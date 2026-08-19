ДЖУЧИ

Джучи — старший сын Чингисхана и родоначальник ханской династии Золотой Орды .

Родился после похищения жены Чингисхана Бортэ меркитами, поэтому существовали подозрения, что Д. не является законным наследником. Его нелегитимность отражена в имени (монг. «нежданный гость»). Конфликтовал по этому поводу со своим братом Джагатаем (Чатагаем) . Участвовал во многих походах отца, руководил покорением меркитов, «лесных народов» Сибири, подавлением восстания кыргызов , показал себя успешным военачальником. Принял участие в походах на Цзинь и государство Хорезм-шахов . Получил в наследство «западные страны» — половецкие степи, Булгар, Русь. Считается, что Д. был противником уничтожения оседлого населения, в том числе и потому что данные территории должны были отойти к нему во владение. Позиция Д. привела к ухудшению отношений с отцом, подозревавшим Д. в заговоре. Он не выполнил приказ о покорении Дешт-и-Кипчака и соседних земель, развлекаясь в это время охотой, не приехал в ставку во время болезни отца в 1125. Д. умер в 1227 от болезни (по другой версии был убит по приказу Чингисхана). Его потомки получили в наследство половецкие степи (Дешт-и-Кыпчак), Кавказ и страны к западу и северу, которые еще предстояло завоевать (так называмый улус Джучи). Ими была создана Золотая Орда.

Лит.: Козин С. А. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. М.—Л., 1941; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. М.—Л., 1960; Почекаев Р. Ю. Батый: Хан, который не был ханом. М., 2006; The Cambridge History of Inner Asia: The Chinggisid Age. Cambridge, 2009.