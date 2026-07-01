ДЖИБУТИ

ДЖИБУТИ (Республика Джибути; араб. جمهورية جيبوتي; франц. La République de Djibouti) - государство в северо-восточной части Африки.

Граничит на севере с Эритреей, на северо-западе, юго-западе и юге с Эфиопией, на юго-востоке с Сомали, с восточной стороны имеет выход к Индийскому океану. Территория - 23,2 тысяч кв. км. Столица - г. Джибути (633,9 тысяч человек; 2005). Другие крупные города: Али-Сабих (40,7 тысяч человек), Таджура (22,5 тысяч человек), Обок (18,1 тысяч человек).

Джибути - член ООН (с 1977 года), Организации африканского единства (ОАЕ; с 1977 года), с 2002 года ее преемника - Африканского союза (АС), Движения неприсоединения, Лиги арабских государств (ЛАГ; с 1977 года), Организации «Исламская конференция» (ОИК), Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА; с 1994 года), а также ассоциированный член Евросоюза.

Официальные языки - арабский и французский.

География

Джибути расположено в районе Африканского Рога и на островах Маскали, Муша и Семи Братьев (Совабих); восточное побережье, имеющее береговую линию длиной 350 км, омывается водами Аденского залива Индийского океана. Климат тропический, жаркий и сухой. Среднемесячная температура воздуха 27-35°С. Горные массивы чередуются с лавовыми плато, имеются как потухшие, так и активные вулканы. Наивысшая точка - гора Муса-Али (2021 м). Постоянных рек нет. Крупные озера - Асаль (соленое) и Аббе (пресноводное). Растительность пустынная и полупустынная, за исключением реликтовых лесов на горном массиве Года, где растут можжевельник, оливковое дерево, самшит и др., а также долин с пальмовыми посадками. Мангровые леса сохранились на побережье и островах.

Население

Согласно официальным данным правительства Джибути, численность населения страны на 1998 год составляла 680 тысяч человек. В аналитическом докладе ООН, посвященном демографическим процессам в мире (U.N. Department of Economic and Social Affairs (DESA) Population Division), приведены данные на 2005 год, согласно которым население Джибути составляет 793 тысяч человек. Средняя плотность населения - 29,9 человек на 1 кв. км. Среднегодовой прирост населения составляет 2,06%. Рождаемость - 39,98 на 1 тысячу человек, смертность - 19,39 на 1 тысячу человек. Детская смертность - 104,13 на 1 тысячу новорожденных. Дети до 14 лет составляют 43,3% населения, жители от 15 до 64 лет - 53,5, а достигшие 65-летнего возраста - 3,2%. Среднестатистическая продолжительность жизни - 43,1 года (мужчины - 41,84, женщины - 44,39) (все данные на 2005 год).

Территорию Джибути населяют множество народностей, принадлежащих в основном к кушитской группе афразийской (семито-хамитской) языковой семьи: около 88% населения составляют северные сомалийские народы, в том числе 40% исса (народности абгаль, далол и др.), 48% афаров (араб. данакиль). Арабы составляют 7,5%, к некоренным национальностям относятся 4,5% населения, это европейцы (преимущественно французы и итальянцы, реже греки), эфиопы, индопакистанцы и др. Более 100 тысяч человек ведут кочевой или полукочевой образ жизни. Языки межнационального общения - арабский, сомали и афарский. Городское население составляет около 70% (2005), большинство проживает в столице.

Государственное устройство

Джибути - унитарная президентская республика.

Согласно Конституции Джибути, принятой 4 сентября 1992 года, президент является главой правительства и верховным главнокомандующим Вооруженными силами. Он избирается путем всеобщего тайного голосования на 6 лет с правом занимать этот пост максимум 2 срока.

Законодательные функции осуществляет однопалатное Национальное собрание, состоящее из 65 депутатов, которые избираются всеобщим тайным голосованием на 5-летний срок.

Исполнительная власть принадлежит Совету министров, подотчетному президенту.

Страна разделена на 5 округов, управляемых так называемыми комиссарами - префектами, одновременно являющимися и мэрами окружных центров. Каждый округ подразделяется на муниципалитеты.

