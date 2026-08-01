ДЖОПЛИН СКОТТ

ДЖОПЛИН СКОТТ (англ. Scott Joplin) - американский композитор и пианист.

Сис­те­ма­тического музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил.

С середины 1880-х до конца 1890-х годов иг­рал на кор­не­те и фортепиано в тан­це­валь­ных ан­самб­лях. В те же го­ды поя­ви­лись пер­вые пуб­ли­ка­ции его музыкальных про­из­ве­де­ний. С 1901 года жил в Сент-Луи­се, с 1907 года - в Нью-Йор­ке, за­ни­мал­ся пре­имущественно со­чи­не­ни­ем му­зы­ки и биз­не­сом, свя­зан­ным с про­дви­же­ни­ем собственных со­чи­не­ний.

Все­аме­ри­кан­скую по­пу­ляр­ность в конце 1890-х годов за­вое­ва­ли его рег­тай­мы, мно­гие из них [«Кле­но­вый лист» («Maple Leaf Rag»), 1899; «Эн­тер­тей­нер», 1902, и др.] ста­ли из­вест­ней­ши­ми джа­зо­вы­ми «стан­дар­та­ми». Не удов­ле­тво­рив­шись ре­пу­та­ци­ей «ко­ро­ля рег­тай­мов», изу­чал ос­но­вы ака­де­мической ком­по­зи­ции (в том числе в Смит-кол­ле­дже для нег­ров), на­пи­сал ба­лет «Та­нец рег­тайм» (поставлен в 1899 году, Се­дей­лия), опе­ры «Жест ува­же­ния» (1903, не сохранена) и «Три­мо­ни­ша» (на собственное либ­рет­то, 1911; поставлена в 1972 году, Брод­вей), ко­то­рые при жиз­ни ком­по­зи­то­ра не по­лу­чи­ли при­зна­ния.

В учеб­ном по­со­бии для пиа­ни­стов «Шко­ла рег­тай­ма» (1908) из­ло­жил собственные ори­ги­наль­ные на­ход­ки в об­лас­ти рит­ми­ки, гар­мо­нии и фак­ту­ры, ко­то­рые в даль­ней­шем ста­ли об­ще­при­знан­ны­ми сти­ле­вы­ми при­зна­ка­ми рег­тай­ма.

Со­хра­ни­лись ау­дио­за­пи­си с ис­пол­не­ни­ем Джоплина сво­их рег­тай­мов на фор­те­пиа­но Пу­ли­це­ров­ская премия (по­смерт­но, 1976).

Иллюстрация:

Архив БРЭ.