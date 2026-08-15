ДЖОДХПУР
ДЖОДХПУР - город на северо-западе Индии, штат Раджастхан.
Население 959,6 тысяч человек (2007). Расположен на окраине пустыни Марвар. Транспортный узел. Основан в 1459 году махараджей Рао Джодха, принадлежавшим к княжеской раджпутской династии Ратхор, был столицей княжества. С 1818 году Джодхпур в составе британских владений в Индии. После завоевания Индией независимости - в штате Раджастхан (с 1949 года).
В Джодхпуре на вершине холма - крепость Мехрангарх (одна из крупнейших в Индии), с мощными стенами с семью воротами (основана в 1459 году, достраивалась в XVI-XVIII веках). Внутри сохранились дворцы махараджей (в том числе Моти-Махал, 1595-1619), храм Чамунда-Матаджи (XV в.), отличающиеся изысканной отделкой архитектурных деталей и обильным скульптурным убранством. У подножия холма, в равнинной части города, обнесённой стеной длиной около 10 км (1532-1573), - храмы XVI-XIX веков (росписи XVIII - началы XX веков), жилые дома с росписями, мраморный кенотаф и мемориал правителей Джодхпура - Джасвант-Тхада (1899), крытый рынок Джан-Манди. Огромный дворец Умайд Бхаван (1929-1944, архитектор Г.В. Ланкастер; ныне - резиденция махараджи, гостиница и музей) объединяет черты индуистской архитектуры и стиля ар деко. Джодхпур называют «голубым городом» из-за цвета многих домов брахманов.
НИИ центральной засушливой зоны (1959). Университет (1962). Предприятия текстильной, металлообрабатывающей, химико-фармацевтической промышленности. Художественные ремёсла. На северной окраине Джодхпура - руины форта, храма, сады древнего города Мандора.
Близ Джодхпура - древний город Осиан с руинами храмов VIII-XI веков.
Иллюстрация:
Джодхпур. Мемориал Джасвант-Тхада. 1899. Архив БРЭ.