Судебная система основывается на мусульманском и традиционном (обычном) современном праве. Действуют Верховный суд шариата, Высший апелляционный шариатский суд, называемый также Трибуналом безопасности, уголовные суды округов, а также суды по проблемам труда. Министерство юстиции принимает меры по формированию в стране единой правовой системы.

Религия

Подавляющее большинство жителей Джибути исповедуют ислам; 94% населения - мусульмане, преимущественно сунниты. Представители некоторых народностей сохраняют приверженность традиционным верованиям, исповедуя в то же время ислам. Христиане составляют 5% населения, в основном это представители нехалкидонской Эфиопской Церкви (3,5%) и Римско-католической Церкви (1,4%), число исповедующих прочие христианские конфессии не превышает 0,1%. Около 0,8% населения не причисляют себя к приверженцам какой-либо религии. Крайне незначительное число исповедует индуизм или новые религиозные движения, такие как бахаизм (см. Бахаи религия).

Христианство

Христиане живут в основном в столице. Православный приход, подчиненный Греческой Православной Церкви Александрийского Патриархата, окормляет греков, живущих в стране.

Нехалкидонские исповедания представлены общинами Эфиопской Церкви, общее количество приверженцев которой составляет около 20-25 тысяч человек, в основном этнических эфиопов-амхарцев.

Римско-католическая Церковь имеет в Джибути 6 приходов, образующих епископство Джибути, 7 священников, 9 монахов, 19 монахинь. Общее количество католиков - около 8 тысяч человек, большей частью это работающие в Джибути французы.

Протестантские деноминации представлены Протестантской церковью Джибути, выделившейся в 1940 году из Реформатской церкви Франции и насчитывающей не более 100 верующих. Помимо того, в Джибути с середине 70-х годов действуют 2 эфиопские лютеранские общины, объединяющие около 150 человек, а также так называемая Миссионерская команда Красного моря (Red Sea Mission Team), насчитывающая около 100 чел.

Ислам

Мусульмане принадлежат преимущественно к суннитам ханафитского и шафиитского толков - к братствам кадирья, салихья, рифайя. Шииты малочисленны, в основном это выходцы из Индии. Есть незначительное количество представителей псевдоисламской секты Ахмадья. Общее количество мусульман - от 660 до 700 тысяч человек.

История

Территория Африканского Рога, на котором расположено современный Джибути, была заселена в древности. Здесь пересекались торговые пути, соединяющие Средиземное море и Индийский океан. С IV века до Р.Х. купцы из Египта, Финикии, Греции, Индии, Персии и Южной Аравии вели торговлю с государством Пунт, которому предположительно с III по I тысячеление до Р. Х. принадлежала территория современного Джибути. Продавали слоновую кость, золото, изумруды, пряности, благовония и проч.

Состав населения Северо-Восточной Африки (в том числе Африканского Рога) на рубеже Р.Х. формировался под влиянием 2 миграционных факторов: в VIII-VII веках до Р.Х. сабейского, в конце IV - начале III веков эллинистического. Переселенцы принесли с собой высокоразвитую культуру, которая впоследствии смешалась с культурой местных кушитских народов. В течение нескольких столетий были основаны города колонистов, постепенно вставшие на путь самостоятельного хозяйственного и культурного развития. Около I века по Р.Х. колонии переросли в значительное независимое государственное образование - Аксумское царство, достигшее расцвета в III-VI веках. В IV веке, в правление царя Эзаны, в результате длительных контактов с византийскими купцами и путешественниками аксумская знать приняла христианство . В это время границы государства расширились до пределов Баб-эль-Мандебского пролива и залива Таджура, таким образом территория современного Джибути оказалась в составе Аксума.

В VI веке Аксумское царство потерпело поражение от Персии в борьбе за обладание торговыми путями Красного моря. Господство на морях между Африкой, Ближним Востоком и Индией захватили персы, а с VII века - арабы-мусульмане, которые лишили Аксумское царство выходов к морю. Территория современного Джибути вошла в состав исламских султанатов, сначала Шоа, затем Йифат, созданных арабами после захвата африканского побережья Красного моря. Началось активное распространение ислама, оказавшего значительное влияние на культуру и быт местного населения. Однако на протяжении столетий характерной чертой религиозной жизни, особенно у скотоводов-кочевников, оставалось сосуществование традиций ислама и местных языческих верований.

