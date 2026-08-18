ЕГИПЕТСКОЕ ПИСЬМО

ЕГИПЕТСКОЕ ПИСЬМО - название письменности , фиксировавшей язык древних египтян.

Ха­рак­те­ри­зу­ет­ся со­стоя­ни­ем ди­гра­фии - па­рал­лель­но­го су­ще­ст­во­ва­ния двух сво­их раз­но­вид­но­стей: свя­щен­но­го (куль­то­во­го) и об­ще­гра­ж­дан­ско­го пись­ма (впер­вые упо­ми­на­ют­ся у Ге­ро­до­та в 36-й гла­ве книги «Ев­тер­па»). Пер­вая ещё в позд­нюю ан­тич­ность по­лу­чи­ла на­име­но­ва­ние «ие­рог­ли­фи­ка» (греч. ἱερογλυφιϰὰ, то есть зна­ки, вы­се­чен­ные со свя­щен­ны­ми це­ля­ми; смотри так­же Ие­рог­лиф). Вто­рая бы­ла на­зва­на «эпи­сто­ло­гра­фи­ка» (то есть письменные зна­ки для со­став­ле­ния по­сла­ний; от греческого ἐπιστολή ‘по­сла­ние, письмо’ и γράφω ‘пи­сать’); её современ­ное на­учное обо­зна­че­ние - ско­ро­пись (ие­ра­ти­ка). Эти на­зва­ния со­от­вет­ст­во­ва­ли соб­ст­вен­но еги­пет­ским: ‘ре­че­ние бога’ и ‘пись­мо До­ма Жизни’ (два ви­да свя­щен­но­го пись­ма); ‘пись­мо для переписки’ (обо­зна­че­ние ско­ро­пи­си).

Ие­рог­ли­фи­ка и ско­ро­пись сфор­ми­ро­ва­лись прак­ти­че­ски од­но­вре­мен­но (по­след­няя четверть IV тысячелетия до нашей эры) и раз­ви­ва­лись па­рал­лель­но, ока­зы­вая вза­им­ное влия­ние на об­лик сво­их гра­фем и прин­ци­пы ор­фо­гра­фии. Зна­ки египетского письма ти­по­ло­ги­че­ски пред­став­ля­ют со­бой идео­грам­мы - упо­ря­до­чен­ный на­бор зна­ков, по­сле­до­ва­тель­но пе­ре­даю­щих спе­ци­фические за­ко­но­мер­но­сти и фор­мы египетского язы­ка и при этом ви­зу­аль­но опи­сы­ваю­щих се­ман­ти­ку еди­ниц, ко­то­рым в его струк­ту­ре со­от­вет­ст­ву­ют мор­фе­мы. Идео­грам­мы, спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные для обо­зна­че­ния мор­фем, называют мор­фе­мо­грам­мами (для описания египетских знаков тер­мин введён российским ис­сле­до­ва­те­лем Н.С. Пет­ров­ским). Ме­ж­ду VIII и VII веками до нашей эры про­изош­ли су­ще­ст­вен­ные гра­фические из­ме­не­ния в ско­ропи­си, на её ос­но­ве по­сле­до­ва­тель­но по­явились так называемые ано­маль­ная ие­ра­ти­ка и де­мо­ти­ка - гра­фи­че­ски чрез­вы­чай­но ус­лож­нён­ные фор­мы кур­си­ва. В них, на­ря­ду с тра­диционными прин­ци­па­ми пись­ма, ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лась так называемая но­вая ор­фо­гра­фия [сил­ла­би­че­ская, по В.М. Мюл­ле­ру и У.Ф. Ол­брай­ту; смотри также Сил­ла­би­че­ское пись­мо], ко­то­рая окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­лась уже к середине II тысячелетия до н. э. Её зна­ки гра­фи­че­ски то­ж­де­ст­вен­ны идео­грам­мам, но яв­ля­ют­ся фо­но­грам­ма­ми, пе­ре­даю­щи­ми сег­мен­ты сло­во­форм, пред­став­ляю­щих со­бой со­че­та­ния «со­глас­ный + не­оп­ре­де­лён­ный глас­ный фон». «Но­вая ор­фо­гра­фия» – пред­ше­ст­вен­ни­ца всех под­лин­но фо­но­гра­фических сис­тем сре­ди­зем­но­мор­ско­го ареа­ла (смотри За­пад­но­се­мит­ское пись­мо).

С V века до н. э. раз­ви­ва­ет­ся так называемая эниг­ма­ти­ка - кон­цеп­ту­аль­но ус­лож­нён­ная фор­ма идео­гра­фии, не изу­чен­ная удов­ле­тво­ри­тель­но. Её опи­са­ние со­дер­жит­ся отча­сти в «Кни­ге ис­тол­ко­ва­ния зна­ков» (па­пи­рус pCarlsberg VII, около III-II веков до н. э.) - эти­мо­ло­ги­ку­ме (своде знаков священного письма с сакральным толкованием каждого из них) ре­лигиозно-фи­лософской ори­ен­та­ции, аллюзии на ко­то­рый лег­ли в ос­но­ву позд­не­ан­тич­ных пред­став­ле­ний об иеро­гли­фи­ке (со­чи­не­ние егип­тя­ни­на Хо­ра­пол­ло­на, V век), со­хра­няв­ших­ся в Ев­ро­пе вплоть до эпо­хи Воз­рож­де­ния (М. Фи­чи­но).

По­след­няя за­пись на египетском письме (де­мо­ти­ке) да­ти­ру­ет­ся 452 годом н. э. С IV века египетские хри­стиа­не пе­ре­шли на ис­поль­зо­ва­ние гра­фи­ки на ос­но­ве греческого ал­фа­ви­та, с до­бав­ле­ни­ем не­сколь­ких зна­ков де­мо­ти­ки (смотри Копт­ское пись­мо, Коптский язык )

«Но­вая ор­фо­гра­фия» по­слу­жи­ла ос­но­вой для де­шиф­ров­ки египетского письма [т. н. ал­фа­ви­ты Й.Д. Окерб­ла­да и Т. Юнга, на ма­те­риа­ле Ро­зетт­ско­го кам­ня]. Прин­ци­пы чте­ния идео­гра­фии бы­ли про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ны Ж.Ф. Шам­поль­о­ном в 1822 году при де­шиф­ров­ке име­ни Рам­се­са II на ста­ту­ях хра­ма ан­самб­ля Абу-Сим­бел.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Об­ра­зец еги­пет­ско­го иеро­глифи­че­ско­го пись­ма. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)