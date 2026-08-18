ЕФИМОК

ЕФИМОК - русское наименование крупной серебряной монеты , талера.

На­зва­ние за­им­ст­во­ва­но из польского joachymik или, так же как и поль­ское, про­изош­ло от немецкого Ioachimstaler, мо­не­ты, вы­пус­кав­шей­ся в Йоа­хим­ста­ле (ны­не Яхи­мов, Че­хия), ко­то­рая лег­ла в ос­но­ву других че­ка­нок та­ле­ра. С XVI века ефимком на­зы­ва­ли та­ле­ры, вво­зи­мые в Рос­сию для рас­чё­тов с ино­стран­ца­ми, ис­поль­зуе­мые как ис­точ­ник се­реб­ра, и др. (во внутреннем об­ра­ще­нии за­пре­ще­ны). В 1654 году вы­пус­ка­ли русскую мо­не­ту, пе­ре­че­ка­нен­ную из та­ле­ра (руб­лё­вик): на авер­се - царь на ска­чу­щем ко­не, в шап­ке, со ски­пет­ром; на ре­вер­се - дву­гла­вый орёл в кар­ту­ше и над­пись «рубль». Её мас­са 28 г, хо­тя по но­ми­на­лу (100 ко­пе­ек) долж­на иметь 48 г. В 1655 году и, воз­мож­но, позднее на та­ле­рах де­ла­лась над­че­кан­ка штем­пе­лем для ко­пе­ек и штем­пе­лем с да­той «1655» (так называемые ефимки с при­зна­ком); они рав­ня­лись 64 копейкам. В 1659 году ефимки бы­ли за­пре­ще­ны, на­се­ле­ние обя­за­ли об­ме­нять их на мед­ные ко­пей­ки, но в не­ко­то­рых об­лас­тях (Ук­раи­на и др.) ефимки, как и та­ле­ры, на­хо­ди­лись в об­ра­ще­нии и в XVIII веке.

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