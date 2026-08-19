ЭФОР (греч. Ἔφоρоς) На чтение: 1 минута

Историк из эолийского города Кимы в Малой Азии, ученик Исократа, современник Феопомпа .

Существует легенда, что именно Исократ посоветовал Эфору стать историком и заняться древним периодом греческой истории. Главное сочинение Эфора – «Всеобщая история» (греч. Ἱστоριαὶ κоινῶν πράξεων – досл. «Истории общих деяний») в 30 книгах, где он изложил события греческой истории от возвращения Гераклидов до осады Филиппом II Перинфа в 340 г. до н.э. Последняя, 30-я книга, была написана его сыном Демофилом уже после смерти Эфора. Каждая книга представляла собой самостоятельный цикл и имела особое вступление. «История» Эфора не дошла до нас, сохранилось лишь большое количество фрагментов (всего 157).

Его «История» отличалась универсальным характером, т. е. в ней был собран огромный материал по истории тех греческих государств, которые до него почти не попадали в поле зрения ведущих греческих историков. О них писали только местные писатели. Большое место в его труде занимают географические и этнографические описания. Он писал об экзотических народах, часто идеализируя их. От него, например, идёт миф о простоте и чистосердечии скифов. Самым надежным источником Эфор считал свидетельства очевидцев. По его словам, «если бы историк мог лично присутствовать при всех событиях, это был бы наилучший способ приобрести сведения» (фр. 3). Пользовался он и трудами своих предшественников, в особенности Геродотом .

По своим взглядам Эфор был рационалистом и презирал тех писателей, которые любили рассказывать мифы. Сам он целиком опускает в своем труде весь мифический период, начав изложение с реального исторического события – вторжения дорийцев в Пелопоннес. По своим политическим взглядам Эфор был поклонником афинской демократии. Сторонник риторического направления, Эфор явно злоупотреблял речами. Он строил их по всем правилам ораторского искусства и размещал в своей «Истории» произвольно и не в самых подходящих местах. Он был склонен к нравоучениям и морализаторству, часто объясняя причины тех или иных событий добродетелью или порочностью отдельных людей или целых народов. Так, причину Пелопоннесской войны он с известной наивностью объясняет тем, что Перикл не желал давать отчёт в употреблении денег и хотел спасти своих друзей от преследований (фр. 119). Не будучи государственным или военным деятелем, он мало разбирался политике и военном деле. Так, описания сражений строятся у него по одной и той же схеме.

«История» Эфора имела громадный успех у современников и потомков. Это было легкое и занимательное чтение, своеобразная вульгата греческой истории. Многие поколения предпочитали читать именно Эфора, а не изысканные, но более трудные для восприятия сочинения Геродота и тем более Фукидида . «История» Эфора послужила главным источником для писателей поздней античности Полибия, Диодора, Плутарха, Страбона.

Сочинения :

Ephori fragmenta // Fragmenta Historicorum Graecorum / Ed. C. Műller / Paris: Didot, 1841. Vol. 1. P. 234–277 (= FgrHist, № 70).