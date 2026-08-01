ДЖОРДАНО УМБЕРТО МЕНОТТИ МАРИЯ

ДЖОРДАНО УМБЕРТО МЕНОТТИ МАРИЯ (итал. Umberto Menotti Maria Giordano) - итальянский композитор .

Окон­чил Не­апо­ли­тан­скую консерваторию.

Ав­тор 11 опер, в том числе «Ан­д­ре Ше­нье» («ис­то­рическая дра­ма», 1896, «Ла Ска­ла» , Ми­лан), «Фе­до­ра» (1898, «Те­ат­ро ли­ри­ко», Ми­лан) и «Си­бирь» (1903, «Ла Ска­ла»), ус­пеш­ные по­ста­нов­ки ко­то­рых вы­дви­ну­ли Джордано в чис­ло ли­де­ров итальянской «мо­ло­дой шко­лы». В 1905 году опе­ры Джордано со­ста­ви­ли ос­но­ву про­грам­мы Се­зо­на итальянской опе­ры, ор­га­ни­зо­ван­ной из­да­те­лем Э. Сонд­зо­ньо в Те­ат­ре Са­ры Бер­нар в Па­ри­же.

Пар­ти­ту­ры Джордано, пред­ста­ви­те­ля музыкального ве­риз­ма, от­ли­ча­ют­ся ин­тен­сив­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем сквоз­ных тем, ис­то­рическим и ме­ст­ным ко­ло­ри­том (в «Фе­до­ре» ци­ти­ру­ет­ся «Со­ло­вей» А.А. Алябь­е­ва, в «Си­би­ри» - гимн «Бо­же, ца­ря хра­ни», русские и украинские народные пес­ни). Опе­ры, соз­дан­ные по­сле «Си­би­ри», ус­пе­ха не име­ли, за ис­клю­че­ни­ем «Ужи­на шу­ток» (1924, Ми­лан).

По­след­няя опе­ра Джордано «Ко­роль» (1929, Ми­лан) на­пи­са­на спе­ци­аль­но для Т. Даль Мон­те. Про­па­ган­ди­стом опер Джордано был ди­ри­жёр А. Тос­ка­ни­ни.