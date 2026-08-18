ЕГИПЕТСКИЙ СТИЛЬ

ЕГИПЕТСКИЙ СТИЛЬ - стилистическое направление в европейской архитектуре и декоративно-прикладном искусстве XVIII - 1-й половины XIX веков.

Пред­став­лял со­бой сти­ли­за­цию эле­мен­тов де­ко­ра и мо­ти­вов древнеегипетского искусства (обе­ли­ски, сфин­ксы, цвет­ки ло­то­са и па­пи­ру­са, ие­ро­гли­фы, ре­же - ко­лон­ны с ка­пи­те­ля­ми в ви­де цвет­ков или бу­то­нов па­пи­ру­са и т. п.). По­яв­ле­нию египетского стиля пред­ше­ст­во­ва­ли несколько эта­пов ув­ле­че­ния искусством Древ­не­го Егип­та. В древнеримском искусстве египетское влия­ние про­яв­ля­лось со вре­ме­ни за­вое­ва­ния Егип­та рим­ля­на­ми (30 год до нашей эры), его при­ме­ры - Мав­зо­лей Кая Цес­тия на Ос­тий­ской до­ро­ге близ Ри­ма, в ви­де пи­ра­ми­ды, об­ли­цо­ван­ной мра­мо­ром (12 год до н. э.), и «Ка­ноп» с эк­сед­рой «Се­ра­пе­ум» на Вил­ле Ад­риа­на в Ти­во­ли (118-134). По­сле дли­тель­но­го заб­ве­ния ин­те­рес к египетскому искусству воз­ро­дил­ся в Ита­лии в конце XV-XVI веке; в XVII веке это­му спо­соб­ст­во­ва­ли мис­тические тео­рии ро­зен­крей­це­ров и ма­со­нов.

Ро­ж­де­нию собственно египетского стиля пред­ше­ст­ву­ют опи­са­ния египетских па­мят­ни­ков, ос­нован­ные на пу­те­вых впе­чат­ле­ни­ях, - «Пи­ра­ми­до­гра­фия» Дж. Грив­са (1646), ра­бо­ты Б. де Мон­фо­ко­на (1719-1724), Ф. Нор­де­на (1755), А.К.Ф. Тюбь­е­ра, гра­фа Ке­лю­са (1752-1767). Мо­ти­вы египетского искусства про­ни­ка­ют в твор­че­ст­во Дж.Б. Пи­ра­не­зи (де­кор Анг­лий­ско­го ка­фе на площади Ис­па­нии в Ри­ме, 1760-е годы; се­рия гра­вюр 1769 года, со­дер­жав­шая про­ек­ты уб­ран­ст­ва ка­ми­нов, све­тиль­ни­ков, ме­бе­ли, ча­сов), жи­во­пись Ю. Ро­бе­ра (изо­бра­же­ния пи­ра­мид и обе­ли­сков), ра­бо­ты юве­ли­ра И. Динг­лин­ге­ра («Ал­тарь Апи­са», 1731 год, му­зей «Зе­лё­ный свод», Дрез­ден), ке­ра­ми­ку Дж. Уэд­жву­да; в ар­хитектуре про­ек­ты Э.Л. Бул­ле (Ка­пел­ла Мёрт­вых, около 1780 года), К.Н. Ле­ду, Т. Хо­упа (эс­ки­зы ме­бе­ли и де­ко­ра ин­терь­е­ров) и др.

