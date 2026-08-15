ДЖРУЧСКОЕ I ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ

ДЖРУЧСКОЕ I ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ (груз. ჯრუჭის პირველი ოთხთავი) - иллюминированная рукопись.

Переписана в 936 году насельником монастыря Шатберди иеромонахом Гавриилом (Л. 291) по заказу настоятеля того же мон-ря Григория (Л. 227об., 291об.); хранится в Институте рукописей Корнелия Кекелидзе, куда поступила из монастыря Джручи (вывезена Е.С. Такаишвили в начале XX века).

Джручское I Четвероевангелие исполнено на пергаменте (26×21 см, 297 л.) в 2 столбца заглавным письмом асомтаврули. Деревянный переплет обтянут коричневой кожей с тисненым орнаментом, на лицевой стороне помещено чеканное распятие, форма креста дублирована по внешнему контуру серебряными «пуговками».

Рукопись украшена в 940 году художником Тевдоре, колофон с именем которого помещен на титульном листе над квадрифолием, образованным 2-цветной каймой (текст внутри квадрифолия добавлен позже). В начале рукописи на обеих сторонах листа размещены 8 таблиц канонов. Миниатюры заключены в архитектурные рамки в виде сдвоенных или одинарных арок, опирающихся на мраморные колонки со стилизованными ионическими или коринфскими капителями . Подножия арок украшены крупными, свободной формы листьями. Текст каждого Евангелия предваряют по 2 листа с миниатюрами, на одном - евангелисты с кодексами в руках, на другом - различные композиции: евангелист Матфей (Л. 6) и поясное изображение Богородицы с Младенцем в прямоугольном обрамлении (Л. 7), евангелист Марк (Л. 94) и «Исцеление слепого» (Л. 93), евангелист Лука (Л. 144) и «Исцеление расслабленного» (Л. 143), евангелист Иоанн (Л. 229) и «Исцеление бесноватого» (Л. 228).

Миниатюры отличаются высоким художественным уровнем. Массивность античных по формам фигур облегчена за счет тонкого линеарного рисунка, впечатление прозрачности которого достигается отсутствием на некоторых участках цвета внутри контура. Светлый колорит основан на теплых охристых и темно-коричневых оттенках. Иконографические (тип юного, безбородого Христа, включение в орнаменты архитектурных элементов: колонок, украшенных стилизованной растительной резьбой, или навершия обрамления, имеющего форму раковины) и стилистические (трактовка обнаженного тела бесноватого) особенности миниатюр указывают на влияние раннехристианского оригинала.

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