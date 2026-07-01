ДЖИНДЖА
ДЖИНДЖА (Jinja) - город на юге Уганды.
Административный центр Восточной области. Население 97,4 тысяч человек (4-й по численности населения город страны; 2007). Расположен у истока реки Виктория-Нил, в 80 км к северо-востоку от Кампалы. Порт на озере Виктория. Узел автодорог. Железно-дорожная станция на линии Кампала - Тороро - Момбаса (Кения). Аэропорт. Основан в 1901 году как торговое поселение и административный центр британских колониальных властей. С 1950-х годов крупный промышленный центр. Сталелитейное, медеплавильное производство. Предприятия лёгкой (текстильной, швейной, кожевенной), пищевой (производство муки, сахара, масла, пива, переработка рыбы), деревообрабатывающей (завод древесно-стружечных плит, фанерная фабрика) промышленности. Близ Джинджи - ГЭС «Owen Falls».