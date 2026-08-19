ДЖАЙНИЗМ На чтение: 1 минута

ДЖАЙНИЗМ (от «джай­на» - по­сле­до­ва­тель Джи­ны Ма­ха­ви­ры) - религиозно-философское традиция Индии, существующая приблизительно с VI века до нашей эры.

На­ря­ду с буд­диз­мом джайнизм яв­ля­ет­ся шра­ман­ским те­че­ни­ем, то есть тра­ди­ци­ей, от­ри­цаю­щей ав­то­ри­тет Вед и про­воз­гла­шаю­щей собственный путь к ос­во­бо­ж­дению от пе­ре­ро­ж­де­ний (мок­ша, нир­ва­на ). Джайнизм из­вес­тен сво­ей ак­тив­ной про­по­ве­дью не­на­си­лия, не­при­чи­не­ния вре­да все­му жи­во­му. Ахим­са как свое­об­раз­ный прин­цип тер­пи­мо­сти на­шла своё вы­ра­же­ние не толь­ко в эти­ке, но и в ло­ги­ке (идея мно­же­ст­вен­но­сти то­чек зре­ния). Джай­ны соз­да­ли фи­лософские и литературные тек­сты (на сан­ск­ри­те и среднеиндийских язы­ках - прак­ри­тах), трак­та­ты по грам­ма­ти­ке, хра­мо­вую скульп­ту­ру и зна­ме­ни­тые ста­туи ле­ген­дар­ных про­воз­ве­ст­ни­ков джайнизма - тирт­хан­ка­ров (буквально - соз­да­тель пе­ре­пра­вы / бро­да). Джай­ны со­став­ля­ют 0,5% (4,8 миллиона человек, пе­ре­пи­сь 1996 года) на­се­ле­ния Ин­дии. Основные ре­гио­ны рас­про­стра­не­ния джайнизма в современной Ин­дии - шта­ты Рад­жаст­хан, Гуд­жа­рат, Ма­ха­раш­тра и Кар­на­та­ка.

Воз­ник­но­ве­ние и рас­кол.

По пре­да­нию, пер­вым тирт­хан­ка­ром, воз­ве­стив­шим ис­ти­ны джайнизма в на­шу ми­ро­вую эпо­ху (смотреть уче­ние о ми­ро­вых эпо­хах - каль­па ), был Ри­шаб­ха. Джай­ны по­ла­га­ют, что за вре­мя сво­его су­ще­ст­во­ва­ния джайнизм семь раз ис­че­зал в Ин­дии и сно­ва про­воз­глашал­ся оче­ред­ным тирт­хан­ка­ром. Не­пре­рыв­ная пе­ре­да­ча уче­ния ус­та­но­ви­лась лишь на­чи­ная с 16-го тирт­хан­ка­ра - Шан­ти­нат­хи. Тра­ди­ция ут­вер­жда­ет, что Джи­на Ма­ха­ви­ра был 24-м тирт­хан­ка­ром, вос­при­няв уче­ние 23-го тирт­хан­ка­ра Пар­швы, или Пар­шва­нат­хи, с име­нем ко­то­ро­го свя­зы­ва­ет­ся прак­ти­ка «че­ты­рёх доб­ро­де­те­лей», или «ог­ра­ни­че­ний»: не­на­си­лие (ахим­са), не-во­ров­ст­во (ас­тея), не-при­вя­зан­ность (апа­ри­гра­ха) и прав­ди­вость (са­тья). К ним Ма­ха­ви­ра до­ба­вил пя­тую доб­ро­де­тель – це­ло­муд­рие, или воз­дер­жа­ние (брах­ма­ча­рья). С дея­тель­но­стью Ма­ха­ви­ры свя­зы­ва­ет­ся соз­да­ние об­щи­ны по­сле­до­ва­те­лей и со­б­ра­ние свя­щен­ных тек­стов.

