ДЖУНГАРСКОЕ ХАНСТВО
ДЖУНГАРСКОЕ ХАНСТВО - государственное объединение ойратов на территории восточной части современной Китайской Народной Республики и современной Монгольской Народной Республики (чоросов, торгутов, дэрбэтов, хошутов и др.).
Достоверные источники по ранней истории джунгаров малочисленны. Возникновение джунгаров связывают с «левым крылом» (зуун-гар - отсюда этническое наименование джунгары, Джунгария) армии Чингисхана численностью около 40 тысяч человек (4 тумена). После распада Монгольской империи в середине XIV века разгорелась многолетняя борьба между ойратскими и халхаскими (восточно-монгольскими) владетелями за контроль над торговыми путями в Китай.
В первой половине XV века ойратские правители Тогон (1418-1440) и его сын Эссен подчинили себе всю Монголию, но вскоре были разгромлены и отступили в пределы своих кочевий. В последующие полтора века на территории Западной Монголии существовали в основном небольшие княжества. К концу 1620-х годов предводитель чоросов Хаара-Хула объединил чоросов и большую часть дэрбэтов. Под натиском чоросов торгуты и часть дэрбэтов во главе с Хо-Урлюком ушли в низовье Волги и образовали Калмыцкое ханство, а хошуты под предводительством хана Туру-Байху (Гуши-хана) двинулись на юг и создали ханство в районе оз. Кукунор. В результате этих перемещений кочевья ойратов стали простираться от Каспийского моря на западе до Алашаня на востоке, от Урала на севере до границ Индии на юге.
Началом существования Джунгарского ханства считается 1635 год - первый год правления сына Хаара-Хулы, Хоро-Хоцин Батора, получившего от тибетского Далай-ламы титул Эрдени-Батор-хунтайджи. Он поддерживал связи с Хо-Урлюком и Гуши-ханом, наладил регулярные торговые и посольские отношения с Русским государством, начало которым в 1620 году положил Хаара-Хула, создавал постоянные поселения и развивал землепашество. Батор-хунтайджи был одним из инициаторов так называемого Джунгарского съезда, на который в 1640 году собрались 44 ойратских князя, в том числе из самых отдалённых мест расселения ойратов, и главные халхаские правители. Съезд принял «Великое уложение» («Их Цааз») - кодекс законов, первые статьи которого носили характер соглашения об объединении сил для противодействия маньчжурам. Коалиция скоро распалась, и главным борцом с экспансией маньчжуров, захвативших Китай и основавших там свою династию Цин, стал всеойратский хан Галдан. При его преемниках - племяннике Цэвэн Равдане (1698-1727) и сыне последнего Галдан Цэрэне (1727-1745) - Джунгарское ханство оставалось последним оплотом независимой монгольской государственности. Оно поддерживало отношения с Россией, успешно воевало с казахскими жузами и маньчжурами, предприняло несколько походов в Тибет. В стране развивались ремёсла, в том числе ткачество, земледелие, литейное и пушечное производство. Смерть Галдан Цэрэна положила начало 10-летней междоусобице, которой воспользовалась династия Цин. В 1755-1757 маньчжурско-китайская армия трижды вторгалась в Джунгарское ханство, что вызвало восстание под руководством ойратского князя Амурсаны. Подавив это выступление и истребив значительную часть ойратов, в 1758 году маньчжуры уничтожили Джунгарское ханство.