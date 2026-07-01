ЭДИП

ЭДИП (др.-греч. Οἰδίπους, лат. Oedipus) - в древнегреческой мифологии сын фиванского царя Лая и Иокасты.

Миф о многострадальном Эдипе был чрезвычайно популярен в античности. Царю Фив Лаю было предсказано Аполлоном в Дельфах, что он примет смерть от руки собственного сына, поэтому он велел бросить своего новорожденного ребенка на горе Киферон, проколов ему сухожилия около лодыжек. Однако пастух, получивший ребенка от царицы Иокасты и не знавший истинной причины такого решения, сжалился над новорожденным и отдал его коринфскому пастуху, а тот отнес ребенка царю Коринфа Полибу и его жене Меропе , у которых не было собственных детей; они назвали мальчика Эдипом (т.е. «с опухшими ногами») и воспитали его как родного сына. В таком варианте миф об Эдипе известен по трагедиям Софокла. Другие источники сохранили более ранние или местные версии мифа. В одном из вариантов родители не подбрасывают Эдипа на Кифероне, а опускают в ковчежке в море, и волна прибивает его к берегу у того же Коринфа или у Сикиона; здесь ребенка подбирает жена местного царя, занятая стиркой белья (Schol. Eur. Phoen., 26-28, Hyg. Fab., 66; 67). Способ спасения Эдипа, изложенный Софоклом (передача ребенка одним пастухом другому), является изобретением поэта; по другим версиям, Эдипа находят пастухи (среди которых он вырастает) или случайный прохожий, т.е. люди, не знающие о месте его рождения.

Однажды, когда Эдип уже был взрослым юношей, кто-то из жителей Коринфа обозвал его подкидышем, и, хотя приемные родители всячески успокаивали сына и не открыли ему тайну его рождения, Эдип решил отправиться в Дельфы, чтобы спросить оракул Аполлона о своем происхождении. Оракул вместо ответа дал Эдипу прорицание, что ему суждено убить отца и жениться на матери. Считая Коринф своей родиной, а его правителей – родителями, Эдип решает не возвращаться туда. По пути из Дельф, на перекрестке дорог, ему повстречался какой-то знатный человек на колеснице в сопровождении слуг. В завязавшейся дорожной ссоре незнакомец ударил Эдипа по голове тяжелым скипетром, и в ответ разъяренный юноша дорожным посохом убил нападающего, его возницу и всех, как ему казалось, слуг. Однако один человек из свиты Лая (ибо это был он) спасся, вернулся в Фивы и рассказал, что царь погиб от рук разбойников.

Эдип, продолжая путь, подошёл к Фивам и отгадал загадку обосновавшейся у городских стен чудовищной Сфинкс, которая, будучи порождением Тифона и Ехидны, являла собой чудовище с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Этот эпизод демонстрирует проявление Эдипом необычайной мудрости и знаменует новый тип греческого героя – мудреца (ср. Одиссей), для которого главным делом уже не является истребление хтонических чудовищ по велению олимпийских богов. Хотя в трагедии Еврипида мы встречаем другую версию – Эдип и побеждает чудовище в сражении (Phoen., 45-52). Состязание со Сфинкс в умственных способностях заменяет первоначальную физическую победу над ней, вероятно, не раньше VII в. до н. э., в эпоху расцвета нравоучительных жанров и всякого рода загадок и фольклорных головоломок.

В благодарность за избавление Фив от продолжительного бедствия фиванские граждане сделали Эдипа своим царем и дали в жены вдову Лая. Единственный свидетель встречи Эдипа с Лаем слуга, принесший известие о нападении разбойников, после воцарения Эдипа в Фивах отпросился у Иокасты на дальнее пастбище и больше в городе не показывался. Так исполнилось пророчество, данное Эдипу в Дельфах, хотя ни он сам, ни Иокаста об этом не подозревали и около 20 лет вели счастливую супружескую жизнь, во время которой родились четверо детей: Полиник, Этеокл, Антигона, Исмена. Значительно отличаются от софокловской версии также варианты предания о происхождении детей Эдипа. Согласно «Одиссее» (XI, 271-280), боги скоро открыли тайну кровосмесительного брака Эдипа, вследствие чего его мать (у Гомера она зовется Эпикастой) повесилась, а Эдип продолжал царствовать в Фивах и умер, преследуемый эриниями. Вторую жену Эдипа аттический автор начала V в. до н. э. Ферекид (frg. 48) называет Эвриганией и от этого брака производит четырех детей Эдипа, упомянутых выше.

Только по прошествии длительного срока, когда Фивы были поражены моровой язвой и дельфийский оракул потребовал изгнания из Фив неразысканного убийцы Лая, Эдип в процессе выяснения обстоятельств давнего преступления сумел установить, чей он сын, кого убил и с кем находился в браке. Он выколол себе глаза золотой застежкой, снятой с платья повесившейся Иокасты и со временем был изгнан из Фив. Сопровождать слепого отца вызвалась преданная емуАнтигона.

