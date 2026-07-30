ДЖЕТЫАСАРСКАЯ КУЛЬТУРА
ДЖЕТЫАСАРСКАЯ КУЛЬТУРА (Джеты-асарская культура) - археологическая культура последних веков до нашей эры - VIII/IX веков нашей эры в низовьях Сырдарьи (Кзыл-Ординская область, Казахстан).
Исследования с 1946 года, когда Джетыасарскую культуру выделил С.П. Толстов, изучение городищ началось с 1973 года Л.М. Левиной, в 1986-1991 годах - широкомасштабные охранные раскопки, в основном могильников. Городища (открытых поселений нет) с однотипными секциями из 2 или 3 помещений и регламентированным интерьером основной жилой комнаты (лежанка по периметру стен, очаг в центре). Под курганами - ямы, ямы с нишей, подбои, катакомбы, кирпичные склепы (в конце IV - V веках н.э. меняется их планировка, купол сменяется сводом). Среди находок - фибулы, ременная гарнитура, зеркала, янтарные и стеклянные бусы, антропо- и зооморфные фигурки, золотые украшения, резные иранские камни-печати парфянского и сасанидского времени, китайский, индийский и другой импорт. Находки курильниц и следы кострищ в захоронениях свидетельствуют об использовании в культах огня; судя по наличию ритуальных захоронений, в том числе массовых, в обрядах особую роль играла собака. Хозяйство основано на скотоводстве (в основном рогатый скот и лошадь), земледелии, в меньшей степени - на рыболовстве, охоте.
Джетыасарская культура отличается от культур Среднй Азии и Казахстана своеобразием комплекса и консерватизмом; истоки не ясны. В VIII/IX веке большая часть носителей Джетыасарской культуры ушла в низовья Амударьи, остальные - на север, с ними связаны так называемые болотные городища Восточного Приаралья (Кескен-Куюк-Кала и др.).