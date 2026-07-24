ЕФИМЕНКО АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
Российский историк, этнограф, общественный деятель.
Жена П.С. Ефименко (с 1870), мать П.П. Ефименко. Из семьи мелкого чиновника. Окончила Мариинскую женскую гимназию в Архангельске (1863), преподавала в начальном училище в Холмогорах (1864-1870). Занималась собиранием и изучением материалов по этнографии и фольклору Русского Севера. С 1873 года в Воронеже, с 1874 года в Самаре, затем в Чернигове, с 1879 года в Харькове. Участвовала в деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности, историко-филологического общества при Харьковском университете и др. Труды по обычному праву и быту крестьян Русского Севера, истории общины и поземельных отношений, истории Украины (считала себя ученицей В.Б. Антоновича).
Близка к народническому направлению отечественной историографии. Выдвинула гипотезу так называемого долевого происхождения русской крестьянской общины: по её мнению, первичной формой землепользования на Севере было малодворное поселение большой семьи («печище»), при распаде которого участники дележа получали «долю» полевой земли и угодий (аналогичный тип землевладения на Юге назван ею «дворищным»); в дальнейшем эта форма развивалась либо в общинное, либо в частное (подворное) землевладение. На Севере общинное землевладение, по Ефименко, сформировалось в XVIII-XIX веках.
Занимаясь историей казачества, Ефименко пришла к выводу, что источником происхождения украинского дворянства была казачья старшина. Ефименко поддерживала связи с украинофильской интеллигенцией, выступала за преподавание в школах на украинском языке. С 1907 года читала лекции по истории Южной и Западной России и истории крестьянского землепользования на Бестужевских курсах в Санкт-Петербурге (профессор с 1910 года), работала над учебниками русской и украинской истории для народных училищ и средних учебных заведений (издания в 1909 году и 1919 году), писала очерки и рассказы из украинской народной жизни (сборник «На Украине», выпуски 1-4, 1901-1909; 6-е издание, 1915). В конце 1917 года переехала на Украину. Погибла вместе с дочерью во время налёта бандитов.
Сочинения:
Народные юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии. СПб., 1877;
Исследования народной жизни. М., 1884. Вып. 1;
Южная Русь. СПб., 1905. Т. 1-2;
История украинского народа. СПб., 1906. Т. 1-2. 2-е изд. К., 1990;
Початковий пiдручник українсько-московсъкої iсторiї для шкiл народних. Харкiв, 1919.