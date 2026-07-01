ЕФРЕМОВ, ИВАН ЕФРЕМОВИЧ

Ефремов, Иван Ефремович (11[22].10.1774, хут. Огибный станицы Гугнинской Войска Донского, ныне станица Новоцимлянская Ростовской обл. — 08[20].03.1843, станица Гугнинская, ныне станица Новоцимлянская Ростовской обл.) — российский военный деятель.

Из казачьих детей Донского казачьего войска . Службу начал в 1792 в лейб-придворной казачьей команде. В 1794 зачислен в Гатчинские казачьи эскадроны, в 1796 переведен в лейб-гвардии Гусарский и Казачий полк. Находясь на службе, научился грамоте. Отличился в кампаниях против французов 1805 и 1807. Полковник (1810). В 1812 командующий лейб-гвардии Казачьим полком. С началом Отечественной войны 1812 23 июня в бою при Довгелишках ранил и взял в плен подполковника принца Л. фон Гогенлоэ-Кирхберга. Участвовал в арьергардных делах, в Бородинском сражении , затем командовал отдельным партизанским отрядом, прикрывая Рязанскую и Владимирскую дороги. В 1813 под Лейпцигом (см. Лейпцигское сражение 1813 ) возглавил контратаку лейб-казаков, опрокинувших прорвавшуюся к ставке императора Александра I неприятельскую кавалерию. В кампанию 1814 сражался при Бриенн-ле-Шато, Фер-Шампенуазе, под Парижем. Генерал-майор (1816). Участник русско-турецкой войны 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ). В 1829 произведен в генерал-лейтенанты и уволен в бессрочный отпуск (числился командиром лейб-гвардии Казачьего полка до 1833).

Лит.: Попов П. Х. Герои Дона. Новочеркасск, 1911. С. 29—34; Семерников Т. А. Войска Донского генерал-лейтенант И. Е. Ефремов. Новочеркасск, 1914.