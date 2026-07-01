ДЖЕЛЯ’ЛИ

Джеля’ли (тур. Celâlîler) — участники народных восстаний в Османской империи в XVI—XVII вв. (преимущественно в Анатолии). Выступления Д. вызвала дестабилизация системы управления в ходе войн с Габсбургами и глубокая социальная перестройка османского общества (в том числе кризис тимарной системы). Разнородные по социальному составу участников восстания получили название по имени шейха Джелаля, руководителя крупного выступления в Токате в 1519, объявившего себя «махди» (мессией). Наиболее значительные из них в 1592—1608 возглавлял Календер-оглу; в 1599—1603 — Кара-Языджи и Дели-Хасан. Лит.: Гасратян Ю. А., Орешко- ва С. Ф., Петросян Ю. А. Очерки истории Турции. М., 1983; Его же. Османская империя. Могущество и гибель. 1990. М., 1990; Тверитинова А. С. Восстание Кара Языджи — Дели Хасана в Турции. М. — Л., 1946. А. В. Болдырев.