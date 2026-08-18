ЕФИМОК
ЕФИМОК - русское наименование крупной серебряной монеты, талера.
Название заимствовано из польского joachymik или, так же как и польское, произошло от немецкого Ioachimstaler, монеты, выпускавшейся в Йоахимстале (ныне Яхимов, Чехия), которая легла в основу других чеканок талера. С XVI века ефимком называли талеры, ввозимые в Россию для расчётов с иностранцами, используемые как источник серебра, и др. (во внутреннем обращении запрещены). В 1654 году выпускали русскую монету, перечеканенную из талера (рублёвик): на аверсе - царь на скачущем коне, в шапке, со скипетром; на реверсе - двуглавый орёл в картуше и надпись «рубль». Её масса 28 г, хотя по номиналу (100 копеек) должна иметь 48 г. В 1655 году и, возможно, позднее на талерах делалась надчеканка штемпелем для копеек и штемпелем с датой «1655» (так называемые ефимки с признаком); они равнялись 64 копейкам. В 1659 году ефимки были запрещены, население обязали обменять их на медные копейки, но в некоторых областях (Украина и др.) ефимки, как и талеры, находились в обращении и в XVIII веке.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.