По пре­да­нию, при жиз­ни Ма­ха­ви­ры и позд­нее в об­щи­не воз­ни­ка­ли раз­но­гла­сия по не­ко­то­рым во­про­сам уче­ния, од­на­ко они не но­си­ли прин­ци­пи­аль­но­го ха­рак­те­ра. Ре­шаю­щий рас­кол в джайнизме про­изо­шёл ме­ж­ду мо­на­ха­ми, сто­рон­ни­ка­ми но­ше­ния бе­лой оде­ж­ды (шве­там­ба­ры, буквально - оде­тые в бе­лое) и на­ги­ми ас­ке­та­ми (ди­гам­ба­ры, буквально - оде­тые в сто­ро­ны све­та). Во вре­мя ру­ко­во­дства об­щи­ной учи­те­лем Бхад­ра­ба­ху в Ма­гад­хе, где пре­бы­ва­ла то­гда джайн­ская санг­ха, раз­ра­зил­ся го­лод, про­дол­жав­ший­ся 12 лет, и часть мо­на­хов, что­бы вы­жить, от­пра­ви­лась на юг стра­ны, в Кар­на­та­ку. Ос­тав­шие­ся под руководством Стху­лаб­хад­ры со вре­ме­нем вве­ли обы­чай но­ше­ния мо­на­ха­ми бе­лой оде­ж­ды и про­ве­ли со­бор, где бы­ли со­б­ра­ны и ко­ди­фи­ци­ро­ва­ны про­по­ве­ди Ма­ха­ви­ры, во­шед­шие впо­след­ст­вии в джайн­ский ка­нон. Че­рез 12 лет часть мо­на­хов вер­ну­лась с юга и не при­ня­ла эти нов­ше­ст­ва, что и по­слу­жи­ло на­ча­лом рас­ко­ла джайнизма на два на­прав­ле­ния, офор­мив­ше­го­ся окон­ча­тель­но, со­глас­но тра­ди­ции, к I-II векам. Од­на­ко это пред­став­ле­ние о вре­ме­ни и при­чи­нах рас­ко­ла вряд ли мо­жет быть при­ня­то, так как са­мые ран­ние упо­ми­на­ния о нём от­но­сят­ся к V веку (шве­там­бар­ская вер­сия - текст «Авашь­я­ка-ниръ­юк­ти», ди­гам­бар­ская - эпи­гра­фические дан­ные из Шра­ва­на­бел­го­лы, около VI века). Ско­рее все­го, это раз­де­ле­ние, со­хра­няю­щее­ся до сих пор, от­ра­жа­ет две из­на­чаль­но су­ще­ст­во­вав­шие в джайнизме тен­ден­ции: пер­вая (ди­гам­ба­ры) пред­став­ля­ла со­бой «об­раз жиз­ни Джи­ны» (джи­на­каль­па) и бы­ла рас­про­стра­не­на в осн. на юге и вос­то­ке Ин­дии, а вто­рая (шве­там­ба­ры) - «об­раз жиз­ни ста­рей­шин» (стха­ви­ра­каль­па) - ло­ка­ли­зо­ва­лась по боль­шей час­ти на се­ве­ро-за­па­де и в цен­тре Ин­дии.

