ДЖОНС, УИЛЬЯМ

Джонс (англ. Jones), Уильям (28.09.1746, Лондон — 27.04.1794, Калькутта, совр. Колката) — англо-валлийский филолог-компаративист, доказавший родство ряда индоевропейских языков, востоковед.

С 1783 — судья верховного суда в Форт-Уильямсе в Бенгалии. Владел ивритом, арабским, персидским, турецким и китайским языками, в Индии изучил санскрит. В 1784 по инициативе Д. и под его руководством были основаны Азиатское бенгальское общество, на основе которого стала развиваться последующая научная индология, а также журнал «Азиатские исследования» («Asiatick Researches»). В 1789 в переводе Д. была издана драма Калидасы «Шакунтала», в 1792 — «Гитаговинда», в 1794 — «Законы Ману».

Лит.: Madhu B. Sir William Jones et la réprésentation de l’Inde. Grenoble, 2011.