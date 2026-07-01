ДЖИЗАК

ДЖИЗАК - город в восточной части Узбекистана.

Центр Джи­зак­ской области. Население 159,5 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на р. Сан­зар, на высоте 460 м, на Боль­шом Уз­бек­ском трак­те. Транс­порт­ный узел.

Воз­ник на мес­те од­но­го из древ­ней­ших тор­го­вых по­се­ле­ний Средней Азии. В VIII веке был об­не­сён сте­ной (не­од­но­крат­но рес­тав­ри­ро­ва­лась). До арабских за­вое­ва­ниий в VIII веке был круп­ным го­ро­дом ис­то­рической об­лас­ти Уст­ру­ша­ны.

С XVI веке в со­ста­ве Бу­хар­ско­го хан­ст­ва, за­тем Бу­хар­ско­го эми­ра­та.

Со­хра­ни­лись руи­ны средневековых кре­по­стей Биз­ляр-Те­пе, Ур­да-Те­пе, Ка­лья-Те­пе (XI-XII вв.), ста­рые ба­ни (XVI-XVII вв.), мед­ре­се (1860). Пе­да­го­гический (1974) и По­ли­тех­нический (1992) институты. Крае­ведческий му­зей. Му­зы­каль­но-дра­ма­тический те­атр (1950).

Круп­ный промышленный и куль­тур­ный центр об­лас­ти. Пред­при­ятия пи­ще­вой (мя­со­ком­би­нат, мо­лоч­ный за­вод), лёг­кой (три­ко­таж­ная, швей­ная и др.) промышленности, сельскохозяйственного ма­ши­но­строе­ния. Про­изводствво по­ли­эти­ле­но­вой плён­ки, по­ли­эти­ле­но­вых труб для га­зо­про­во­дов, строй­ма­те­риа­лов (в том числе об­ли­цо­воч­ных для ир­ри­гационных ка­на­лов). До­мо­стро­ительный ком­би­нат; за­во­ды: ак­ку­му­ля­тор­ный, хлоп­ко­очи­сти­тель­ные и др.

Близ го­ро­да про­хо­дит га­зо­про­вод Таш­кент - Джи­зак - Бу­ха­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)