Пер­во­на­чаль­но раз­ли­чия ме­ж­ду по­сле­до­ва­те­ля­ми двух тра­ди­ций не при­ни­ма­ли фор­му док­три­наль­ных рас­хо­ж­де­ний, и хо­тя на­го­та рас­смат­ри­ва­лась как выс­ший иде­ал (при­знак Джи­ны), боль­шин­ст­во мо­на­хов мог­ли под дав­ле­ни­ем об­стоя­тельств но­сить оде­ж­ды без ущер­ба для сво­ей свя­то­сти. Од­на­ко с те­че­ни­ем вре­ме­ни эти раз­ли­чия по­сте­пен­но ста­ли аб­со­лю­ти­зи­ро­вать­ся и к V веку. раз­де­ле­ние на бо­лее ор­то­док­саль­ную ди­гам­бар­скую и ме­нее стро­гую шве­там­бар­скую вет­ви на­чи­на­ет осоз­на­вать­ся как внут­ри са­мо­го джайнизма, так и из­вне. В современном джайнизме раз­ли­чия ме­ж­ду дву­мя на­прав­ле­ния­ми, по­ми­мо но­ше­ния оде­ж­ды и ря­да во­про­сов ас­ке­тической прак­ти­ки, за­клю­ча­ют­ся в сле­дую­щем: 1) ди­гам­ба­ры по­ла­га­ют, что жен­щи­не, что­бы дос­тичь окон­чательного ос­во­бо­ж­де­ния, не­об­хо­ди­мо пе­ре­ро­дить­ся в те­ле муж­чи­ны и по­это­му 19-й тирт­хан­кар Мал­ли­нат­ха был муж­чи­ной, шве­там­ба­ры же счи­та­ют, что жен­щи­на, бу­ду­чи жен­щи­ной, мо­жет об­рес­ти ос­во­бо­ж­де­ние и то­му под­твер­жде­ние 19-й тирт­хан­кар-жен­щи­на - Мал­ли; 2) с точ­ки зре­ния ди­гам­ба­ров, за­ро­дыш Ма­ха­ви­ры во­пре­ки ле­ген­де не был пе­ре­не­сён бо­га­ми из ло­на брах­ма­на в ло­но кшат­рий­ки, а Ма­ха­ви­ра ни­ко­гда не имел же­ны и до­че­ри, шве­там­ба­ры ут­вер­жда­ют об­рат­ное; 3) по мне­нию ди­гам­ба­ров, ау­тен­тич­ные тек­сты, со­дер­жа­щие про­по­ве­ди Ма­ха­ви­ры, бы­ли уте­ря­ны, по­это­му уче­ние джайнизм из­ла­га­ет­ся во «вто­рич­ном ка­но­не», со­став­лен­ном из ав­тор­ских тек­стов бо­лее позд­не­го вре­ме­ни, то­гда как шве­там­ба­ры счи­та­ют, что ка­но­нические тек­сты со­дер­жат про­по­ве­ди са­мо­го Ма­ха­ви­ры; 4) ди­гам­ба­ры по­ла­га­ют, что дос­тиг­ший все­ве­дения не ну­ж­да­ет­ся в пи­ще, шве­там­бары же до­пус­ка­ют та­кую воз­мож­ность; 5) для ди­гам­ба­ров вре­мя яв­ля­ет­ся суб­стан­ци­ей (дра­вья), а для шве­там­ба­ров - нет.

Ка­нон.

Шве­там­бар­ское со­б­ра­ние агам, на­пи­сан­ное на среднеиндийском язы­ке (прак­ри­те) ард­ха­ма­гад­хи, вклю­ча­ет в се­бя сле­дую­щие тек­сты: 12 анг («пер­вич­ные чле­ны», наи­бо­лее из­вест­ны «Ача­ран­га-сут­ра» - трак­тат о пра­ви­лах по­ве­де­ния и «Сут­рак­ри­тан­га» - раз­ли­че­ние ис­тин­но­го и лож­но­го уче­ния); 12 упанг («вто­рич­ные чле­ны»); 10 пра­кир­на («раз­роз­нен­ные пас­са­жи»); 6 чхе­да-сутр (дис­ци­п­ли­нар­ные тек­сты); 4 му­ла-сутр («ос­но­во­по­ла­гаю­щие сут­ры»), из ко­то­рых наи­бо­лее важ­на «Ут­та­рад­хь­яя­на- сут­ра» - сво­его ро­да ан­то­ло­гия пре­да­ний и на­став­ле­ний; 2 чу­ли­ка-сут­ры («са­мо­стоя­тель­ные сут­ры») «Нан­ди-сут­ра» и «Ануй­о­гад­ва­ра» - свое­об­раз­ные эн­цик­ло­пе­дии зна­ний для джайн­ских мо­на­хов.

В ди­гам­бар­ский ка­нон (на­зы­вае­мый «че­ты­ре ве­ды» и вклю­чаю­щий про­из­веде­ния на прак­ри­тах и на сан­ск­ри­те) вхо­дят: 1) «Прат­ха­ма-ануй­о­га» - тек­сты по «ми­ро­вой ис­то­рии»; 2) «Ка­ра­на-ануй­о­га» - кос­мо­ло­гические со­чи­не­ния; 3) «Дра­вья-ануй­о­га» - ре­лигиозно-фи­лософские трак­та­ты; 4) «Ча­ра­на-ануй­о­га» - тек­сты по эти­ке и ри­туа­лу. Пер­вы­ми соб­ст­вен­но фи­лософскими трак­та­та­ми, вхо­дя­щи­ми в тре­тью «ве­ду» и даю­щи­ми сис­те­ма­ти­зи­рованное из­ло­же­ние док­три­ны джайнизма, яв­ля­ют­ся «Тат­тварт­ха-ад­хи­га­ма-сут­ра» Умас­ва­ти (на сан­ск­ри­те, ав­то­ри­тет­на как в ди­гам­бар­ской, так и в шве­там­бар­ской вет­ви) и сочинение Кун­да­кун­ды (на прак­ри­те), соз­дан­ные, ве­ро­ят­но, ме­ж­ду II и IV веками (наи­бо­лее зна­чи­мые - «Пра­ва­ча­на-са­ра», «Пан­ча­сти­кая-са­ра», «Ния­ма-са­ра», «Са­мая-са­ра» и «Аш­та-па­ху­да»).

