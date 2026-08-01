ДЖОНСОН ЭНДРЮ
ДЖОНСОН ЭНДРЮ (англ. Andrew Johnson) - семнадцатый президент США.
По профессии портной.
В конце 1830-х годов примкнул к Демократической партии США.
В 1861 году был единственным сенатором от южных штатов, выступившим против создания рабовладельческой Конфедеративных Штатов Америки. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов назначен федеральным правительством военным губернатором штата Теннесси (1862).
В марте - апреле 1865 года вице-президент США. После убийства президента А. Линкольна занимал пост президента США (1865-1868).
Выдвинутая Джонсоном программа Реконструкции Юга США фактически сохраняла всю власть в южных штатах в руках плантаторов. В 1868 году Джонсон был обвинён в нарушении конституции, против него была начата процедура импичмента (для отстранения от власти не хватило 1 голоса). По истечении срока президентских полномочий отошёл от политики.