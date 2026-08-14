ЭБРО

Одна из крупнейших битв гражданской войны в Испании 1936-1939 гг., которая произошла на р. Эбро в 1938 г.

После Арагонской операции 1938 г. территория республики была разрезана надвое. В ночь на 25 июля армия под командованием Х. Модесто общей численностью около 100 тыс. бойцов приступила к форсированию Эбро со стороны Каталонии, чтобы в случае успеха воссоединить территорию Республики. Республиканцы должны были выйти на оперативный простор из излучины Эбро, взяв г. Гандеса. Передовые части шли стремительно, не задерживаясь на подавлении укрепленных точек противника. Но основные силы слишком долго переправлялись и штурмовали местечки Аско, Фликс, Фатарелью и Пинель.

26.07. франкисты сумели подтянуть резервы и отстоять Гандесу, заперев республиканцев на небольшом пятачке в излучине Эбро. Республиканцы сумели захватить лишь небольшой горный плацдарм, вокруг которого развернулось ожесточенное сражение, длившееся до 14.11. Авиация и артиллерия франкистов наносили массированные удары по республиканцам, которые мужественно сражались за каждый холм против 230-тысячной армии противника. Несмотря на то, что битва на Эбро была позиционной, она требовала от обеих сторон огромного напряжения сил.

Франкисты подготовили специальную ударную группу для штурма господствовавшего над местностью гряды Сьерра де Пандольс. 30-31.10. эта группа в 10-12 батальонов при 200 орудиях взяла горы, отбросив части 5 корпуса Э. Листера. 3.11. франкисты заняли Пинель и стали двигаться вдоль Эбро, отрезая республиканцев от переправ. В ночь на 4 ноября 5 корпус переправился за Эбро. Это было началом поэтапной эвакуации плацдарма.

На Эбро некоторое время оборону продолжал держать 15 корпус, но 16.11. вся обескровленная армия Эбро вернулась за реку. Республиканцы потеряли около 40 тысяч человек. По республиканским данным франкисты понесли вдвое большие потери, но у них и человеческие ресурсы были больше. Теперь, где бы не ударил Франко, у республиканцев не было достаточных резервов, чтобы парировать действия противника.