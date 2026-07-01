ДЖОБЕРТИ ВИНЧЕНЦО

ДЖОБЕРТИ (Gioberti) ВИНЧЕНЦО - итальянский философ, публицист, государственный деятель, один из главных идеологов Рисорджименто.

Окон­чил тео­ло­гический факультет Ту­рин­ско­го университета (1823). Свя­щен­ник с 1825 года, с 1826 года при­двор­ный ка­пел­лан в Пье­мон­те. Аре­сто­ван в 1833 году по по­доз­ре­нию в при­ча­ст­но­сти к тай­но­му об­ще­ст­ву и за­тем вы­слан из Пье­мон­та, жил в Па­ри­же и в 1834-1845 годы в Брюс­се­ле, где вы­шли его основные ра­бо­ты. Со­чи­не­ния «О ду­хов­ном и гра­ж­дан­ском пер­вен­ст­ве италь­ян­цев» («Del primato morale e civile degli Italiani», 1843) и «Со­вре­мен­ный ие­зу­ит» («Il gesuita mo­der­no», vol. 1-7, 1846-1847), со­дер­жав­шие про­грам­му нац. воз­ро­ж­де­ния Ита­лии и её объ­е­ди­не­ния в фе­де­ра­цию го­су­дарств во гла­ве с па­пой , а так­же его ре­лигиозно-фи­лософские тру­ды («Тео­рия сверхъ­ес­те­ст­вен­но­го, или Рас­су­ж­де­ние о со­гла­сии ре­ли­гии От­кро­ве­ния с че­ло­ве­че­ским умом и гра­ж­дан­ским про­грес­сом на­ций» («Teorica del sovrannaturale, o sia di­scor­so sulle convenienze delle re­li­gione ri­ve­la­ta colla mente umana e col progresso civile delle nazioni», 1838) и другие), при­нес­ли ему не­обы­чай­ную по­пу­ляр­ность. Три­ум­фаль­ное воз­вра­ще­ние Джоберти в Ита­лию за­вер­ши­лось из­бра­ни­ем его в 1848 году в па­ла­ту де­пу­та­тов Пье­мон­та (с мая - её пре­зи­дент), с декабря 1848 года по февраль 1849 года воз­глав­лял ка­би­нет ми­ни­ст­ров. По­сле по­ра­же­ния Пье­мон­та в вой­не с Ав­ст­ри­ей в 1849 году в доб­ро­воль­ном из­гна­нии в Па­ри­же, ра­бо­тал над главным фи­лософским тру­дом сво­ей жиз­ни «Про­то­ло­гия» («Della Pro­to­lo­gia»; не за­кон­чен, опубликован в 1857). В по­ли­тическом трак­та­те «О гра­ж­дан­ском вос­ста­нов­ле­нии Ита­лии» («Del rin­no­va­men­to civile d’Italia», vol. 1-2, 1851) бу­ду­щая Ита­лия мыс­ли­лась им те­перь как уни­тар­ное свет­ское го­су­дар­ст­во. По­смерт­но опуб­ли­ко­ва­но его со­чи­не­ние о ре­фор­ме Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

Вы­сту­пив во «Вве­де­нии в изу­че­ние фи­ло­со­фии» («Introduzione allo studio della filosofia», vol. 1-4, 1840) с кри­ти­кой «пси­хо­ло­гиз­ма» в ре­ли­гии (про­тес­тан­тизм) и в фи­ло­со­фии (кар­те­зи­ан­ст­во), Джоберти, опи­ра­ясь на тра­ди­цию хри­сти­ан­ско­го пла­то­низ­ма , про­ти­во­пос­та­вил это­му прин­цип «он­то­ло­гиз­ма» - из­на­чаль­ной ин­туи­тив­ной уко­ре­нён­но­сти че­ло­ве­че­ско­го соз­на­ния в бы­тии. В цен­тре фи­лософской сис­те­мы Джоберти - идея тво­ре­ния, её фор­му­ла: «Су­щее тво­рит су­ще­ст­вую­щее» (L’Ente crea l’esistente). Ото­жде­ст­в­ле­ние Су­ще­го (то есть Бо­га) с су­ще­ст­во­ва­ни­ем ве­дёт к пан­те­из­му (как у Г.В.Ф. Ге­ге­ля) или да­же ма­те­риа­лиз­му (как в эво­лю­цио­низ­ме ес­тественно-на­учного тол­ка). «Вто­рой твор­че­ский цикл» - про­цесс ду­хов­но­го пре­об­ра­же­ния че­ло­ве­ка и его вос­хо­ж­де­ние (а че­рез не­го - все­го со­тво­рён­но­го ми­ра) к Бо­гу («су­ще­ст­во­ва­ние воз­вра­ща­ет­ся к Су­ще­му»).

Со­чи­не­ния Джоберти бы­ли вклю­че­ны Ва­ти­ка­ном в «Ин­декс за­пре­щён­ных книг», в том числе из-за его ост­рой по­ле­ми­ки с ие­зуи­та­ми и рез­кой кри­ти­ки па­пы Пия IX . Джоберти ока­зал влия­ние на ак­ту­аль­ный идеа­лизм Дж. Джен­ти­ле и ка­то­лический спи­ри­туа­лизм М.Ф. Шак­ка; в Рос­сии - на ре­лигиозно-фи­лософскую кон­цеп­цию В.Ф. Эр­на.

Сочинения :

Epistolario. Firenze, 1927 - 1937. Vol. 1-11; Edizione nazionale delle opere... Mil.;

Pa­do­va, 1938-1977-. Vol. 1-31-.