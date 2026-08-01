ДЖУЛЬЯРДСКИЙ КВАРТЕТ СТРУННЫЙ

ДЖУЛЬЯРДСКИЙ КВАРТЕТ СТРУННЫЙ (Juilliard String Quartet) основан в 1946 году в Нью-Йорке Уильямом Шуменом - композитором, руководителем Джульярдской школы .

В пер­вый со­став квар­те­та вхо­ди­ли: Р. Манн (1-я скрип­ка), Р. Кофф (2-я скрип­ка), Р. Хилль­ер (альт), А. Уи­но­град (вио­лон­чель).

Со­став не­од­но­крат­но ме­нял­ся, в 2006 году в квар­те­те иг­ра­ли: Дж. Смир­нофф (1-я скрип­ка), Р. Ко­упс (2-я скрип­ка), С. Ро­удс (альт), Дж. Крос­ник (вио­лон­чель).

На­ря­ду с клас­сическим ре­пер­туа­ром ( В.А. Мо­царт , Й. Гайдн и др.) ак­тив­но ис­пол­ня­ет­ся му­зы­ка XX века (в том числе А. Шён­бер­га, А. фон Ве­бер­на), в осо­бен­но­сти современных американских ком­по­зи­то­ров (Джульярдский квартет впер­вые ис­пол­нил около 60 про­из­ве­де­ний но­вой американской му­зы­ки).

Га­ст­ро­ли­ру­ет по все­му ми­ру (в СССР в 1961 году), уча­ст­ник многих ме­ж­ду­народных му­зы­кальных фес­ти­ва­лей.

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