ЕГOРOВ АЛЕКСАНДР AЛEКСАНДРOВИЧ

ЕГOРOВ АЛЕКСАНДР AЛEКСАНДРOВИЧ - композитор, хоровой дирижер, педагог .

Происходил из музыкальной семьи, его отец был певчим Придворной певческой капеллы . Здесь же Егоров занимался (окончил в 1907 году) специальной теорией музыки у А.К. Лядова, Н.А. Соколова, фортепиано у А.И. Полетики (экстерном), хоровым дирижированием у Е.С. Азеева, Н.С. Кленовского. В 1912 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по композиции у Лядова со званием свободного художника. С 1907 года преподавал хоровое пение и музыкально-теоретические предметы в городских училищах Санкт-Петербурга. В 1914-1918 годах был учителем пения в Могилёвской женской гимназии. С 1918 года в Гомеле заведовал музыкальной секцией губернского отдела народного образования, в 1919 году организовал там же Народную консерваторию (ныне музыкальное училище). Вел теоретические предметы, хоровое пение, создавал музыкальные студии для рабочих. С 1920 года преподавал музыкально-теоретические предметы в Петроградской (впоследствии Ленинградской) консерватории, с 1923 года в должности доцента, с 1935 года - профессора. С 1938 года работал с хором студентов инструкторско-хорового факультета (в настоящее время дирижерский), в 1938-1951 годах заведовал кафедрой хороведения, в 1946-1951 годах был деканом дирижерско-хорового факультета. Одновременно в 1920-1923 годах работал на военных курсах Петроградского военного округа, в Военно-инженерной академии, в 1924-1931 годах руководил самодеятельными хорами Балтийского завода, клубов «Союза металлистов», «Электроник». В 1927-1935 годах преподавал музыкально-теоретические предметы в Ленинградской академической капелле. Член жюри всесоюзных конкурсов: пианистов (1937), дирижеров (1938). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).

Еще в молодые годы Егоров проявил себя как композитор, опирающийся на классическое наследие и в то же время способный развивать певческой традиции. Незаурядное дарование Егорова было замечено современниками, которые отмечали солидные музыкальные достоинства его ранних сочинений, их мелодическое и гармоническое соответствие поэтическим текстам. Впоследствии хоровой стиль Егорова совершенствовался благодаря тесным творческим контактам в 20-30-х годах с Ленинградской академической капеллой.

Егоров оставил большое количество сочинений: более 100 хоровых и инструментальных, 107 обработок народных песен, около 60 переложений для хора, более 40 романсов и мелодекламаций.

Духовно-музыкальные сочинения Егорова, в основном миниатюры, написаны для разных составов голосов: «Единородный Сыне», «Тебе поем», « Отче наш », «Достойно есть», «Свете тихий» для смешанного хора большого состава (до 8 голосов); «Приидите, поклонимся», «Господи спаси благочестивыя» и Трисвятое для смешанного хора малого состава; «Разбойника благоразумнаго» (трио), «Душе моя», «Милость мира» для мужского хора (3- и 5-голосного); «Тебе поем» для женского хора (4-голосного).

В произведениях Егорова при плавной мелодике песенно-романсового склада присутствуют древняя ритмическая раскованность и протяженность, благодаря чему возможно избежать квадратности мелодических построений, имеются длительные слоговые распевы, голосовые педали-исоны, речитация.

Гармонический язык характеризуется терпкими звукосочетаниями, минорными красками трезвучий вместо ожидаемых мажорных, натурладовыми оборотами, уменьшенными и увеличенными трезвучиями, септаккордами, нонаккордами, органично включенными в звуковую ткань. Фактура прозрачна и разнообразна: гомофонно-гармонический склад перемежается с развернутой имитационной полифонией, подголосочным развитием, противопоставлениями высоких и низких голосовых партий, общим унисоном хора. Диапазон весьма широкий. Динамика контрастная. Среди исполнительских приемов выделяются «аркообразные» динамические построения, филирование. Сочинения Егорова для большого состава трудны для исполнения, доступны только высокопрофессиональным хорам. Проческие церковные миниатюры несложны.

Сочинения Егорова были исполнены в духовном концерте Придворной певческой капеллы 19 декабря 1913 года в Санкт-Петербурге (Известия и заметки // ХРД. 1913. № 1. С. 13).

Некоторые произведения известны по анонсам в печати, но не найдены, например «Христос воскресе» для женского хора (смотри: Новые книги и музыкальные сочинения // ХРД. 1911. № 9. С. 280).

Иллюстрации:

А.А. Егоров. Фотография. Начало 50-х годов XX века (РГАЛИ). Архив ПЭ.