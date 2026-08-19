ЭФОРЫ (др.-греч. ἔφοροι ‒ «наблюдатели», «надзиратели», от гл. ἐφοράω ‒ «имею наблюдение, надзор») На чтение: 1 минута

Должностные лица в Спарте .

В древности не существовало достоверной традиции о возникновении этой должности. Более ранние авторы Геродот , Ксенофонт и Исократ утверждали, что эфорат – это Ликургов институт. Начиная с Аристотеля учреждение эфората стали связывать с царем Феопомпом (785–738). Именно с этого времени начинается и традиционный список эфоров-эпонимов (755/4 г. до н.э.). После Аристотеля традиция о позднем происхождении эфората стала общепринятой, в том числе и в самой Спарте. Но ни одна из имеющихся в нашем распоряжении древних версий о времени возникновения эфората не может считаться абсолютно надежной.

В науке не раз высказывались мнения, что эфорат или появился в Спарте вместе с дорийцами в XI–X вв. до н.э., будучи древним дорийским институтом, или был введен Ликургом как часть его законодательства. Но наиболее вероятной в настоящее время признается версия о постликурговом происхождении эфората.

Первоначально коллегия из пяти эфоров должна была исполнять судебные функции царей в их отсутствие. Число эфоров, как правило, связывают с числом спартанских об (деревень). Большое значение для усиления власти эфоров имело их председательство в народном собрании (ранее оно принадлежало царям). Эта перемена произошла ближе к концу архаического периода, возможно, в сер. VI в. до н.э. по инициативе эфора Хилона . К началу классического периода эфорат обладал уже всей полнотой исполнительной и контролирующей власти в государстве, став по сути дела правительством Спарты. Позже, в V–IV вв. до н.э., влияние эфората настолько усилилось, что в древности стало трюизмом сравнивать власть эфоров с тиранической властью.

В классическое время эфоры избирались из всех граждан, достигших 30-летнего возраста, сроком на один год. Выборы были прямыми и происходили непосредственно в народном собрании. Аристотель считал способ избрания эфоров «слишком ребяческим». Вероятно, решение принималось в зависимости от силы крика, и результат выборов приближался к жеребьевке. Эфоры образовывали коллегиальный орган власти, состоящий из пяти членов. Один из пяти эфоров объявлялся председателем коллегии и по его имени назывался год. Списки эфоров-эпонимов хранились в государственном архиве Спарты. Они велись без перерыва, с середины VIII в. до н.э. и до 227/6 г. до н.э., когда при царе Клеомене III эфорат был уничтожен.

Новая коллегия эфоров избиралась осенью, в начале лаконского служебного года. Местом заседания было особое помещение на рыночной площади, которое называлось эфорейон. Эфоры в течение всего срока службы не были подотчетны ни одному органу власти. Отчет о своей деятельности они обязаны были давать только своим преемникам. Вступление в должность сопровождалось определенным ритуалом. Эфоры выступали с традиционным программным требованием, в котором призывали граждан брить бороду и соблюдать законы. Очевидно, уже на раннем этапе существования эфората между царями и эфорами как знак компромисса между монархическими и республиканскими началами в государстве была установлена ежемесячная клятва. Цари клялись, что они будут править согласно законам, а эфоры от имени общины клялись, что они будут незыблемо сохранять царскую власть. Обязательное ежемесячное повторение клятвы можно рассматривать как своеобразную превентивную меру, призванную защитить общину от возможной тирании царей.

Главной задачей эфоров была забота о сохранении стабильности в государстве. Они контролировали поведение всех граждан без исключения. В период классики эфоры господствовали над всеми ведомствами. Важнейшей сферой деятельности эфоров было руководство внешней политикой. Эфоры издавали постановления о призыве в войско, устанавливали возрастные группы, подлежащие призыву, и точные размеры воинского контингента. Во время войны коллегия эфоров поддерживала постоянную связь с армейскими и флотскими командирами и регулярно посылала им поручения и приказы. Эфорам принадлежало право вносить законопроекты в апеллу и ставить их на голосование. Этим правом не обладало больше ни одно должностное лицо в Спарте.

В руках эфоров находилась также цензорская власть. Именно они осуществляли надзор и слежку за всеми без исключения гражданами Спарты, а также за периеками и илотами . В рамках этой цензорской власти эфорам принадлежал высший надзор за воспитанием юношества. Эфоры выступали в качестве «сторожевых псов» спартанского космоса. В ведении эфоров находились все финансовые дела спартанской общины, включая надзор за состоянием государственной казны. Эфоры с помощью штрафных санкций пополняли опустевшую казну и держали в постоянном напряжении богачей.

В традиции сохранилось удивительно мало имен эфоров, всего 76, включая эпонимов. За пять столетий существования этого института можно назвать всего несколько крупных политиков, в свое время бывших эфорами, – это Хилон, Брасид, Эндий и Анталкид.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова