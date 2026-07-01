ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В КАИРЕ
ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В КАИРЕ - собрание памятников и один из главных центров изучения древнеегипетской цивилизации.
История музея восходит к 1834-1835 годам, когда началась каталогизация археологических находок. Первая коллекция, размещённая в цитадели Каира, была в 1855 году подарена австрийской дипломатической миссии и ныне находится в Вене. Новая коллекция формировалась с 1858 года французским учёным-египтологом Ф.О.Ф. Мариетом, создавшим на её основе музей, официально открытый в 1863 году. С 1890 года музей располагался во дворце в Гизе (Эль-Гизе), с 1902 года - в современном здании (построено по проекту французского архитектора М. Дурньона). Египетский музей содержит около 180 тысяч единиц хранения (самая большая в мире египтологическая коллекция), в их числе - сокровища гробницы Тутанхамона.
Иллюстрации:
Египетский музей в Каире. Архитектор М. Дурньон. 1902. Архив БРЭ.