ЭДЍКТ (от лат. edictum, фр. edit royal)

Нормативный правовой акт, издаваемый, как правило, высшей законодательной (монаршей) властью, получивший распространение в европейских странах эпохи средневековья и нового времени. Соответствует указу в русском языке.

Ведет происхождение от эдикта эпохи Древнего Рима , ставшего в годы принципата государственным законом. Использовался также в раннее средневековье в Меровингскую эпоху , получив наибольшее распространение в европейских странах и в папской курии после рецепции римского права в позднее средневековье.

Обычно издавался от имени монарха и касался только одной сферы правоприменения, конкретных персон или провинций. Эдикты обычно различают по дате и месту подписания, или характеру содержания. Например, во Франции эпохи Реформации и Религиозных войн (1559-1598) активно издавались эдикты против протестантов: Эдикт Фонтенбло от 1 июня 1540 г., Шатобрианский эдикт от 27 июня 1551 г., и др.

С другой стороны, публиковались миротворческие эдикты – Амбуазский от 19 марта 1563 г., Сен-Жерменский от 8 августа 1570 г., и др., которые легли в основу известного Нанского эдикта от 30 апреля 1598 г., завершившего Гражданские войны и гарантировавшего свободу вероисповедания гугенотам на определенных условиях. Действие эдикта было бессрочным и могло было прекращено только равносильным актом. Так, в 1685 г. очередным эдиктом – также изданным в Фонтенбло – Нантский эдикт был отменен.

Последний эдикт во Франции был опубликован в правление Людовика XVI в 1787 г., уже накануне Революции .

Иллюстрация:

Руссильонский эдикт от 9 августа 1564 г.

Исторические источники:

Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 / Éd. MM. Jourdan, Decrusy, Isambert. Paris, 1821-1833. 29 vol.

Автор статьи: Шишкин В.В.