В политической жизни султанатов определяющим фактором было соперничество между султанами, светскими правителями, с одной стороны, и эмирами, военачальниками, требовавшими ведения более агрессивной внешней политики,- с другой. Первые старались сохранить мирные взаимоотношения с соседними государствами, основанные на торговле, вторые ориентировались на дальнейшее распространение ислама и войну против соседней христианской Эфиопии. По мере ухудшения экономического положения в султанатах авторитет эмиров рос, а авторитет султанов падал, что привело к популярности идей джихада. Военные действия против Эфиопии в значительной мере ослабили экономическую мощь султаната Йифат и пришедшего ему на смену султаната Адаль, который потерял власть над побережьем Красного моря у его слияния с Аденским заливом. На владение территорией стали претендовать Португалия и Османская империя. В этой борьбе победила Португалия, и ее усилия, направленные на сближение с Эфиопией, привели к созданию на берегу Красного моря португальских владений (Массауа и др.). С середины XVI до середины XVII века эта территория обеспечивала постоянный выход к Красному морю и беспрепятственный контакт португальской метрополии с колониями в Северо-Восточной Африке. Из Португалии в глубь Эфиопии направлялись католические миссии иезуитов, целью которых было обращение правящих кругов страны в католическую веру и создание Эфиопского униатского Патриархата, подчиненного непосредственно Ватикану. Собственно на побережье Красного моря, в том числе и на территорию современного Джибути, миссионерская деятельность не распространялась. В середине XVII века в регионе вновь были воссозданы исламские султанаты.

С XIX века, с началом строительства, Суэцкого канала, Африканский Рог стал ареной соперничества европейских стран, Османской империи и Египта. В 1839 году англичане попытались установить контроль над берегами Аденского залива, захватив на юге Йемена порт Аден. В 1840 году им удалось распространить свою власть и на африканский берег, заключив договор о протекторате с султаном Таджуры и получив во владение за 10 мешков риса остров Муша в заливе Таджура. Однако на обладание данной территорией продолжали претендовать и исламские страны, в 1866 году Османская империя отказалась от своих прав в пользу Египта, пытавшегося активно конкурировать с Великобританией. В борьбу с последней вступила также и Франция, которая с конца 50-х годов делала попытки закрепиться на побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Французские дипломаты начали вести переговоры с лидерами прибрежных султанатов о возможных формах приобретения земель. 11 мая 1862 года в Париже делегация афарского султаната Адаль была с почетом принята в салонах Наполеона III. По соглашению, подписанному французским правительством и лидерами афаров, во владение Франции за 10 тысяч талеров переходила прибрежная территория пустыни и гавань Обок. 17 ноября 1869 года был открыт Суэцкий канал, что стало стимулом для развития экономики и торговли на Красном море. В 1875 году Египет захватил северный султанат Таджура с целью сделать его плацдармом для завоевания Восточной Эфиопии. Великобритания актом 1877 года признала господство Египта над Таджурой, а Франция, которая вела войну в Европе, не имела возможности сопротивляться экспансионистской политике Исмаил-паши. Несмотря на то что права на ведение торговых операций были предоставлены французским коммерсантам Министерством колоний Франции, в 1873 году Морское министерство сделало заявление, что ввиду незащищенности этой территории оно предлагает передать ее Египту. С началом военных действий в Индокитае в 1883-1885 годах и первых торговых операций на Мадагаскаре французская администрация решила устроить угольный склад в Обоке, чтобы снабжать суда, минуя обслуживание англичанами в Адене. Видя экономическую перспективу данной инициативы, Леонс Лагард, назначенный правительственным уполномоченным в 1883 году, предложил установить французский протекторат над всеми территориями, еще не подвластными султанатам, на берегах залива Таджура. Ему же принадлежала инициатива приглашения католических священников: из викариата Аравии в Обок прибыли первые католические миссионеры из ордена Капуцинов меньших братьев. Франция начала активную политику расширения своей колонии, присоединив к ней в 1882 году порт Сагалло, в 1884 году султанаты Рахэйта и Таджура, берег между мысом Али и заливом Губбет-Хараб, в 1885 году султанат Гобад, а в 1887 году остров Муша. Лагард установил дружеские отношения с эфиопским негусом провинции Шоа Сахле Марьямом (с 1889 года император Менелик II) и по его совету начал осуществлять экономические проекты, взаимовыгодные как для Франции, так и для Эфиопии. Он решил перенести управление из малоблагоприятного для навигации Обока на южный берег залива Таджура, в поселение Джибути, с дальнейшими планами превращения этого места в «торговые ворота» Красного моря.