В рам­ках ди­гам­бар­ской вет­ви джайнизма по­сле Кун­да­кун­ды наи­бо­лее за­мет­ный след ос­та­ви­ли фи­ло­со­фы Са­ман­таб­хад­ра (VII век), Ака­лан­ка Бхат­та (VII-VIII века) и Видь­я­нан­да (IX века). В сво­их ком­мен­та­ри­ях на сут­ру Умас­ва­ти они раз­ра­ба­ты­ва­ли ло­гическую про­бле­ма­ти­ку джайнизма и по­ле­ми­зи­ро­ва­ли с пред­ста­ви­те­ля­ми других школ индийской фи­ло­со­фии. Де­таль­ное обос­но­ва­ние прак­ти­ки ахим­сы пред­став­ле­но в санскритском трак­та­те по эти­ке Ам­ри­та­чан­д­ры Су­ри (X век) «Пу­ру­шарт­ха-сиддхью­пая». Фи­ло­соф-эн­цик­ло­пе­дист Не­ми­чан­д­ра Сидд­хан­та Ча­кра­вар­ти (ме­ж­ду X и XI веками), пи­сав­ший на прак­ри­те, из­ло­жил в сочинении «Дра­вья-сан­гра­ха» док­три­ну о суб­стан­ции, в сочинении «Гом­ма­та-са­ра» - уче­ние о ду­ше и её свя­зях с кар­мой.

В шве­там­бар­ской вет­ви джайнизма важ­ный вклад в раз­ра­бот­ку джайн­ской ло­ги­ки и эпи­сте­мо­ло­гии внёс Сидд­ха­се­на Ди­ва­ка­ра (VI век): в ком­мен­та­рии на текст Умас­ва­ти он при­ме­нил уче­ние о се­ми­член­ном пре­ди­ци­ро­ва­нии объ­ек­тов к ана­ли­зу суб­стан­ций, мо­ду­сов и ат­ри­бу­тов, а в трак­та­те «Ньяя-ава­та­ра» дал раз­вёр­ну­тую трак­тов­ку уче­ния джайнизма об ис­точ­ни­ках дос­то­вер­но­го зна­ния. Джи­наб­хад­ра (VI-VII века) в трак­та­те «Ви­ше­ша-авашь­я­ка-бха­шья» раз­ра­бо­тал фи­лос. ар­гу­мен­ты в поль­зу су­ще­ст­во­ва­ния ду­ши. Ха­риб­хад­ра (VIII век) во­шёл в ис­то­рию индийской фи­ло­со­фии бла­го­да­ря ком­пен­диу­му «Шад-дар­ша­на-са­муч­чая», где на­ря­ду с джайнизмом из­ла­га­ют­ся уче­ния других фи­лософских школ. На­ме­чен­ная в сочинении «Ань­яй­о­га-вья­вачч­хе­ди­ка» эн­цик­ло­пе­ди­ста Хе­ма­чан­д­ры (XI-XII века) тео­рия «не­од­но­сто­рон­но­сти» ста­ла ос­но­вой ком­мен­та­рия «Сьяд­ва­да­манд­жа­ри» Мал­ли­ше­ны (XIII век), где при по­мо­щи уче­ния о «мно­же­ст­вен­но­сти то­чек зре­ния» оп­ро­вер­га­лись край­ние ут­вер­жде­ния буд­дий­ской шунь­я­ва­ды (уче­ния о пус­то­те). Де­таль­ный ана­лиз уче­ния о кар­ме и клас­си­фи­ка­ция ви­дов кар­мич. ма­те­рии пред­став­ле­ны в со­чи­не­нии Де­вен­д­ры Су­ри (XIV век) «Кар­ма-грант­ха». Творческий пе­ри­од раз­ви­тия фи­ло­со­фии джайнизма за­кан­чи­ва­ет­ся фи­гу­рой Гу­на­рат­ны (XV век), шве­там­бар­ско­го ком­мен­та­то­ра ком­пен­диу­ма Ха­риб­хад­ры.

