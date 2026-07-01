ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В КАИРЕ

ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В КАИРЕ - собрание памятников и один из главных центров изучения древнеегипетской цивилизации.

Ис­то­рия му­зея вос­хо­дит к 1834-1835 годам, ко­гда на­ча­лась ка­та­ло­ги­за­ция ар­хео­ло­гических на­хо­док. Пер­вая кол­лек­ция, раз­ме­щён­ная в ци­та­де­ли Каи­ра, бы­ла в 1855 году по­да­ре­на австрийской ди­пло­ма­тической мис­сии и ны­не на­хо­дит­ся в Ве­не. Но­вая кол­лек­ция фор­ми­ро­ва­лась с 1858 года французским учё­ным-егип­то­ло­гом Ф.О.Ф. Ма­рие­том , соз­дав­шим на её ос­но­ве му­зей, офи­ци­аль­но от­кры­тый в 1863 году. С 1890 года му­зей рас­по­ла­гал­ся во двор­це в Ги­зе (Эль-Ги­зе), с 1902 года - в современном зда­нии (по­строе­но по про­ек­ту французского архитектора М. Дур­нь­о­на). Египетский музей со­дер­жит около 180 тысяч единиц хранения (са­мая боль­шая в ми­ре егип­то­ло­гическая кол­лек­ция), в их чис­ле - со­кро­ви­ща гроб­ни­цы Ту­тан­ха­мо­на.

Иллюстрации:

Еги­пет­ский му­зей в Каи­ре. Ар­хи­тек­тор М. Дур­нь­он. 1902. Архив БРЭ.

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