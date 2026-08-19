ДЖУЧИ
Джучи — старший сын Чингисхана и родоначальник ханской династии Золотой Орды.
Родился после похищения жены Чингисхана Бортэ меркитами, поэтому существовали подозрения, что Д. не является законным наследником. Его нелегитимность отражена в имени (монг. «нежданный гость»). Конфликтовал по этому поводу со своим братом Джагатаем (Чатагаем). Участвовал во многих походах отца, руководил покорением меркитов, «лесных народов» Сибири, подавлением восстания кыргызов, показал себя успешным военачальником. Принял участие в походах на Цзинь и государство Хорезм-шахов. Получил в наследство «западные страны» — половецкие степи, Булгар, Русь. Считается, что Д. был противником уничтожения оседлого населения, в том числе и потому что данные территории должны были отойти к нему во владение. Позиция Д. привела к ухудшению отношений с отцом, подозревавшим Д. в заговоре. Он не выполнил приказ о покорении Дешт-и-Кипчака и соседних земель, развлекаясь в это время охотой, не приехал в ставку во время болезни отца в 1125. Д. умер в 1227 от болезни (по другой версии был убит по приказу Чингисхана). Его потомки получили в наследство половецкие степи (Дешт-и-Кыпчак), Кавказ и страны к западу и северу, которые еще предстояло завоевать (так называмый улус Джучи). Ими была создана Золотая Орда.
Лит.: Козин С. А. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. М.—Л., 1941; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. М.—Л., 1960; Почекаев Р. Ю. Батый: Хан, который не был ханом. М., 2006; The Cambridge History of Inner Asia: The Chinggisid Age. Cambridge, 2009.