Уче­ние.

К ос­во­бо­ж­де­нию от сан­са­ры ( мок­ша ) по­сле­до­ва­те­лей джайнизма ве­дёт об­ла­да­ние «тре­мя жем­чу­жи­на­ми» (три­рат­на): пра­виль­ным ви́­де­ни­ем, пра­виль­ным зна­ни­ем и пра­виль­ным по­ве­де­ни­ем. Пер­вое за­клю­ча­ет­ся в том, что­бы ви­деть мир та­ким, ка­ким он опи­сы­ва­ет­ся в джайнизме, ве­рить в без­ус­лов­ную ис­тин­ность уче­ния Ма­ха­ви­ры. Вто­рое со­сто­ит в ис­тин­ном по­зна­нии все­го су­ще­го, ко­то­рое опи­сы­ва­ет­ся с по­мо­щью де­вяти ка­те­го­рий: ду­ша (джи­ва), не-ду­ша (а-джи­ва), свя­зан­ность (банд­ха), при­ток (ас­ра­ва) кар­мы в ду­шу, ос­та­нов­ка (сам­ва­ра) при­то­ка, унич­то­же­ние (нирд­жа­ра) кар­мы, ос­во­бо­ж­де­ние (мок­ша), доб­ро­де­тель (пу­нья) и по­рок (па­па).

Ду­ша (джи­ва) по­ни­ма­ет­ся в джайнизме как бес­те­лес­ная не­унич­то­жи­мая сущ­ность, об­ла­даю­щая соз­на­ни­ем (че­та­на), на­прав­лен­ность ко­то­ро­го (упай­о­га) вы­сту­па­ет в двух ви­дах: зна­ние (джня­на) и ви́де­ние (дар­ша­на). Душ су­ще­ст­ву­ет мно­жест­во, сте­пень оду­шев­лён­но­сти все­го су­ще­ст­вую­ще­го за­ви­сит от ко­ли­че­ст­ва пран - осо­бых пси­хо­фи­зич. фак­то­ров вся­кой ду­ши, их все­го че­ты­ре - си­ла, ды­ха­ние, жизнь, чув­ст­ва. Ко­ли­че­ст­во чувств у раз­ных душ варь­и­ру­ет­ся от од­но­го до пя­ти. Ду­ши раз­ли­ча­ют­ся по цве­ту (чёр­ные, тём­но-си­ние, се­ро-си­зые, жёл­тые, ро­зо­вые и бе­лые), и они со­раз­мер­ны за­ни­мае­мо­му те­лу. В от­ли­чие от ос­таль­ных уче­ний Ин­дии в джайнизме счи­та­ет­ся, что ду­ша, бу­ду­чи са­мой жиз­нью, на­пол­ня­ет и про­ни­зы­ва­ет со­бой всё те­ло, за­ни­мае­мое ею в дан­ном во­пло­ще­нии. Различные спо­со­бы про­яв­ле­ния ду­ши оп­ре­де­ля­ют­ся её спо­соб­но­стью пе­ре­хо­дить с од­но­го уров­ня су­ще­ст­во­ва­ния на дру­гой, из од­но­го те­ла в дру­гое. Ду­ши, имею­щие од­но чув­ст­во, во­пло­ща­ют­ся в во­де, ог­не, зем­ле и воз­ду­хе, на­де­лён­ные дву­мя - в те­ле чер­вя, тре­мя - в те­ле му­ра­вья, че­тырь­мя - в те­ле пче­лы. Выс­шие джи­вы, об­ла­даю­щие пя­тью ор­га­на­ми чувств, мо­гут во­пло­тить­ся в те­ле че­ло­ве­ка, бо­га, жи­вот­но­го или оби­та­те­ля ада. Удел ду­ши оп­ре­де­ля­ет­ся сте­пе­нью её за­ви­си­мо­сти, свя­зан­но­сти с не-ду­шой.

