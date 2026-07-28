ДЖОВАНЬОЛИ РАФФAЭЛЛО
ДЖОВАНЬОЛИ РАФФAЭЛЛО (итал. Raffaello Giovagnoli) - итальянский писатель.
Участник движения Рисорджименто, сподвижник Дж. Гарибальди; после объединения Италии избирался депутатом парламента. Преподавал историю в Риме.
В романах Джованьоли, посвящённых событиям из истории Древнего Рима [«Спартак» («Spartaco», 1874, русский перевод 1880-1881), «Плаутилла» («Plautilla», 1878), «Мессалина» («Messalina», 1885, русский перевод 1993) и др.], ощущается влияние В. Скотта и А. Дюма (отца); в них сочетается познавательность с динамичным сюжетом и предвосхищается жанр пеплума (квазиисторического повествования на античную тему с преобладанием зрелищных и мелодраматических элементов), характерный для кинематографа и массовой литературы XX века.
Роман «Спартак», трактующий исторические факты в соответствии с национально-освободительными идеями Рисорджименто, использовался русскими революционерами в агитационных целях.