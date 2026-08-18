ДЖОНС, ЭРНЕСТ ЧАРЛЗ

Джонс (англ. Jones), Эрнест Чарлз (25.01.1819, Берлин Шлезвиг-Гольштейн — 26.01.1869, Манчестер) — английский поэт, публицист, литературный критик, общественный и политический деятель.

Родился в небольшом поселении в Германии в аристократической семье офицера британской армии. Воспитывался и обучался юридическим наукам в Германии, в 1838 переехал в Англию. В 1845 примкнул к чартистскому движению, став одним из лидеров его радикального направления, что предопределило направленность его творчества и деятельности. В 1840-е опубликовал сборник «Чартистские стихи», роман «Исповедь короля» и «Роман о народе». В 1848—1850 — в тюремном заключении написал поэму «Новый мир». Д. — наиболее талантливый и известный чартистский поэт, в своих произведениях раскрывал идеи чартизма, экономической и политической борьбы рабочих, обличал политику Британии в Ирландии, Индии и других владениях. В 1851—1852 издавал журнал, а в 1852—1858 —«Народную газету». После окончательного спада чартистского движения в начале 1850-х сблизился с К. Марксом, в своих изданиях печатал его статьи. Участвовал в деятельности I Интернационала .

Лит.: Taylor M. Ernest Jones, Chartism and the Romance of Politics, 1819—1869. Oxford, 2003.