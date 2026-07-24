ЕФИМЕНКО АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА

Российский историк, этнограф, общественный деятель.

Же­на П.С. Ефи­мен­ко (с 1870), мать П.П. Ефи­мен­ко. Из се­мьи мел­ко­го чи­нов­ни­ка. Окон­чи­ла Ма­ри­ин­скую женскую гим­на­зию в Ар­хан­гель­ске (1863), пре­по­да­ва­ла в на­чаль­ном училище в Хол­мо­го­рах (1864-1870). За­ни­ма­лась со­би­ра­ни­ем и изу­че­ни­ем ма­те­риа­лов по эт­но­гра­фии и фольк­ло­ру Русского Се­ве­ра. С 1873 года в Во­ро­не­же, с 1874 года в Самаре, затем в Чер­ни­го­ве, с 1879 года в Харь­ко­ве. Уча­ст­во­ва­ла в дея­тель­но­сти Харь­ков­ско­го общества рас­про­стра­не­ния в на­ро­де гра­мот­но­сти, ис­торико-фи­ло­ло­гического общества при Харь­ков­ском университете и др. Тру­ды по обыч­но­му пра­ву и бы­ту кре­сть­ян Русского Се­ве­ра, ис­то­рии об­щи­ны и по­зе­мель­ных от­но­ше­ний, ис­то­рии Ук­раи­ны (счи­та­ла се­бя уче­ни­цей В.Б. Ан­то­но­ви­ча).

Близ­ка к на­род­ническому на­прав­ле­нию отечественной ис­то­рио­гра­фии. Вы­дви­ну­ла ги­по­те­зу так называемого до­ле­во­го про­ис­хо­ж­де­ния русской кре­сть­ян­ской об­щи­ны: по её мне­нию, пер­вич­ной фор­мой зем­ле­поль­зо­ва­ния на Се­ве­ре бы­ло ма­ло­двор­ное по­се­ле­ние боль­шой се­мьи («пе­чи­ще»), при рас­па­де ко­то­ро­го уча­ст­ни­ки де­ле­жа по­лу­ча­ли «до­лю» по­ле­вой зем­ли и уго­дий (ана­ло­гич­ный тип зем­ле­вла­дения на Юге на­зван ею «дво­рищ­ным»); в даль­ней­шем эта фор­ма раз­ви­ва­лась ли­бо в об­щин­ное, ли­бо в ча­ст­ное (по­двор­ное) зем­ле­вла­де­ние. На Се­ве­ре об­щин­ное зем­ле­вла­де­ние, по Ефименко, сфор­ми­ро­ва­лось в XVIII-XIX веках.

За­ни­ма­ясь ис­то­ри­ей ка­за­че­ст­ва, Ефименко при­шла к вы­во­ду, что ис­точ­ни­ком про­ис­хо­ж­де­ния украинского дво­рян­ст­ва бы­ла ка­за­чья старшина. Ефименко под­дер­жи­ва­ла свя­зи с ук­раи­но­филь­ской ин­тел­ли­ген­ци­ей , вы­сту­па­ла за пре­по­да­ва­ние в шко­лах на украинском язы­ке. С 1907 года чи­та­ла лек­ции по ис­то­рии Южной и Западной Рос­сии и ис­то­рии кре­сть­ян­ско­го зем­ле­поль­зо­ва­ния на Бес­ту­жев­ских кур­сах в Санкт-Пе­тер­бур­ге (профессор с 1910 года), ра­бо­та­ла над учеб­ни­ка­ми русской и украинской ис­то­рии для народных учи­лищ и сред­них учеб­ных за­ве­де­ний (издания в 1909 году и 1919 году), пи­са­ла очер­ки и рас­ска­зы из украинской народной жиз­ни (сборник «На Ук­раи­не», выпуски 1-4, 1901-1909; 6-е издание, 1915). В конце 1917 года пе­ре­еха­ла на Ук­раи­ну. По­гиб­ла вме­сте с до­че­рью во вре­мя на­лё­та бан­ди­тов.

Сочинения:

На­род­ные юри­ди­че­ские обы­чаи ло­па­рей, ко­ре­лов и са­мо­едов Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии. СПб., 1877;

Ис­сле­до­ва­ния на­род­ной жиз­ни. М., 1884. Вып. 1;

Юж­ная Русь. СПб., 1905. Т. 1-2;

Ис­то­рия ук­ра­ин­ско­го на­ро­да. СПб., 1906. Т. 1-2. 2-е изд. К., 1990;

По­чат­ко­вий пiдручник українсько-­мос­ков­съ­кої iсторiї для шкiл на­род­них. Харкiв, 1919.