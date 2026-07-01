ДЖИЗАК
ДЖИЗАК - город в восточной части Узбекистана.
Центр Джизакской области. Население 159,5 тысяч человек (2007). Расположен на р. Санзар, на высоте 460 м, на Большом Узбекском тракте. Транспортный узел.
Возник на месте одного из древнейших торговых поселений Средней Азии. В VIII веке был обнесён стеной (неоднократно реставрировалась). До арабских завоеваниий в VIII веке был крупным городом исторической области Уструшаны.
С XVI веке в составе Бухарского ханства, затем Бухарского эмирата.
Сохранились руины средневековых крепостей Бизляр-Тепе, Урда-Тепе, Калья-Тепе (XI-XII вв.), старые бани (XVI-XVII вв.), медресе (1860). Педагогический (1974) и Политехнический (1992) институты. Краеведческий музей. Музыкально-драматический театр (1950).
Крупный промышленный и культурный центр области. Предприятия пищевой (мясокомбинат, молочный завод), лёгкой (трикотажная, швейная и др.) промышленности, сельскохозяйственного машиностроения. Производствво полиэтиленовой плёнки, полиэтиленовых труб для газопроводов, стройматериалов (в том числе облицовочных для ирригационных каналов). Домостроительный комбинат; заводы: аккумуляторный, хлопкоочистительные и др.
Близ города проходит газопровод Ташкент - Джизак - Бухара.