ДЖИНДЖА

ДЖИНДЖА (Jinja) - го­род на юге Уган­ды.

Административный центр Вос­точ­ной области. Население 97,4 тысяч человек (4-й по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны; 2007). Рас­по­ло­жен у ис­то­ка реки Вик­то­рия-Нил, в 80 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Кам­па­лы. Порт на озере Вик­то­рия. Узел ав­то­до­рог. Железно-дорожная стан­ция на ли­нии Кам­па­ла - То­ро­ро - Мом­ба­са (Ке­ния). Аэ­ро­порт. Ос­но­ван в 1901 году как тор­го­вое по­се­ле­ние и административный центр британских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей. С 1950-х годов круп­ный промышленный центр. Ста­ле­ли­тей­ное, ме­де­пла­виль­ное про­изводство. Пред­при­ятия лёг­кой (тек­стиль­ной, швей­ной, ко­же­вен­ной), пи­ще­вой (про­изводство му­ки, са­ха­ра, мас­ла, пи­ва, пе­ре­ра­бот­ка ры­бы), де­рево­об­ра­ба­ты­ваю­щей (за­вод дре­вес­но-стру­жеч­ных плит, фа­нер­ная фаб­ри­ка) промышленности. Близ Джинджи - ГЭС «Owen Falls».

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