те­ля», 1814, ГРМ), порт­ре­тов (ху­дож­ник В.П. Су­ха­нов, 1812, ГТГ; кол­лек­цио­нер А.Р. То­ми­лов, 1831, ГРМ; ав­то­порт­ре­ты, ГТГ). Соз­да­вал цер­ков­ные об­раза для хра­мов С.-Пе­тер­бур­га, Цар­ско­го Се­ла, Си­он­ско­го со­бо­ра в Тиф­ли­се и др. Мас­тер ака­де­мич. ри­сун­ка; сре­ди его про­из­ве­де­ний – ра­бо­ты по мо­ти­вам поэ­зии Г.Р. Дер­жа­ви­на, так­же бы­то­вые за­ри­сов­ки («Из­воз­чи­ки», итальянский ка­ран­даш, 1813, ГРМ). За­ни­мал­ся офор­том, по­вто­ряя свои жи­во­пис­ные ком­по­зи­ции. По его ри­сун­кам из­да­ны аль­бо­мы гра­вюр (1814, 1846). Егоров был за­ме­ча­тель­ным пе­да­го­гом ; пре­по­да­вал в АХ (1798-1803 и 1807-1840 годы; профессор с 1812 года; заслуженный профессор с 1832 года), ока­зы­вал под­держ­ку А.В. Сту­пи­ну при ор­га­ни­за­ции ху­дожественной шко­лы в Ар­за­ма­се. В 1840 году уво­лен из АХ по лич­но­му при­ка­зу Ни­ко­лая I. Сре­ди уче­ни­ков - Ф.А. Бру­ни, К.П. Брюл­лов, А.А. Ива­нов, сын - жи­во­пи­сец по фар­фо­ру и гра­вёр Ев­до­ким Алек­сее­вич Его­ров (1832-1891).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.