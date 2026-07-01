ДЖОВAННА I (ИОАННА I)

Джованна I (Иоанна I) (ок. 1326, Неаполь — 1382, Муро) — неаполитанская королева (1343—1382), графиня Прованская, внучка короля Роберта Анжуйского (см. Роберт Неаполитанский) и племянница французского монарха Филиппа VI.

Она унаследовала трон от деда, так как ее отец, Карл умер в 1341. Как писал позднее Ф. Гвиччардини , «вскоре авторитет новой королевы оказался подорванным как по причине ее распутного нрава, так и вследствие слабоумия, присущего ее полу». К этому времени Д. уже состояла в браке со своим двоюродным братом, сыном венгерского короля Андреем, за которого была выдана в возрасте 6 лет. Отношения между супругами были враждебными, как в силу личной неприязни, так и по политическим мотивам, поскольку королевская власть при поддержке папы Климента VI и вопреки завещанию Роберта Анжуйского досталась одной Д.

В ходе политического противостояния партий, помогавших каждому из супругов, Андрей Венгерский был убит заговорщиками. Хотя Д. распорядилась казнить виновных, ее обвиняли, по меньшей мере, в попустительстве преступлению. Брат убитого, венгерский король Людовик I в конце 1347 вторгся в Италию, и Д. пришлось укрыться в тогдашней резиденции папства Авиньоне вместе со своим кузеном Людовиком Тарентским, с которым она незадолго до этого вступила во второй брак. Эпидемия Черной смерти помешала венгерскому королю завершить свой поход, и Д. вернулась в Италию, где военные действия вскоре продолжились. Это противостояние закончилось судом в Авиньоне, на котором папа оправдал Д., продавшую (в 1348) церкви эту принадлежавшую ей в качестве графини Прованской территорию за приемлемую сумму. Несмотря на ухудшение отношений между супругами, их совместное правление было относительно спокойным до смерти Людовика Тарентского в 1362 и его мудрого советника флорентинца Николо Аччайуоли в 1365.

Третий брак Д. с королем Майорки Хайме IV был также неудачным, ее новый супруг занимался в основном отвоеванием своих владений у Арагона . После его смерти в 1375 Д. вышла замуж за герцога Оттона Брауншвейгского . Своим наследником она избрала племянника Карла Дураццо, с которым вскоре вступила в конфликт: во время Великой схизмы Карл принял сторону папы Урбана VI, а Д. — французского антипапы Климента VII. Д. попыталась противопоставить Карлу другого претендента, Людовика Анжуйского, брата французского короля Карла V , но Карл Дураццо захватил в плен Д. и ее мужа (1381) и в 1382 приказал задушить королеву.

Лит.: Paladilhe D. La reine Jeanne, comtesse de Provence. Paris, 1997.