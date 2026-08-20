ДЖЕЛЯЛЬЗАДЕ’ МУСТАФА’-ЧЕЛЕБИ’ КОДЖА’ НИШАНДЖИ’

Джеляльзаде’ Мустафа’-челеби’ код­жа’ нишанджи’ (тур. Celàlzade Mustafa Çelebi Koca Nışancı) (1490—1567) — османский государственный деятель, поэт и историк, старший сын кади (судьи) города Тосья Джелал ад-дина.

Титул «челеби» («писатель», «поэт», «любитель чтения», «мудрец») в конце XIII — начале XVIII в. носили образованные чиновники, сановники невоенного ранга и главы духовных орденов. В 1516 Д. М.-ч. оставил ученую карьеру, начав служить в дивани-и хумайюни (совете султана). В 1518—1523 — личный секретарь великого везира Пири Мехмед-паши, затем его преемника Паргалы Ибрагим-паши (1523—1536). Д. М.-ч. способ­ствовал стабилизации обстановки в Египте после мятежа османского наместника Ахмеда-паши (1524). Д. М.-ч. приписывается участие в разработке правовых кодексов для Египта («Канун-наме Миср»), упорядочивших его военно-административное и финансовое устройство.

В 1525 Д. М.-ч. получил пост реис уль-китаб, став одним из заместителей великого везира по вопросам внешней политики и управлению канцелярией Порты. После захвата Багдада (1535) Д. М.-ч. в течение 23 лет (со значительным перерывом) являлся нишанджи (хранителем печати; отсюда почетный титул «коджа» — старший нишанджи), упорядочив делопроизводство султанской канцелярии. Введенные им правила стали примером хранения документов.

В 1557 Д. М.-ч. получил предложение от великого везира Дамад Рустем-паши (1555—1561) возглавить печатное дело в Османской империи, однако предпочел уйти в отставку. Это привело к потере Д. М.-ч. условного земельного пожалования (хасса). После смерти султана Сулеймана I Великолепного (1520—1566), благодаря великому везиру Соколлу Мехмед-паше (1565—1579) Д. М.-ч. вновь становится хранителем печати.

Похоронен в построенной им мечети в г. Айюб, названной в честь него Нишанджи. Д. М.-ч. оставил подробное описание Османской империи и ее управления при царствовании Сулеймана Великолепного — «Категории стран и ступени путей» («Табакат аль-мемалик ва дереджат аль-месалик», 1555) в 30 книгах. Перу Д. М.-ч. принадлежит и труд, по­священный султану Селиму I (1512—1520) — «Книга о Селиме» («Селим-наме»).

Среди произведений Д. М.-ч. сохранились и четыре работы на тюркском языке. Свои поэмы он подписывал именем Нишанджи.

Лит.: История Османского государства, общества и цивилизации. В 2-х т. / Под ред. Э. Исханоглу; Исслед. центр исламской истории, искусства и культуры (IRCICA); Пер. с тур. В. Б. Феоновой под ред. М. С. Мейера. Т. 1. М., 2006.; Мей- ер М. С. Османская империя в XVIII веке. Черты структурного кризиса. М., 1991; Encyclopedia of Islam. V. 2. London, 1963. А. В. Болдырев.