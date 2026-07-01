Е ТИН
Е ТИН - китайский военный и политический деятель.
Из крестьянской семьи. По окончании Баодинской офицерской школы в начале 1919 года вступил в возглавлявшуюся Сунь Ятсеном Гуандунскую армию, стал членом Гоминьдана. В 1919-1922 годах офицер штаба 1-й дивизии Гуандунской армии, заместитель командира инженерного батальона, заместитель командира 2-го батальона полка личной охраны Сунь Ятсена. Отличился при подавлении мятежа главнокомандующего гуандунскими войсками Чэнь Цзюнмина в июле 1922 года. В 1924 году направлен Гоминьданом на учёбу в СССР, посещал Коммунистический университет трудящихся Востока, учился в военном училище. С декабря 1924 года член Коммунистической партии Китая (КПК). В сентябре 1925 года вернулся в Гуанчжоу, назначен начальником штаба 4-го корпуса Народно-революционной армии (НРА), затем командиром вновь сформированного 4-го отдельного полка. Во время Северного похода 1926-1927 годов заместитель командира 25-й дивизии 4-го корпуса, командир 24-й дивизии 11-го корпуса. В августе 1927 года один из руководителей Наньчанского восстания, главную роль в котором играла дивизия, возглавляемая Е Тином. Во время Гуанчжоуского (Кантонского) восстания 1927 года главнокомандующий вооруженными силами восставших. После подавления восстания в 1928-1932 годов жил в эмиграции в Европе, затем в Аомыне (Макао). После начала Национально-освободительной войны в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов командующий Новой 4-й армией (войсковое соединение КПК, формально включённое в состав вооруженных сил Гоминьдана). В январе 1941 года вероломно арестован по приказу Чан Кайши и заключён в тюрьму. Освобождён 4 марта 1946 года по настоянию руководства КПК. Погиб в авиационной катастрофе при перелёте в Яньань, где располагалась главная опорная база КПК пограничного района Шэньси - Ганьсу - Нинся.