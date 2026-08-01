ДЖОНСОН ЭНДРЮ

ДЖОНСОН ЭНДРЮ (англ. Andrew Johnson) - семнадцатый президент США.

По про­фес­сии порт­ной.

В конце 1830-х годов примк­нул к Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США .

В 1861 году был един­ст­вен­ным се­на­то­ром от южных шта­тов, вы­сту­пив­шим про­тив соз­да­ния ра­бо­вла­дельческой Кон­фе­де­ра­тив­ных Шта­тов Аме­ри­ки. Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов на­зна­чен фе­де­раль­ным пра­ви­тель­ст­вом во­енным гу­бер­на­то­ром шта­та Тен­нес­си (1862).

В мар­те - апреле 1865 года ви­це-пре­зи­дент США. По­сле убий­ст­ва пре­зи­ден­та А. Лин­коль­на за­ни­мал пост пре­зи­ден­та США (1865-1868).

Вы­дви­ну­тая Джонсоном про­грам­ма Ре­кон­ст­рук­ции Юга США фак­ти­че­ски со­хра­ня­ла всю власть в южных шта­тах в ру­ках план­та­то­ров. В 1868 году Джонсон был об­ви­нён в на­ру­ше­нии кон­сти­ту­ции, про­тив не­го бы­ла на­ча­та про­це­ду­ра им­пич­мен­та (для от­стра­не­ния от вла­сти не хва­ти­ло 1 го­ло­са). По ис­те­че­нии сро­ка пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий ото­шёл от по­ли­ти­ки.