Окон­ча­тель­ное оформ­ле­ние египетского стиля и пре­вра­ще­ние его в важ­ную со­став­ляю­щую Ди­рек­то­рии сти­ля и ам­пи­ра про­ис­хо­дит по­сле Еги­пет­ской экс­пе­ди­ции На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та 1798-1801 . В ней при­ни­мал уча­стие Д.В. Де­нон, опуб­ли­ко­вав­ший кни­гу о пу­те­ше­ст­вии по Ниж­не­му и Верх­не­му Егип­ту (1802) с собственными гра­вю­ра­ми. По его ри­сун­кам вы­пол­не­ны так­же гра­вю­ры для 20-том­но­го из­да­ния «Опи­са­ние Егип­та» («Description de l’Egypte», 1809-1822) Э.Ф. Жо­ма­ра. Египетский стиль на­шёл от­ра­же­ние в ар­хи­тек­ту­ре (ряд ин­терь­е­ров Ш. Пер­сье и П.Ф.Л. Фон­те­на; пе­ре­строй­ка Оте­ля Бо­гар­не в Па­ри­же, 1804-1806, архитектор Л.Э. Ба­тай; ус­та­нов­ка в 1836 году египетского обе­ли­ска из Лук­со­ра в цен­тре площади Со­гла­сия в Па­ри­же, архитектор Ж. Б. Ле­ба) и в при­клад­ном искусстве (ме­бель Ф.О.Ж. Жа­ко­ба-Де­маль­те­ра, «Еги­пет­ские сер­ви­зы», ис­пол­нен­ные на Севр­ской ма­ну­фак­ту­ре, брон­зо­вые из­де­лия П.Ф. То­ми­ра и др.).

Египетский стиль по­лу­чил рас­про­стра­не­ние во мно­гих стра­нах. В Ве­ли­ко­бри­та­нии воз­во­ди­лись так называемые Еги­пет­ские за­лы на Пик­ка­дил­ли в Лон­до­не (зал от­крыт У. Бал­ло­ком в 1811 году, архитектор П.Ф. Ро­бин­сон; не сохранился) и в библиотеке Де­вон­пор­та (1823, Дж. Фо­ул­стон), так­же ряд над­гро­бий, ке­но­та­фов и др.; в Рос­сии – так называемый Еги­пет­ский па­виль­он Ос­тан­кин­ско­го двор­ца в Мо­ск­ве [конец 1790-х годов, В. Брен­на (?), П.И. Ар­гу­нов и др.], Еги­пет­ский вес­ти­бюль двор­ца в Пав­лов­ске (1802-1808, А.Н. Во­ро­ни­хин), Еги­пет­ский мост че­рез Фон­тан­ку в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1825-1826, скульп­тор П.П. Со­ко­лов), так называемые Еги­пет­ские во­ро­та у въез­да в Цар­ское Се­ло (1829-1832, архитектор А.А. Ме­не­лас); архитектором К.А. То­ном в 1831-1832 годах бы­ли ус­та­нов­ле­ны сфин­ксы из Фив на на­бе­реж­ной пе­ред зда­ни­ем пе­тербургской АХ, и др. Свое­об­раз­ное вы­ра­же­ние египетский стиль на­шёл в сце­но­гра­фии опе­ры «Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та (1791), осо­бен­но в бер­лин­ской по­ста­нов­ке 1816 года (художник К.Ф. Шин­кель).

Ре­ми­ни­сцен­ции египетского искусства встре­ча­ют­ся в ар­хи­тек­ту­ре мо­дер­на (Еги­пет­ский зал в особ­ня­ке П.П. Смир­но­ва в Мо­ск­ве, 1901-1903, архитектор Ф.О. Шех­тель); по­сле сен­са­ци­он­ных на­хо­док древнеегипетского искусства в Эль-Амар­не и рас­ко­пок гроб­ни­цы Ту­тан­ха­мо­на (1922) фор­мы египетского искусства ока­за­ли воз­дей­ст­вие и на ис­ка­ния сти­ля ар деко в об­ла­сти ди­зай­на ин­терь­е­ров. Од­ним из позд­них про­яв­ле­ний ин­те­ре­cа к египетской те­ме ста­ло воз­ве­де­ние за­стек­лён­ной пи­ра­ми­ды во дво­ре Лув­ра в Па­ри­же (1989, архитектор И.М. Пей).

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Еги­пет­ский стиль. Со­суд из «Боль­шо­го еги­пет­ско­го сер­ви­за». Фар­фор, над­гла­зур­ная рос­пись. 1805-1808. Мо­дель Л.С. Буа­зо по ри­сун­ку Д.В. Де­но­на, жи­во­пись Ж.Ф.Ж. Све­ба­ха-Де­фон­те­на. Севр­ская ма­ну­фак­ту­ра. Му­зей в усадь­бе Кус­ко­во (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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