Не-ду­ша. К сфе­ре не-ду­ши (ад­жи­ва) в джайнизме от­но­сят­ся ма­те­рия (пуд­га­ла), ус­ло­вия дви­же­ния ( дхар­ма ) и по­коя (ад­хар­ма), про­стран­ст­во (ака­ша) и вре­мя (ка­ла). Че­ты­ре суб­стан­ции не-ду­ши (за ис­клю­че­ни­ем вре­ме­ни) и ду­ша счи­та­ют­ся «про­тя­жён­ны­ми суб­стан­ция­ми» (ас­ти­кая). Ма­те­рия, об­ра­зую­щая весь ви­ди­мый и не­ви­ди­мый мир, со­сто­ит из веч­ных и не­де­ли­мых еди­ниц, пер­вич­ных ато­мов, ко­то­рые на­де­ле­ны од­ним вку­сом, цве­том, за­па­хом, дву­мя ви­да­ми ося­за­ния, но ли­ше­ны зву­ка. Пер­вич­ные ато­мы со­еди­ня­ют­ся бла­го­да­ря имею­щим­ся у них свой­ст­вам «лип­ко­сти» и «су­хо­сти», со­че­та­ния ато­мов мо­гут быть гру­бы­ми и тон­ки­ми. Ми­ним. со­еди­не­ние ато­мов об­ра­зу­ет точ­ку, со­еди­не­ние то­чек - ме­сто, со­еди­не­ние мест - объ­ём­ный объ­ект, вос­при­ни­мае­мый ор­га­на­ми чувств. На­ря­ду с гру­бой ма­те­ри­ей, из ко­то­рой со­сто­ят объ­ек­ты внеш­не­го ми­ра, су­ще­ст­ву­ет осо­бый вид ма­те­рии, пред­став­ляю­щий со­бой тон­кое, не вос­при­нимае­мое ор­га­на­ми чувств ве­ще­ст­во - кар­му. Имен­но это ве­ще­ст­во и оп­ре­де­ля­ет об­стоя­тель­ст­ва во­пло­ще­ния ду­ши. Кар­мическая ма­те­рия бы­ва­ет во­сьми ви­дов: за­тем­няю­щая зна­ние, за­тем­няю­щая ви́­де­ние, по­ро­ж­даю­щая чув­ст­ва, вво­дя­щая в за­блу­ж­де­ние, оп­ре­де­ляю­щая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни, фор­ми­рую­щая те­ло, оп­ре­де­ляю­щая се­мью и за­тем­няю­щая си­лу. Кро­ме то­го, кар­ма мо­жет быть доб­ро­де­тель­ной (пу­нья) и по­роч­ной (па­па).

Вре­ме­нем в джайнизме на­зы­ва­ет­ся то, что вы­зы­ва­ет из­ме­не­ния других сущ­но­стей. Мель­чай­шая еди­ни­ца из­ме­ре­ния, «ато­мы» вре­ме­ни - мгно­ве­ния, из ко­то­рых скла­ды­ва­ют­ся ми­ну­ты, ча­сы, го­ды и так далее. Шве­там­бар­ские фи­ло­со­фы в от­ли­чие от ди­гам­бар­ских не счи­та­ют вре­мя суб­стан­ци­ей - та­ко­вой, с их точ­ки зре­ния, мо­жет вы­сту­пать толь­ко сущ­ность, имею­щая не­из­мен­ную при­ро­ду, то­гда как вре­мя из­мен­чи­во. Ди­гам­ба­ры раз­ли­ча­ют два ви­да вре­ме­ни: от­но­си­тель­ное (вре­мя обы­ден­но­го су­ще­ст­во­ва­ния, дли­тель­ность) и аб­со­лют­ное (вре­мя как суб­стан­ция, веч­ность). Про­стран­ст­во - это суб­стан­ция, ко­то­рая пре­дос­тав­ля­ет ме­сто все­му, его наи­мень­шая еди­ни­ца - точ­ка. Все сущ­но­сти (в том числе и во­пло­щён­ная в те­ле ду­ша) за­ни­ма­ют оп­ре­де­лён­ные точ­ки про­стран­ст­ва, ко­то­рых мо­жет быть бес­чис­лен­ное мно­же­ст­во. Толь­ко вре­мя за­ни­ма­ет од­ну точ­ку про­стран­ст­ва, рав­ную мгно­ве­нию. Еди­ни­цы про­стран­ст­ва и вре­ме­ни со­от­но­сят­ся друг с дру­гом: мгно­ве­ние - это про­ме­жу­ток от од­ной точ­ки про­стран­ст­ва до дру­гой, то есть вре­мя, не­об­хо­ди­мое ато­му раз­ме­ром с точ­ку, что­бы пе­ре­сечь про­стран­ст­во раз­ме­ром с точ­ку. Пе­ре­ме­ще­нию в про­стран­ст­ве и пре­бы­ва­нию на мес­те спо­соб­ст­ву­ют две взаи­мо­свя­зан­ные суб­стан­ции - ус­ло­вия дви­же­ния и ус­ло­вия по­коя (по­доб­но то­му, как во­да по­зво­ля­ет ры­бам дви­гать­ся в во­де, а зем­ля - дви­жу­щим­ся пред­ме­там сто­ять на од­ном мес­те).

