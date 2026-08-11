ДЖИНН

ДЖИНН - в мусульманской мифологии общее наименование духов из чистого пламени, наделённых Аллахом сверхъестественной силой и разумом.

Ко­ран де­лит джиннов на до­б­рых, при­няв­ших ис­лам, и злых, вра­ж­деб­ных Бо­гу и че­ло­ве­ку (72:17–1, 46:29/28–32/31). Джинны обое­го по­ла жи­вут в пус­ты­не и го­рах. К ним от­но­сят ду­хов гуль, иф­рит, си­лат, ино­гда шай­та­нов. За­им­ст­во­ван­ные из языческих ве­ро­ва­ний Ара­вии, джинны ста­ли лю­би­мы­ми пер­со­на­жа­ми му­сульманского фольк­ло­ра и ху­дожественной литературы, например, ска­зок «1001 ночь», ма­гии.

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