ЭГИДА (др.-греч. αἰγίς , лат. aegis ‒ букв. козья шкура)

Щит или доспех с натянутой на нем шкурой животного, который в бою используют боги и который является атрибутом Зевса, Аполлона и Афины.

У Гомера эгида – изготовленный Гефестом щит Зевса (XV, 308-310), которого Гомер называет Эгиохом («щитодержцем», см.: Il., V, 733); потрясая эгидой и вызывая громы и молнии, он наводит ужас на врагов (XVII, 593-596; ср. Зевс передает Аполлону эгиду для устрашения противников: Il., XV, 229-230; 318-322). В поздней традиции появляется объяснение, что эгида сделана из шкуры козы Амалфеи, вскормившей Зевса. Уже у Гомера (Il., V, 738-741) важный элемент украшения эгиды – голова горгоны Медузы , которую Афине принес в дар Персей . В последующей традиции эгида более всего связывается с Афиной, которая носит ее, накинув на плечи и грудь. Начиная с Александра Македонского, эгида стала элементом иконографии правителей, а затем римских императоров. В современном языке это слово в переносном смысле употребляется в значении «защита», «покровительство» (выражение «под эгидой»).

Автор статьи: О.В. Кулишова