Кос­мо­ло­гия.

В джайнизме мир (ло­ка) опи­сы­ва­ет­ся как трёх­уров­не­вый: ниж­ний мир (ад­хо-ло­ка) - сфе­ра оби­та­те­лей ада (на­ра­ки), со­стоя­щая из се­ми зе­мель, имею­щих на­зва­ние по оп­ре­де­лён­но­му цве­ту (дра­го­цен­но­стей, са­ха­ра, пес­ка, гря­зи, ды­ма, тем­но­ты, пол­ной тьмы); сред­ний мир (мад­хья-ло­ка) - ме­сто оби­та­ния лю­дей и жи­вот­ных, в цен­тре его на­хо­дит­ся кон­ти­нент Джам­буд­ви­па (Ин­дия); выс­ший мир (ур­дх­ва-ло­ка) - не­бе­са, где пре­бы­ва­ют бо­же­ст­ва че­ты­рёх клас­сов. На са­мой вер­ши­не ми­ра рас­по­ла­га­ет­ся ме­сто со­вер­шен­ных, ос­во­бо­див­ших­ся (сидд­ха, буквально - дос­тиг­ший) душ (сидд­ха-ло­ка, или сидд­ха-кшет­ра). За пре­де­ла­ми ми­ра на­хо­дит­ся не-мир (ало­ка), в ко­то­ром ни­че­го нет. Зна­ние о ми­ре мож­но по­лу­чить дву­мя спо­со­ба­ми: не­по­сред­ст­вен­но, то есть без по­мо­щи ор­га­нов чувств, и опо­сре­до­ван­но.

Уче­ние о по­зна­нии.