В 1888 году был торжественно открыт порт Джибути, что значительно укрепило Францию в ее конкурентной борьбе с Великобританией, Италией и Египтом. В феврале того же года между Францией и Великобританией был подписан договор, который закреплял южные границы новой французской колонии на Африканском Роге. Ее административным центром в 1892 году стал порт Джибути, 20 мая 1896 году эта территория стала называться Французский Берег Сомали. Северные границы государства фиксировались двусторонними соглашениями от января 1900 года и июля 1901 года между Францией и Италией, захватившей у Эфиопии весь ее красноморский берег. После образования итальянской колонии Эритрея важность порта Джибути увеличилась, так как у Эфиопии не было иного выхода к торговым путям в Красном море. Начался быстрый хозяйственный подъем нового государства, основой его стали разработка соляных приисков, добыча жемчуга и торговля через порт Джибути, экономическое значение которого с каждым годом росло. Присутствие граждан Франции, задействованных в жизни колонии, повлекло за собой необходимость создания церковно-админстративной единицы; 28 апреля 1914 года из апостольской нунциатуры Галла была выделена апостольская префектура Джибути, которую возглавил священник-капуцин Паскуале да Люшон.

Важнейшим событием в экономике Французского Берега Сомали и Эфиопии стало официальное открытие 7 июня 1917 года строившейся в течение 20 лет железнодорожной линии между портом Джибути и Аддис-Абебой. Осложнение политической обстановки перед второй мировой войной заставило Францию заняться укреплением владений в такой стратегически важной точке, как выход из Красного моря в Аденский залив Индийского океана. После захвата в 1936 году Эфиопии фашистской Италией и ее дальнейших претензий на Французский Берег Сомали началась спешная переброска значительных военно-морских сил Франции на военную базу, созданную в Джибути еще в 1926 году. В 1940-1942 годах колония управлялась профашистским правительством Виши. С конце 1942 года находилась под контролем антифашистских сил движения «Сражающаяся Франция», с 1944 года - правительства Французской республики.

В 1946 году государство Французский Берег Сомали получило новый статус и стало заморской территорией в составе Французского Союза. Это отразилось и на церковно-административной жизни колонии: 14 сентября 1955 года апостольская префектура Джибути стала самостоятельным диоцезом и получила статус епископства Джибути, подчиненного напрямую Ватикану. Его возглавил Анри Бернарден Хофманн, глава префектуры с 1945 года.

