ДЖОПЛИН СКОТТ
ДЖОПЛИН СКОТТ (англ. Scott Joplin) - американский композитор и пианист.
Систематического музыкального образования не получил.
С середины 1880-х до конца 1890-х годов играл на корнете и фортепиано в танцевальных ансамблях. В те же годы появились первые публикации его музыкальных произведений. С 1901 года жил в Сент-Луисе, с 1907 года - в Нью-Йорке, занимался преимущественно сочинением музыки и бизнесом, связанным с продвижением собственных сочинений.
Всеамериканскую популярность в конце 1890-х годов завоевали его регтаймы, многие из них [«Кленовый лист» («Maple Leaf Rag»), 1899; «Энтертейнер», 1902, и др.] стали известнейшими джазовыми «стандартами». Не удовлетворившись репутацией «короля регтаймов», изучал основы академической композиции (в том числе в Смит-колледже для негров), написал балет «Танец регтайм» (поставлен в 1899 году, Седейлия), оперы «Жест уважения» (1903, не сохранена) и «Тримониша» (на собственное либретто, 1911; поставлена в 1972 году, Бродвей), которые при жизни композитора не получили признания.
В учебном пособии для пианистов «Школа регтайма» (1908) изложил собственные оригинальные находки в области ритмики, гармонии и фактуры, которые в дальнейшем стали общепризнанными стилевыми признаками регтайма.
Сохранились аудиозаписи с исполнением Джоплина своих регтаймов на фортепиано Пулицеровская премия (посмертно, 1976).
Иллюстрация:
Архив БРЭ.