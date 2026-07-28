ДЖОВАНЬОЛИ РАФФAЭЛЛО

ДЖОВАНЬОЛИ РАФФAЭЛЛО (итал. Raffaello Giovagnoli) - итальянский писатель.

Уча­ст­ник дви­же­ния Ри­сорд­жи­мен­то, спод­виж­ник Дж. Га­ри­баль­ди ; по­сле объ­е­ди­не­ния Ита­лии из­би­рал­ся де­пу­та­том пар­ла­мен­та. Пре­по­да­вал ис­то­рию в Ри­ме.

В ро­ма­нах Джованьоли, по­свя­щён­ных со­бы­ти­ям из ис­то­рии Древ­не­го Ри­ма [«Спар­так» («Spartaco», 1874, русский перевод 1880-1881), «Плау­тил­ла» («Plau­til­la», 1878), «Мес­са­ли­на» («Mes­sa­li­na», 1885, русский перевод 1993) и др.], ощу­ща­ет­ся влия­ние В. Скот­та и А. Дю­ма (от­ца) ; в них со­че­та­ет­ся по­зна­ва­тель­ность с ди­на­мич­ным сю­же­том и пред­вос­хи­ща­ет­ся жанр пе­п­лу­ма (ква­зии­сто­рического по­ве­ст­во­ва­ния на ан­тич­ную те­му с пре­об­ла­да­ни­ем зре­лищ­ных и ме­лод­ра­ма­тических эле­мен­тов), ха­рак­тер­ный для ки­не­ма­то­гра­фа и мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры XX века.

Ро­ман «Спар­так», трак­тую­щий ис­то­рические фак­ты в со­от­вет­ст­вии с национально-ос­во­бо­дительными идея­ми Ри­сорд­жи­мен­то, ис­поль­зо­вал­ся русскими ре­во­лю­цио­не­ра­ми в аги­тационных це­лях.