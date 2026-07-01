ДЖОБЕРТИ ВИНЧЕНЦО
ДЖОБЕРТИ (Gioberti) ВИНЧЕНЦО - итальянский философ, публицист, государственный деятель, один из главных идеологов Рисорджименто.
Окончил теологический факультет Туринского университета (1823). Священник с 1825 года, с 1826 года придворный капеллан в Пьемонте. Арестован в 1833 году по подозрению в причастности к тайному обществу и затем выслан из Пьемонта, жил в Париже и в 1834-1845 годы в Брюсселе, где вышли его основные работы. Сочинения «О духовном и гражданском первенстве итальянцев» («Del primato morale e civile degli Italiani», 1843) и «Современный иезуит» («Il gesuita moderno», vol. 1-7, 1846-1847), содержавшие программу нац. возрождения Италии и её объединения в федерацию государств во главе с папой, а также его религиозно-философские труды («Теория сверхъестественного, или Рассуждение о согласии религии Откровения с человеческим умом и гражданским прогрессом наций» («Teorica del sovrannaturale, o sia discorso sulle convenienze delle religione rivelata colla mente umana e col progresso civile delle nazioni», 1838) и другие), принесли ему необычайную популярность. Триумфальное возвращение Джоберти в Италию завершилось избранием его в 1848 году в палату депутатов Пьемонта (с мая - её президент), с декабря 1848 года по февраль 1849 года возглавлял кабинет министров. После поражения Пьемонта в войне с Австрией в 1849 году в добровольном изгнании в Париже, работал над главным философским трудом своей жизни «Протология» («Della Protologia»; не закончен, опубликован в 1857). В политическом трактате «О гражданском восстановлении Италии» («Del rinnovamento civile d’Italia», vol. 1-2, 1851) будущая Италия мыслилась им теперь как унитарное светское государство. Посмертно опубликовано его сочинение о реформе Римско-католической церкви.
Выступив во «Введении в изучение философии» («Introduzione allo studio della filosofia», vol. 1-4, 1840) с критикой «психологизма» в религии (протестантизм) и в философии (картезианство), Джоберти, опираясь на традицию христианского платонизма, противопоставил этому принцип «онтологизма» - изначальной интуитивной укоренённости человеческого сознания в бытии. В центре философской системы Джоберти - идея творения, её формула: «Сущее творит существующее» (L’Ente crea l’esistente). Отождествление Сущего (то есть Бога) с существованием ведёт к пантеизму (как у Г.В.Ф. Гегеля) или даже материализму (как в эволюционизме естественно-научного толка). «Второй творческий цикл» - процесс духовного преображения человека и его восхождение (а через него - всего сотворённого мира) к Богу («существование возвращается к Сущему»).
Сочинения Джоберти были включены Ватиканом в «Индекс запрещённых книг», в том числе из-за его острой полемики с иезуитами и резкой критики папы Пия IX. Джоберти оказал влияние на актуальный идеализм Дж. Джентиле и католический спиритуализм М.Ф. Шакка; в России - на религиозно-философскую концепцию В.Ф. Эрна.
Сочинения:
Epistolario. Firenze, 1927-1937. Vol. 1-11; Edizione nazionale delle opere... Mil.;
Padova, 1938-1977-. Vol. 1-31-.