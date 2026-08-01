ДЖОРДАНО УМБЕРТО МЕНОТТИ МАРИЯ
ДЖОРДАНО УМБЕРТО МЕНОТТИ МАРИЯ (итал. Umberto Menotti Maria Giordano) - итальянский композитор.
Окончил Неаполитанскую консерваторию.
Автор 11 опер, в том числе «Андре Шенье» («историческая драма», 1896, «Ла Скала», Милан), «Федора» (1898, «Театро лирико», Милан) и «Сибирь» (1903, «Ла Скала»), успешные постановки которых выдвинули Джордано в число лидеров итальянской «молодой школы». В 1905 году оперы Джордано составили основу программы Сезона итальянской оперы, организованной издателем Э. Сондзоньо в Театре Сары Бернар в Париже.
Партитуры Джордано, представителя музыкального веризма, отличаются интенсивным использованием сквозных тем, историческим и местным колоритом (в «Федоре» цитируется «Соловей» А.А. Алябьева, в «Сибири» - гимн «Боже, царя храни», русские и украинские народные песни). Оперы, созданные после «Сибири», успеха не имели, за исключением «Ужина шуток» (1924, Милан).
Последняя опера Джордано «Король» (1929, Милан) написана специально для Т. Даль Монте. Пропагандистом опер Джордано был дирижёр А. Тосканини.