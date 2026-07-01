ДЖУЗДЖАНИ (МИНХАДЖ-И СИРАДЖ)
Джузджани (Минхадж-и Сирадж), Абу Амр Минхадж ад-Дин Усман ибн Сирадж ад-Дин Мухаммад аль-Джаузджани — персидский хронист и поэт-суфий.
Сын войскового кади из Джузджана (ныне Сев.-Зап. Афганистан), вырос при дворе Гуридов, участвовал в сопротивлении монголам, выполнял дипломатические поручения. В 1226—1227 переселился в Хиндустан, с 1228 — на службе у Шамс-ад-Дина Ильтутмыша, с 1241—1242 — верховный кади Дели. С 1243—1244 жил в Бенгалии, с 1247 вернулся в Дели, где в 1254 получил звание Садр-и Джахан («Сановник мира»). Сыну Ильтутмыша, Насир-ад-Дину Махмуд-шаху, посвятил всемирную хронику «Насировы разряды» («Табакат-и Насири», 1259—1260) — ценный источник по истории Ирана и Индии в период монгольских завоеваний (городская жизнь, формы землевладения, выступления сектантов и т. д.) и 1-й памятник историописания эпохи Гулямов, основанный на не дошедших до нас документах. После смерти Насир-ад-Дина Д., вновь отстраненный от дел, пользовался покровительством полководца Гияс-ад-Дина Балбана, впоследствии султана.
Публ.: Табакат-и Насири. Дж. 1—2. Тегеран, 1963—1964; Tabakat-i Nasiri. A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia, including Hindustan; from A.H. 194 (810 A.D.) to A.H. 658 (1260 A.D.) and the Irruption of the Infidel Mughals into Islam / Transl. by H. G. Raverty. V. 1—2. Calcutta—London, 1881—1899. Лит.: Bosworth C. E. Early Sources for the History of the First Four Ghaznawid Sultans (977—1041) // Islamic Quarterly. V. 7 (1963). P. 3—22.