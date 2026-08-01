ДЖУЛЬЯРДСКИЙ КВАРТЕТ СТРУННЫЙ
ДЖУЛЬЯРДСКИЙ КВАРТЕТ СТРУННЫЙ (Juilliard String Quartet) основан в 1946 году в Нью-Йорке Уильямом Шуменом - композитором, руководителем Джульярдской школы.
В первый состав квартета входили: Р. Манн (1-я скрипка), Р. Кофф (2-я скрипка), Р. Хилльер (альт), А. Уиноград (виолончель).
Состав неоднократно менялся, в 2006 году в квартете играли: Дж. Смирнофф (1-я скрипка), Р. Коупс (2-я скрипка), С. Роудс (альт), Дж. Кросник (виолончель).
Наряду с классическим репертуаром (В.А. Моцарт, Й. Гайдн и др.) активно исполняется музыка XX века (в том числе А. Шёнберга, А. фон Веберна), в особенности современных американских композиторов (Джульярдский квартет впервые исполнил около 60 произведений новой американской музыки).
Гастролирует по всему миру (в СССР в 1961 году), участник многих международных музыкальных фестивалей.