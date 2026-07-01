Дже’ймсон

Дже’ймсон (англ. Jameson), Линдер Стар (09.02.1853—26.11.1917) — британский и южноафриканский политический и колониальный деятель, премьер-министр Капской колонии в 1904—1908. Родился в Эдинбурге (Великобритания), получил медицинское образование в Лондонском университете. В 1878 эмигрировал в Южн. Африку, занимался медицинской практикой в Кимберли. Приобрел влияние на правителя ндебеле Лобенгулу, бывшего его пациентом. В 1888 способствовал получению агентами С. Родса концессии на разработку минеральных богатств Машоналенда (Зимбабве). 1891—1893 — главный администратор Британской южноафриканской компании (БСАК) в Машоналенде, руководил действиями ее отрядов в ходе Первой войны с матабеле (1893—1894). Возглавил в конце декабря 1895 рейд небольшого отряда БСАК в Трансвааль с целью поднять восстание англичан против правительства П. Крюгера, но отряд попал в окружение и сдался бурам, а сам рейд вызвал бурный протест не только в Южн. Африке, но и в Европе. После смерти Родса возглавил проимперскую партию в Капской колонии, в 1904—1908 — премьер-министр. После образования Южно-Африканского Союза (ЮАС) возглавил Юнионистскую партию, но из-за пошатнувшегося здоровья оставил политику и вернулся в Великобританию в 1912. Лит.: Давидсон А. Б. Сесиль Родс. Строитель империи. М.—Смоленск, 1998; Longford E. Jameson’s Raid: The Prelude to the Boer War. London, 1982; Seymour Fort G. Dr Jameson. London, 1918. А. В. Воеводский.