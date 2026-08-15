ДЖОДХПУР

ДЖОДХПУР - город на северо-западе Индии , штат Рад­жаст­хан.

Население 959,6 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на ок­раи­не пус­ты­ни Мар­вар. Транс­порт­ный узел. Ос­но­ван в 1459 году ма­ха­рад­жей Рао Джод­ха, при­над­ле­жав­шим к кня­же­ской рад­жпут­ской ди­на­стии Рат­хор, был сто­ли­цей кня­же­ст­ва. С 1818 году Джодхпур в со­ста­ве британских вла­де­ний в Ин­дии. По­сле за­вое­ва­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти - в шта­те Рад­жаст­хан (с 1949 года).

В Джодхпуре на вер­ши­не хол­ма - кре­пость Ме­хран­гарх (од­на из круп­ней­ших в Ин­дии), с мощ­ны­ми сте­на­ми с се­мью во­ро­та­ми (ос­но­ва­на в 1459 году, до­ст­раи­ва­лась в XVI-XVIII веках). Внут­ри со­хра­ни­лись двор­цы ма­ха­рад­жей (в том числе Мо­ти-Ма­хал, 1595-1619), храм Ча­мун­да-Ма­тад­жи (XV в.), от­ли­чаю­щие­ся изы­скан­ной от­дел­кой ар­хитектурных де­та­лей и обиль­ным скульп­тур­ным уб­ран­ст­вом. У под­но­жия хол­ма, в рав­нин­ной час­ти го­ро­да, об­не­сён­ной сте­ной дли­ной около 10 км (1532-1573), - хра­мы XVI-XIX веков (рос­пи­си XVIII - началы XX веков), жи­лые до­ма с рос­пи­ся­ми, мра­мор­ный ке­но­таф и ме­мо­ри­ал пра­ви­те­лей Джодхпура - Джас­вант-Тха­да (1899), кры­тый ры­нок Джан-­Ман­ди. Ог­ром­ный дво­рец Умайд Бха­ван (1929-1944, архитектор Г.В. Лан­ка­стер; ны­не - ре­зи­ден­ция ма­ха­рад­жи, гос­ти­ни­ца и му­зей) объ­е­ди­ня­ет чер­ты ин­дуи­ст­ской ар­хи­тек­ту­ры и сти­ля ар де­ко. Джодхпур на­зы­ва­ют «го­лу­бым го­ро­дом» из-за цве­та многих до­мов брах­ма­нов.

НИИ центральной за­суш­ли­вой зо­ны (1959). Уни­вер­си­тет (1962). Пред­при­ятия тек­стиль­ной, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­ми­ко-фар­ма­цев­тической промышленности. Ху­дожественные ре­мёс­ла. На северной ок­раи­не Джодхпура - руи­ны фор­та, хра­ма, са­ды древ­не­го го­ро­да Ман­до­ра.

Близ Джодхпура - древ­ний го­род Оси­ан с руи­на­ми хра­мов VIII-XI веков.

Иллюстрация:

Джод­хпур. Ме­мо­ри­ал Джас­вант-Тха­да. 1899. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)