ДЖВАРИ
ДЖВАРИ - монастырь в Грузии, на горе у слияния рек Кура и Арагви, близ Мцхеты.
Главный храм монастыря (церковь Джвари; другое название - церковь Креста) - выдающийся памятник грузинского зодчества раннего Средневековья. Построен в 586/587-604 годах над деревянным крестом, воздвигнутым св. Ниной, рядом с ныне полуразрушенной церковью (так называемая малая Джвари; середина VI века); представляет собой первый образец типа храма, распространившегося в Грузии в VII веке (Атенский Сион, Мартвили и др.) и получившего название «Джвари». В основе его плана - тетраконх с 4 примыкающими к нему угловыми помещениями. Поражающий гармоничностью пропорций и целостностью внутреннего пространства, храм Джвари перекрыт куполом с 8-гранным барабаном на тромпах. На фасадах - рельефы: «Вознесение Креста», изображения ктиторов.
Вместе с архитектурными памятниками Мцхеты Джвари включён в список Всемирного наследия. Монастырь восстанавливается с 1990-х годов.