В 50-х годах XX века в Джибути росло антиколониальное движение, была создана политическая партия «Демократический союз Сомали» (ДСС), ставившая целью достижение независимости от Франции. В 1958 году Франция разрешила проведение референдума о предоставлении стране статуса Заморского территориального члена Французского Сообщества, преемника Французского Союза. ДСС отказалась признать его результаты, несмотря на то что референдум существенно расширял права страны в таких представительных органах, как французский парламент и ассамблея Французского Сообщества. ДСС была запрещена, эмигрировавшие профсоюзные и партийные лидеры продолжали политическую деятельность за границей. Антиколониальное движение за пределами страны выразилось в борьбе, с одной стороны, за объединение с Сомали, с другой - за ориентацию на Эфиопию. Приезд в 1966 году в страну Ш. де Голля активизировал выступления политических сил, требовавших независимости. Партии, созданные в 60-х годах на этнической основе («Партия народного движения» (ПНД), «Демократический союз афаров» (ДСА) и др.), образовали в 1966 году Комитет по координации, сумевший добиться проведения референдума о статусе колонии, который состоялся в марте 1967 года. Его результат показал, что лишь 40% населения поддерживают идею полной независимости. Тем не менее с 1967 года страна стала называться Французская Территория Афаров и Исса (ФТАИ), ей были предоставлены права расширенной автономии. Инициатором борьбы за полную независимость стала созданная в 1972 году Африканская народная лига за независимость (АНЛН, до 1975 года Африканская народная лига). В это время в стране проповедовали протестантские миссионеры, прибывшие из Эфиопии, а также представители так называемой Миссионерской команды Красного моря, организованной в США для работы среди исламского населения Северо-Восточной Африки.

8 мая 1977 года был проведен референдум по вопросу предоставления стране полной независимости, на котором 98,7% населения дали положительный ответ. Независимое государство Республика Джибути было провозглашено 27 июня 1977 года, его президентом стал председатель ЛПАИ Хасан Гулед Аптидон. Самой большой проблемой, с которой столкнулось Джибути, стала необходимость разрешения этнических противоречий между исса и афарами, из-за которых первые годы независимости постоянно происходили правительственные кризисы. 4 марта 1979 года ЛПАИ была преобразована в Народное объединение за прогресс (НОП) во главе с Гуледом Аптидоном. На выборах 12 июня 1981 года он был переизбран на новый президентский срок, после чего в стране была введена однопартийная система. Следующие выборы, состоявшиеся 24 апреля 1987 года, были безальтернативными, за Гуледа Аптидона проголосовали 99,23% избирателей, тем не менее в стране оставалась напряженность в отношениях между афарами и исса. Наиболее значимой силой, выступавшей против правительства в первой половине 90-х годов, стала военная группировка афаров «Фронт за восстановление единства и демократии» (ФВЕД). В 1992 году правительству под давлением международных организаций пришлось вернуться к многопартийности. На президентских выборах 7 мая 1993 года вновь победил Гулед Аптидон, что вызвало продолжение вооруженного сопротивления властям со стороны оппозиции, в первую очередь ФВЕД. Правительству пришлось начать с ФВЕД переговоры, закончившиеся в 1996 году признанием этой организации легальной партией. Умеренное крыло ФВЕД на парламентских выборах 1997 года выступило в коалиции с правящим НОП, в то время как радикальная часть партии продолжала вооруженное сопротивление властям до подписания мирного соглашения в мае 2001 года. 9 апреля 1999 года состоялись очередные президентские выборы, на которых, получив 74,4% голосов, президентом был избран кандидат от коалиции НОП-ФВЕД Исмаил Омар Гулле. 10 января 2003 года прошли очередные парламентские выборы, которые в условиях бойкота некоторыми оппозиционными партиями (ДСА, ФВЕД и др.) закончились победой правившего НОП. При финансовой помощи МВФ началась реализация экономических реформ, рассчитанных на срок до 2010 года, целью которых являются повышение уровня жизни, борьба с безработицей, решение продовольственной проблемы. Основными экономическими партнерами Джибути являются Франция, ОАЭ и Саудовская Аравия. На последних президентских выборах 8 апреля 2005 года победу вновь одержал Омар Гулле.

Религиозное законодательство

Согласно Конституции от 4 сентября 1992 года, Республика Джибути - светское демократическое государство, в котором взаимоотношения религии и государства регулируются законодательными нормами общего права. Статья 1 §1 гарантирует равенство всех граждан перед законом независимо от их вероисповедания и религиозных убеждений, гарантирует свободное отправление религиозных обрядов. Статья 1 §6 утверждает, что деятельность партий и организций не должна отражать интересы какой-либо религии. Статья 2 §11 Конституции Джибути, закрепляющая религиозные права отдельного лица, гарантирует свободу мысли, совести и вероисповедания, а также право на публичное выражение и пропаганду религиозных взглядов.

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