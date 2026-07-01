ДЖВАРИ

ДЖВАРИ - монастырь в Грузии, на горе у слияния рек Кура и Арагви, близ Мцхеты.

Главный храм мо­на­сты­ря (церковь Джва­ри; другое на­зва­ние - церковь Кре­ста) - вы­даю­щий­ся па­мят­ник грузинского зод­че­ст­ва ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья . По­стро­ен в 586/587-604 годах над де­ревянным кре­стом, воз­двиг­ну­тым св. Ни­ной, ря­дом с ны­не по­лу­раз­ру­шен­ной цер­ко­вью (так называемая ма­лая Джва­ри; середина VI века); пред­став­ля­ет со­бой пер­вый об­ра­зец ти­па хра­ма, рас­про­стра­нив­ше­го­ся в Гру­зии в VII веке (Атен­ский Си­он, Март­ви­ли и др.) и по­лу­чив­ше­го название «Джвари». В ос­но­ве его пла­на - тет­ра­конх с 4 при­мы­каю­щи­ми к не­му уг­ло­вы­ми по­ме­ще­ния­ми. По­ра­жаю­щий гар­мо­нич­но­стью про­пор­ций и це­ло­ст­но­стью внутреннего про­стран­ст­ва, храм Джвари пе­ре­крыт ку­по­лом с 8-гран­ным ба­ра­ба­ном на тром­пах. На фа­са­дах - рель­е­фы: «Воз­не­се­ние Кре­ста», изо­бра­же­ния кти­то­ров.

Вме­сте с ар­хитектурными па­мят­ни­ка­ми Мцхе­ты Джвари вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Мо­на­стырь вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся с 1990-х годов.

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