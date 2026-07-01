ДЖОРДЖТАУН

Джорджтаун — столица Гайаны .

Население (с пригородами) — 118,363 человек (2012), что на 12,0 % меньше показателя 2002. По переписи 2002 53 % жителей Д. — чернокожие, 24 % — метисы и мулаты, 20 % – индийцы, 1,1 % — индейцы. Основан в устье р. Демерара в 1781, после захвата нидерландской колонии Демерара-Эссекибо британцами. В 1782 колония перешла к французам, сделавшим Д. столицей под названием Лоншан. С 1784 поселение возвращено нидерландцам, переименовавшим его в Старбрук. В 1812 британцы вновь получили контроль над колонией Демерара-Эссекибо и возвратили населенному пункту название Д. 24 августа 1842 Д. приобрел статус города. В 1914 население составило 53 167 человек. Д. сохранил построенную голландцами сеть каналов, которая обеспечивает сток воды (город расположен на высоте 1 м ниже уровня приливной воды), ряд деревянных зданий XIX — 1-й половины XX в., несмотря на пожар 23 февраля 1945.

Основные достопримечательности: Национальный музей Гайаны (1868, современное здание 1951), Антропологический музей Уолтера Рота (1982), Национальная библиотека (1909, построена Э. Карнеги), Президентский дворец (1852), здание Парламента (1829—1834), рынок Старбрук из литых чугунных деталей с чугунной часовой башней (1880–1881), деревянный неоготический англиканский собор Сент-Джордж (1889—1899), шотландская пресвитерианская церковь Сент-Эндрю (1818, старейшее здание города), неороманский католический собор Непорочного зачатия Брикдам (1913—1914). Университет Гайаны (1963), Секретариат Карибского содружества (КАРИКОМ).

Лит.: De Barros J. Order and Place in a Colonial City: Patterns of Struggle and Resistance in Georgetown, British Guyana, 1889–1924. Montréal, 2003.