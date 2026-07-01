ДЖЕНТИЛОНИ-ДЖОЛИТТИ ПАКТ (1913)

Джентилони-Джолитти пакт (1913) — негласное соглашение между премьер-министром Итальянского правительства либералом Дж. Джолитти и президентом Итальянского католического избирательного союза графом В.О. Джентилони после принятия нового избирательного закона (1912), расширившего избирательный корпус с 3,5 млн до 8 млн человек, и в преддверии первых парламентских выборов 1913. Согласно пакту и благодаря неофициальному снятию Ватиканом запрета на участие католиков в парламентских выборах в 228 округах из 330 они поддержали либеральных кандидатов, лояльных правительству. Эта поддержка в каждом отдельном случае была закреплена договором (в ряде случаев письменным), по которому кандидаты обязывались противиться любым антиклерикальным законопроектам и мероприятиям. Целью пакта было воспрепятствовать победе на выборах кандидатов-социалистов. Пакт свидетельствовал о смягчении конфликта между итальянским государством и Ватиканом.

Лит.: Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006; История Италии. Т. 2. М., 1970.