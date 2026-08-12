Дже’ксон

Дже’ксон (англ. Jackson), Эндрю (15.03.1767, Воксхоу на границе Сев. и Южн. Каролины — 08.06.1845, Нэшвилл, шт. Теннесси) — седьмой президент Соединенных Штатов Америки (1829—1837). Конгрессмен (1796—1797) и сенатор (1797—1798, 1823—1825) от Теннесси, член Верховного суда Теннесси в 1798—1804. Получил общенациональную извест­ность после того, как в годы Англо-американской войны 1812—1814 одержал победу над индейскими племенами криков при Хорсшу-Бенд и нанес решающее поражение англичанам в битве при Новом Орлеане 8 января 1815, за что получил прозвище «крепкий орешек». Разгромил семинолов и стал губернатором Флориды, уступленной Испанией Соединенным Штатам (1818—1821). После президентских выборов 1828, которые Д. выиграл, его сторонники стали именовать себя демократическими республиканцами, а впо­следствии — демократами (см. Демократическая партия США). Эпоху президентства Д. (и последующих президентов Ван Бюрена и Дж. Н. Полка) называют «джексоновской демократией». Были заложены основы второй двухпартийной системы в США. С администрацией Д. связывают утверждение принципа «добыча — победителям», согласно которому назначения государственных служащих на должности определяются принадлежностью к партии, выигравшей выборы. Д. подписал Акт о переселении «Пяти цивилизованных племен» (чероки, чикасо, чокто, крики, семинолы) (1830) за р. Миссисипи. Являлся ярым противником аболиционизма. Последние годы жизни провел в своем имении Эрмитаж. Портрет Д. размещен на современной 20-долларовой купюре. Ист.: Инаугурационные речи президентов США от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша 1789—2001 гг. М., 2001. С. 113—122; The Papers of Andrew Jackson. 9 Vol. Knoxville (Tenn.), 1980—2013; Correspondence of Andrew Jackson. 7 Vol. Washington, 1926—1935. Лит.: Болховитинов Н. Н. США: проблемы истории и современная историография. М., 1980; Романова Н. Х. Реформы Э. Джексона 1829—1837. М., 1988; Исаев С. А., Романова Н. Х. Политика федерального правитель­ства в отношении индейцев // История внешней политики и дипломатии США 1775—1877. М., 1994. С. 161—178; Согрин В. В. Исторический опыт США. М., 2010; Алентьева Т. В. Роль общественного мнения в «джексоновскую эпоху» в США. Курск, 2015; Schlesinger A. M. The Age of Jackson. Boston, 1945; Pessen E. Jacksonian America: Society, Personality, and Politics. Urbana — Chicago, 1969; Remini R. V. The Life of Andrew Jackson. New York, 1988; Sellers Ch. The Market Revolution: Jacksonian America, 1815—1846. Oxford, 1991; Howe D. W. What Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815—1848. Oxford, 2007. М. М. Сиротинская.