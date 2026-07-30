ДЖЕТЫАСАРСКАЯ КУЛЬТУРА

ДЖЕТЫАСАРСКАЯ КУЛЬТУРА (Джеты-асарская культура) - археологическая культура последних веков до нашей эры - VIII/IX веков нашей эры в низовьях Сырдарьи (Кзыл-Ор­дин­ская область, Ка­зах­стан).

Ис­сле­до­ва­ния с 1946 года, ко­гда Джетыасарскую культуру вы­де­лил С.П. Тол­стов, изу­че­ние го­ро­дищ на­ча­лось с 1973 года Л.М. Ле­ви­ной, в 1986-1991 годах - ши­ро­ко­мас­штаб­ные ох­ран­ные рас­коп­ки, в основном мо­гиль­ни­ков. Го­ро­ди­ща (от­кры­тых по­се­ле­ний нет) с од­но­тип­ны­ми сек­ция­ми из 2 или 3 по­ме­ще­ний и рег­ла­мен­ти­ро­ван­ным ин­терь­е­ром основной жи­лой ком­на­ты (ле­жан­ка по пе­ри­мет­ру стен, очаг в цен­тре). Под кур­га­на­ми - ямы, ямы с ни­шей, под­бои, ка­та­ком­бы, кир­пич­ные скле­пы (в конце IV - V веках н.э. ме­ня­ет­ся их пла­ни­ров­ка, ку­пол сме­ня­ет­ся сво­дом). Сре­ди на­хо­док - фи­бу­лы, ре­мен­ная гар­ни­ту­ра, зер­ка­ла, ян­тар­ные и стек­лян­ные бу­сы, ан­тро­по- и зо­о­морф­ные фи­гур­ки, зо­ло­тые ук­ра­ше­ния, рез­ные иранские кам­ни-пе­ча­ти пар­фян­ско­го и са­са­нид­ско­го вре­ме­ни, китайский, индийский и другой им­порт. На­ход­ки ку­риль­ниц и сле­ды ко­ст­рищ в за­хо­ро­не­ни­ях сви­де­тель­ст­ву­ют об ис­поль­зо­ва­нии в куль­тах ог­ня; су­дя по на­ли­чию ри­ту­аль­ных за­хо­ро­не­ний, в том числе мас­со­вых, в об­ря­дах осо­бую роль иг­ра­ла со­ба­ка. Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на ско­то­вод­ст­ве (в основном ро­га­тый скот и ло­шадь), зем­ле­де­лии, в мень­шей сте­пе­ни - на ры­бо­лов­ст­ве, охо­те.

Джетыасарская культура от­ли­ча­ет­ся от куль­тур Среднй Азии и Ка­зах­ста­на свое­об­ра­зи­ем ком­плек­са и кон­сер­ва­тиз­мом; ис­то­ки не яс­ны. В VIII/IX веке большая часть но­си­те­лей Джетыасарской культуры уш­ла в ни­зо­вья Аму­да­рьи, ос­таль­ные - на се­вер, с ни­ми свя­за­ны так называемые бо­лот­ные го­ро­ди­ща Восточного При­ара­лья (Кес­кен-Ку­юк-Ка­ла и др.).

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