После долгих скитаний Эдип доходит до священной рощи Эвменид в аттическом поселении Колон, где ему по давнему предсказанию суждено проститься с жизнью. Приютившему его Тесею Эдип открывает тайну, что в грядущих столкновениях афинян с фиванцами победа будет принадлежать той стороне, в чьей земле Эдип найдёт последнее прибежище. Пытающийся увлечь Эдипа обратно на родину брат Иокасты Креонт получает суровый отпор со стороны Тесея. Не находит сочувствия у Эдипа и Полиник, явившийся к нему за благословением в борьбе против брата Этеокла: Эдип проклинает обоих сыновей, изгнавших его из Фив, и предсказывает им взаимную гибель в предстоящем сражении.

Удары грома дают понять Эдипу, что его ждут владыки подземного мира. Ведомый какой-то силой свыше, он сам находит путь к месту своего успокоения и разрешает лишь Тесею присутствовать при своей безболезненной кончине: Эдип поглощает разверзшаяся земля, и место, где это произошло, остаётся вечной тайной, которую Тесей имеет право только перед смертью передать своему наследнику. В таком варианте миф об Эдипе известен по трагедиям Софокла «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне».

Тема судьбы в мифе об Эдипе связана с представлениями о родовом проклятии, о наследственной вине, возникновение и существование которых восходят к глубокой древности и объясняется сознанием единства рода, его коллективной ответственности. Родовые проклятия – один из излюбленных сюжетов греческой мифологии, к этому типу преданий принадлежит и история гибели рода Кадма (Полидор – Лабдак – Лай – Эдип – Этеокл и Полиник).

Миф об Эдипе был одним из любимых сюжетов трагедии, он разрабатывался Софоклом в «Царе-Эдипе» и «Эдипе в Колоне», Сенекой в «Эдипе», а также Стацием в «Фиваиде»; в европейской традиции получил новую жизнь преимущественно в той версии, в которой его сохранил Софокл. Эдип побудил авторов нового времени к многочисленным обработкам и переработкам рассказа о его судьбе: драмы «Эдип» Корнеля и Вольтера, «Эдип в Афинах» В. Озерова (1804), сатирическая драма «Царь Эдип» Шелли (1820), «Эдип и Сфинкс» Гофмансталя (1906), «Эдип» А. Жида (1931), «Эдип в Колоне» Р. Байера (1946) и др. Среди романистов, интерпретировавших сюжет трагедии Софокла – Анри Бошо («Эдип путник»), Луи Арагон («Гибель всерьез»), Юрий Волков («Эдип царь»). Есть примеры использования этого образа в стихотворениях, поэмах (И. С. Борхес, Кавафис и др.). Среди этих литературных обработок судьбы Эдипа выделяется бращение к этой теме Жана Кокто, автора драм «Антигона» (1922), «Царь Эдип» (Oedipe-roi) (1937); Кокто написал также литературную основу для одноименной оперы-оратории Игоря Стравинского, созданной им во второй половине 20-х гг. XX в.; герой Софокла появился также в фильме Жана Кокто-режиссера «Завещание Орфея» в исполнении Жана Маре (примечательно, что Кокто и Маре познакомились, когда молодой актер репетировал роль Эдипа в одном из парижских театров – ставили пьесу Кокто, где Маре играл роль Эдипа). Наиболее известная кинематографическая попытка оживить античную драму – экранизация трагедии Софокла в 1967 г. Пьером Паоло Пазолини под названием «Царь Эдип» (EDIPO RE).

Как и античные, художники нового времени чаще всего обращалась к сюжету встречи Эдипа со Сфинксом («Эдип и Сфинкс» Ф. К. Фабри, Г. Моро, Ж. О. Д. Энгра, Ф. Бэкона и др.

В новое время миф об Эдипе стал материалом для многочисленных философских и психологических теорий – от работ Ф. Ницше до К. Леви-Стросса. После обращения З. Фрейда в контексте его общей теории к интерпретации мифа об Эдипе и употребления им понятия «Эдипов комплекс», которая является категорией современной психологии или психоанализа, «Царь Эдип» Софокла стал тем античным источником, который более всего интересует современных художников и интеллектуалов. Для европейской культуры XX-XXI вв. именно эта версия и интерпретация мифа и стала единственной, стала собственно мифом об Эдипе.

Иллюстрации :

1. Эдип и сфинкс. Краснофигурный килик. 480-470 гг. до н.э. Ватикан, Этрусский музей;

2. Эдип и сфинкс. Картина К. Фабри. Конец XVIII в.;

3. Чума в Фивах (Антигона выводит Эдипа из Фив). Картина Ш.-Ф. Жалабо;

4. Эдип и сфинкс. Картина Г. Моро;

5. Эдип и сфинкс. Картина Ж. О. Д. Энгра. 1808;

6. Эдип и сфинкс (по мотивам Энгра). Картина Ф. Бэкона;

7. «Два Жанно» (Жан Маре и Жан Кокто);

8. Афиша фильма Пьера Паоло Пазолини «Царь Эдип» (1967).