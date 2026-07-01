Е ТИН

Е ТИН - китайский военный и политический деятель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. По окон­ча­нии Бао­дин­ской офи­цер­ской шко­лы в начале 1919 года всту­пил в воз­глав­ляв­шую­ся Сунь Ят­се­ном Гу­ан­дун­скую ар­мию, стал членом Го­минь­да­на. В 1919-1922 годах офи­цер шта­ба 1-й ди­ви­зии Гу­ан­дун­ской ар­мии, заместитель командира инженерного ба­таль­о­на, заместитель командира 2-го ба­таль­о­на пол­ка лич­ной ох­ра­ны Сунь Ят­се­на. От­ли­чил­ся при по­дав­ле­нии мя­те­жа глав­но­ко­мандующего гу­ан­дун­ски­ми вой­ска­ми Чэнь Цзюн­ми­на в ию­ле 1922 года. В 1924 году на­прав­лен Го­минь­да­ном на учё­бу в СССР, по­се­щал Ком­му­ни­стический университет тру­дя­щих­ся Вос­то­ка, учил­ся в во­енном училище. С декабря 1924 года член Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая (КПК). В сентябре 1925 года вер­нул­ся в Гу­ан­чжоу, на­зна­чен начальником шта­ба 4-го кор­пу­са Народно-ре­во­люционной ар­мии (НРА), за­тем ко­ман­ди­ром вновь сфор­ми­ро­ван­но­го 4-го отдельного пол­ка. Во вре­мя Се­вер­но­го по­хо­да 1926-1927 годов заместитель командира 25-й ди­ви­зии 4-го кор­пу­са, командир 24-й ди­ви­зии 11-го кор­пу­са. В августе 1927 года один из ру­ко­во­ди­те­лей Нань­чан­ско­го вос­ста­ния , главную роль в ко­то­ром иг­ра­ла ди­ви­зия, воз­глав­ляе­мая Е Тином. Во вре­мя Гу­ан­чжоу­ско­го (Кан­тон­ско­го) вос­ста­ния 1927 года глав­но­ко­мандующий воо­руженными си­ла­ми вос­став­ших. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния в 1928-1932 годов жил в эмиг­ра­ции в Ев­ро­пе, за­тем в Ао­мы­не (Ма­као). По­сле на­ча­ла На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937-1945 годов ко­мандующий Но­вой 4-й ар­ми­ей (вой­ско­вое со­еди­не­ние КПК, фор­маль­но вклю­чён­ное в со­став воо­руженных сил Го­минь­да­на ). В январе 1941 года ве­ро­лом­но аре­сто­ван по при­ка­зу Чан Кай­ши и за­ключён в тюрь­му. Ос­во­бо­ж­дён 4 марта 1946 года по на­стоя­нию ру­ко­во­дства КПК. По­гиб в авиационной ка­та­ст­ро­фе при пе­ре­лё­те в Янь­ань, где рас­по­ла­га­лась главная опор­ная ба­за КПК по­гра­нич­но­го рай­она Шэнь­си - Гань­су - Нин­ся.