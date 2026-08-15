ДЖУНГАРСКОЕ ХАНСТВО

ДЖУНГАРСКОЕ ХАНСТВО - государственное объединение ойратов на территории восточной части современной Китайской Народной Республики и современной Монгольской Народной Республики (чо­ро­сов, тор­гутов, дэр­бэ­тов, хо­шу­тов и др.).

Дос­то­вер­ные ис­точ­ни­ки по ран­ней ис­то­рии джун­га­ров ма­ло­чис­лен­ны. Воз­ник­но­ве­ние джун­га­ров свя­зы­ва­ют с «ле­вым кры­лом» (зу­ун-гар - от­сю­да эт­ническое на­име­но­ва­ние джун­га­ры, Джун­га­рия) ар­мии Чин­гис­ха­на чис­лен­но­стью около 40 тысяч человек (4 ту­ме­на). По­сле рас­па­да Монгольской им­пе­рии в середине XIV века раз­го­ре­лась мно­го­лет­няя борь­ба ме­ж­ду ой­рат­ски­ми и хал­ха­ски­ми (вос­точ­но-мон­голь­ски­ми) вла­де­те­ля­ми за кон­троль над тор­го­вы­ми пу­тя­ми в Ки­тай.

В первой половине XV века ой­рат­ские пра­ви­те­ли То­гон (1418-1440) и его сын Эс­сен под­чи­ни­ли се­бе всю Мон­го­лию, но вско­ре бы­ли раз­гром­ле­ны и от­сту­пи­ли в пре­де­лы сво­их ко­че­вий. В по­сле­дую­щие пол­то­ра ве­ка на тер­ри­то­рии Западной Мон­го­лии су­ще­ст­во­ва­ли в основном не­боль­шие кня­же­ст­ва. К концу 1620-х годов пред­во­ди­тель чо­ро­сов Хаа­ра-Ху­ла объ­е­ди­нил чо­ро­сов и большую часть дэр­бэ­тов. Под на­тис­ком чо­ро­сов тор­гу­ты и часть дэр­бэ­тов во гла­ве с Хо-Ур­лю­ком уш­ли в ни­зо­вье Вол­ги и об­ра­зо­ва­ли Кал­мыц­кое хан­ст­во , а хо­шу­ты под пред­во­ди­тель­ст­вом ха­на Ту­ру-Бай­ху (Гу­ши-ха­на) дви­ну­лись на юг и соз­да­ли хан­ст­во в рай­оне оз. Ку­ку­нор. В ре­зуль­та­те этих пе­ре­ме­ще­ний ко­че­вья ой­ра­тов ста­ли про­сти­рать­ся от Кас­пий­ско­го моря на за­па­де до Ала­ша­ня на вос­то­ке, от Ура­ла на се­ве­ре до гра­ниц Ин­дии на юге.

На­ча­лом су­ще­ст­во­ва­ния Джунгарского ханства счи­та­ет­ся 1635 год - пер­вый год прав­ле­ния сы­на Хаа­ра-Ху­лы, Хо­ро-Хо­цин Ба­то­ра, по­лу­чив­ше­го от ти­бет­ско­го Да­лай-ла­мы ти­тул Эр­де­ни-Ба­тор-хун­тай­джи. Он под­дер­жи­вал свя­зи с Хо-Ур­лю­ком и Гу­ши-ха­ном, на­ла­дил ре­гу­ляр­ные тор­го­вые и по­соль­ские от­но­ше­ния с Русским государством, на­ча­ло ко­то­рым в 1620 году по­ло­жил Хаа­ра-Ху­ла, соз­да­вал по­сто­ян­ные по­се­ле­ния и раз­ви­вал зем­ле­па­ше­ст­во. Ба­тор-­хун­тай­джи был од­ним из ини­циа­то­ров так называемого Джун­гар­ско­го съез­да, на ко­то­рый в 1640 году со­бра­лись 44 ой­рат­ских кня­зя, в том числе из са­мых от­да­лён­ных мест рас­се­ле­ния ой­ра­тов, и главные хал­ха­ские пра­ви­те­ли. Съезд при­нял «Ве­ли­кое уло­же­ние» («Их Ца­аз») - ко­декс за­ко­нов, пер­вые ста­тьи ко­то­ро­го но­си­ли ха­рак­тер со­гла­ше­ния об объ­е­ди­не­нии сил для про­ти­во­дей­ст­вия мань­чжу­рам. Коа­ли­ция ско­ро рас­па­лась, и главным бор­цом с экс­пан­си­ей мань­чжу­ров, за­хва­тив­ших Ки­тай и ос­но­вав­ших там свою ди­на­стию Цин, стал все­ой­рат­ский хан Гал­дан. При его пре­ем­ни­ках - пле­мян­ни­ке Цэ­вэн Рав­да­не (1698-1727) и сы­не по­след­не­го Гал­дан Цэ­рэ­не (1727-1745) - Джунгарское ханство ос­та­ва­лось по­след­ним оп­ло­том не­за­ви­си­мой монгольской го­су­дар­ст­вен­но­сти. Оно под­дер­жи­ва­ло от­но­ше­ния с Рос­си­ей, ус­пеш­но вое­ва­ло с ка­захскими жу­за­ми и мань­чжу­ра­ми, пред­при­ня­ло несколько по­хо­дов в Ти­бет. В стра­не раз­ви­ва­лись ре­мёс­ла, в том числе тка­че­ст­во, зем­ле­де­лие, ли­тей­ное и пу­шеч­ное про­изводство. Смерть Гал­дан Цэ­рэ­на по­ло­жи­ла на­ча­ло 10-лет­ней меж­до­усо­би­це, ко­то­рой вос­поль­зо­ва­лась ди­на­стия Цин. В 1755-1757 маньчжурско-китайская ар­мия три­ж­ды втор­га­лась в Джунгарское ханство, что вы­зва­ло вос­ста­ние под руководством ой­рат­ско­го князя Амур­са­ны. По­да­вив это вы­сту­п­ле­ние и ис­тре­бив зна­чительную часть ой­ра­тов, в 1758 году маньчжуры унич­то­жи­ли Джун­гар­ское хан­ст­во.

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