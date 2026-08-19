ДЖОРДЖ, ГЕНРИ

Джордж (англ. George), Генри (02.09.1839, Филадельфия — 29.10.1897, Нью-Йорк) – североамериканский общественный деятель, экономист.

В 14 лет бросил школу, служил матросом, добывал золото на канадских приисках. В 1858—1880 жил в Калифорнии, работая в различных газетах Сан-Франциско, Окленда и Сакраменто. В 1871—1875 был одним из издателей газеты «San Francisco Daily Evening Post». С 1876 на государственной службе. В книге «Прогресс и бедность» («Progress and Poverty», 1879, руccкий перевод — 1896) предложил заменить все налоги единым земельным налогом для достижения всеобщего благоденствия и социального мира. В 1880—1881 ездил с лекциями по Великобритании, Ирландии, Австралии, затем поселился в Нью-Йорке. Движение в поддержку единого земельного налога быстро обрело популярность в США и по всему миру. В частности, работы Д. высоко оценил Л. Н. Толстой. В 1886 Д. баллотировался на пост мэра Нью-Йорка. В 1886—1892 издавал радикальную газету «Standard». В 1897 вновь баллотировался в мэры Нью-Йорка, но умер за 4 дня до выборов.

Лит.: Barker Ch. A. Henry George. Oxford, 1955.