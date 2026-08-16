ДЖИЛАС МИЛОВАН

ДЖИЛАС МИЛОВАН (серб. Милован Ђилас) - югославский политический деятель, писатель, публицист .

На­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в род­ном се­ле, по­сле че­го окон­чил гим­на­зию в г. Бе­ра­ны. В 1932 году на­чал изу­чать фи­ло­со­фию и пра­во в Бел­град­ском университете.

В апреле 1933 года всту­пил в Ком­му­ни­стическую пар­тию Юго­сла­вии (КПЮ) , в ав­гу­сте то­го же го­да аре­сто­ван за ком­му­ни­стическую про­па­ган­ду и осу­ж­дён на 5 лет тюрь­мы. От­бы­вая срок в Срем­ска-Мит­ро­ви­це, пе­ре­во­дил ро­ма­ны и по­вес­ти М. Горь­ко­го . В 1936 году ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии.

В 1938 году из­бран членом ЦК КПЮ, за­ни­мал­ся от­прав­кой доб­ро­воль­цев в Ис­па­нию. С 1940 года член По­лит­бю­ро ЦК КПЮ. С на­ча­ла ию­ля 1941 года при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в под­го­тов­ке ан­ти­фа­ши­ст­ско­го вос­ста­ния в Юго­сла­вии. Ор­га­ни­за­тор пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния в Чер­но­го­рии (см. На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ная вой­на в Юго­сла­вии 1941-1945 годов ). В Вер­хов­ном шта­бе Народно-ос­во­бо­дительной ар­мии Юго­сла­вии от­ве­чал за аги­тационно-про­па­ган­ди­ст­скую ра­бо­ту, редактор газеты «Бор­ба». В 1942 году под­верг­нут пар­тий­ной кри­ти­ке за «ле­вый ук­лон». В 1943-1944 годах при­ни­мал уча­стие в бое­вых опе­ра­ци­ях в Бос­нии. В 1944 году в зва­нии генерал-лейтенанта воз­глав­лял мис­сию, ко­то­рая ве­ла пе­ре­го­во­ры в Мо­ск­ве. В апреле 1945 года уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии до­го­во­ра о взаи­мо­по­мо­щи ме­ж­ду СССР и Юго­сла­ви­ей. Уча­ст­во­вал в соз­да­нии в 1947 году Ин­фор­ма­ци­он­но­го бю­ро ком­му­ни­сти­че­ских и ра­бо­чих пар­тий (Ко­мин­форм­бю­ро). Ав­тор пи­сем и ре­золю­ций юго­слав­ской сто­ро­ны во вре­мя советско-югославского кон­флик­та 1948 года.

С 1953 года председатель Скуп­щи­ны Фе­де­ра­тив­ной Народной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия. В 1953 году Джилас опуб­ли­ко­вал се­рию ста­тей с рез­кой кри­ти­кой про­цес­са строи­тель­ст­ва ком­му­низ­ма в Юго­сла­вии. В январе 1954 года ис­клю­чён из ЦК Сою­за ком­му­ни­стов Юго­сла­вии (СКЮ) и снят со всех ру­ко­во­дя­щих по­стов в пар­тии. В декабре 1954 года за об­ви­не­ния в ад­рес ру­ко­во­дства стра­ны в ре­ак­ци­он­но­сти, опуб­ли­ко­ван­ные в ин­тер­вью «Нью-­Йорк Таймс», осу­ж­дён на пол­то­ра го­да тю­рем­но­го за­клю­че­ния. В январе 1955 года вы­шел из СКЮ. Вы­сту­пил в под­держ­ку Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года. В но­ябре 1956 года осу­ж­дён на три го­да тюрь­мы. Ос­во­бо­ж­дён в 1958 году. Аре­сто­ван в 1962 году и при­го­во­рён к 13 го­дам тюрь­мы, сно­ва за­клю­чён в тюрь­му в Срем­ска-Мит­ро­ви­це, ам­ни­сти­ро­ван в декабре 1966 года.

С 1971 до конца 1980-х годов жил в эмиг­ра­ции в США, за­тем вер­нул­ся в Юго­сла­вию, где про­дол­жил пуб­ли­ци­стическую дея­тель­ность, вы­сту­пая с кри­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва С. Ми­ло­ше­ви­ча .

Ав­тор мно­го­численных пуб­ли­ци­стических, ме­му­ар­ных, фи­лософских и ис­то­рических тру­дов, ро­ма­нов и рас­ска­зов. Сре­ди них - «Но­вый класс» (1957), «Бе­се­ды со Ста­ли­ным» (1962), «За­пис­ки ре­во­лю­цио­не­ра» (1973), «Ре­во­лю­ци­он­ная вой­на 1941-1945» (1980), «Об­ще­ние с Ти­то» (1980), «Тем­ни­ца идей» (1989).

По­хо­ро­нен в род­ном се­ле.

Сочинения :

Revolucionarni rat. Beograd, 1990;

Ли­цо то­та­ли­та­риз­ма. М., 1992;

Пад нове класе. Бео­град, 1994.