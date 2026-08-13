ЭФЕТЫ (мн. ч. ἐφέται, ед. ч. ἐφέτης)

В классических Афинах – особая коллегия для осуществления судопроизводства по определенным делам об убийствах (тем, что не входили в компетенцию суда Ареопага).

Всего эфетов (от ἐφίημι – «направлять, посылать», юр. «направлять для пересмотра, обжаловать») было 51, и они выбирались по жребию, предположительно из ареопагитов, хотя некоторые исследователи полагают, что в IV в. до н.э. – из судей гелиэи . Им принадлежали четыре судебные палаты; заседания происходили под председательством архонта-басилея. В суде при Палладии эфеты разбирали дела по непредумышленным убийствам (φόνος ἀκούσιος), подстрекательствам к убийству или увечью и убийство метека или раба. В суде при храме Аполлона Дельфиния рассматривались обвинения в так называемом дозволенном убийстве (φόνος δίκαιος): например, вора или прелюбодея, застигнутых на месте; при самозащите; нечаянное, во время гимнастических состязаний; по ошибке в сражении вместо врага и т.п. (Aristot. Athen. pol., 57, 3; Dem. XXIII, 53). Во Фреатто (святилище героя Фреата) судили изгнанников, осужденных раньше за непредумышленное убийство и совершивших новое убийство. Судьи сидели на берегу моря, а обвиняемый говорил речь в свою защиту, стоя в лодке. Если его оправдывали, он продолжал отбывать изгнание, если признавали виновным, казнили. Возле Пританея (ἐν πρυτανείῳ) суд происходил, когда преступник был неизвестен, или смерть причинил какой-либо неодушевленный предмет (камень, дерево) или животное. Виновные предметы удалялись с территории Аттики, а животные предавались казни.

Исторические источники :

Аристотель. Афинская полития, 57, 3-4;

Демосфен. Против Аристократа;

Павсаний. Описание Эллады. I;

Поллукс. VIII, 118-120.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева