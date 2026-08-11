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ДЖИНН
ДЖИНН - в мусульманской мифологии общее наименование духов из чистого пламени, наделённых Аллахом сверхъестественной силой и разумом.
Коран делит джиннов на добрых, принявших ислам, и злых, враждебных Богу и человеку (72:17–1, 46:29/28–32/31). Джинны обоего пола живут в пустыне и горах. К ним относят духов гуль, ифрит, силат, иногда шайтанов. Заимствованные из языческих верований Аравии, джинны стали любимыми персонажами мусульманского фольклора и художественной литературы, например, сказок «1001 ночь», магии.
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