Ис­точ­ни­ка­ми зна­ния (пра­ма­ны) в джайнизме счи­та­ют­ся: 1) чувственное вос­при­ятие и ло­гический вы­вод (ма­ти); 2) свя­щен­ные пи­са­ния джайнизма или сло­ва учи­те­ля (шру­ти); 3) яс­но­ви­де­ние (авад­хи); 4) те­ле­па­тия (ма­нах-парь­яя); 5) все­ве­де­ние (ке­ва­ла джня­на). Пер­вые три ис­точ­ни­ка мо­гут быть как ис­тин­ны­ми, так и лож­ны­ми; по­след­ние два - толь­ко ис­тин­ны­ми. Джайнизм ис­хо­дит из не­воз­мож­но­сти пол­но­го и аде­к­ват­но­го зна­ния о каком-либо пред­ме­те или яв­ле­нии в рам­ках толь­ко од­но­го под­хо­да или од­ной точ­ки зре­ния вслед­ст­вие мно­го­мер­но­сти дей­ст­ви­тель­но­сти, её «не­од­но­сто­рон­но­сти». Кон­цеп­ция «не­од­но­сто­рон­но­сти» (анэ­кан­та­ва­да) вклю­ча­ет в се­бя два раз­де­ла: уче­ние о точ­ках зре­ния (най­я­ва­да) и док­три­ну «не­ко­то­рым об­ра­зом» (сьяд­ва­да). Пер­вое учит воз­мож­но­сти рас­смат­ри­вать вся­кий пред­мет с се­ми то­чек зре­ния: 1) най­га­мья - це­ле­вая, «те­лео­ло­ги­че­ская», ли­бо рас­смат­ри­ваю­щая со­от­но­ше­ние об­щих и спе­ци­фических свойств объ­ек­та; 2) сам­гра­ха - рас­смат­ри­ваю­щая вещь как при­над­ле­жа­щую оп­ре­де­лён­но­му клас­су пред­ме­тов; 3) вья­ва­ха­ра - обы­ден­ная; 4) рид­жу­сут­ра - про­стран­ст­вен­но-вре­мен­на́я; 5) шаб­да - кон­тек­сту­аль­ная; 6) са­маб­хи­руд­ха - эти­мо­ло­ги­че­ская и 7) эвамб­ху­та - фик­си­рую­щая толь­ко од­но зна­че­ние кор­ня при­ме­ни­тель­но к дан­но­му объ­ек­ту. Од­на­ко мн. джайн­ские мыс­ли­те­ли час­то ис­поль­зо­ва­ли толь­ко две точ­ки зре­ния (ви­ди­мо, под влия­ни­ем буд­дий­ской фи­ло­со­фии): под­лин­ную, чис­тую, на­стоя­щую и обы­ден­ную, не­чис­тую, не­на­стоя­щую. Под­лин­ное по­ни­ма­ние за­клю­ча­ет­ся в объ­яс­не­нии при­ро­ды ре­аль­но­сти в её аб­со­лют­ной чис­то­те, не­под­вер­жен­но­сти влия­нию каких-либо ок­ру­жаю­щих об­стоя­тельств; обы­ден­ная же точ­ка зре­ния опи­сы­ва­ет внеш­ние про­яв­ле­ния суб­стан­ции и пред­став­ля­ет со­бой по­пу­ляр­ное из­ло­же­ние пре­дель­ных ис­тин для осн. мас­сы адеп­тов. Сьяд­ва­да (сьяд, буквально - воз­мож­но, не­ко­то­рым об­ра­зом) за­клю­ча­ет­ся в опи­са­нии лю­бо­го объ­ек­та с се­ми по­зи­ций: не­ко­то­рым об­ра­зом 1) су­ще­ст­ву­ет, 2) не су­ще­ст­ву­ет, 3) су­ще­ст­ву­ет и не су­ще­ст­ву­ет, 4) не­опи­су­ем, 5) су­ще­ст­ву­ет и не­опи­су­ем, 6) не су­ще­ст­ву­ет и не­опи­су­ем, 7) су­ще­ст­ву­ет, не су­ще­ст­ву­ет и не­опи­су­ем.

Эти­ка.

Пра­виль­ное по­ве­де­ние, со­про­во­ж­даю­щее ис­тин­ное ви́де­ние ми­ра, вклю­ча­ет в се­бя ос­та­нов­ку (сам­ва­ра) при­то­ка кар­мы в ду­шу и унич­то­же­ние (нирд­жа­ра) на­ко­п­лен­ной кар­мы, для че­го не­об­хо­ди­мо: 1) прак­ти­ко­вать «пять ве­ли­ких обе­тов» (не­на­си­лие, не-во­ров­ст­во, прав­ди­вость, не-при­вя­зан­ность и це­ло­муд­рие); 2) со­блю­дать ос­то­рож­ность в еде, хо­ж­де­нии, ре­чи, при­ня­тии ве­щей и так далее; 3) осу­ще­ст­в­лять кон­троль над те­лом, ре­чью и умом; 4) дос­тичь выс­шей сте­пе­ни 10 доб­ро­де­те­лей (кро­тость, сми­ре­ние, не­пре­клон­ность, чис­то­та, прав­ди­вость, са­мо­обуз­да­ние, ас­ке­за, от­каз от те­ла, от­ре­шён­ность, це­ло­муд­рие); 5) раз­мыш­лять о брен­но­сти и не­чис­то­те это­го ми­ра, о не­об­хо­ди­мо­сти ос­во­бо­ж­де­ния, о раз­ли­чии ду­ши и не-ду­ши и тому подобное; 6) иметь са­мо­об­ла­да­ние; 7) уе­ди­нять­ся для ме­ди­та­ций. Унич­то­же­ние кар­мы пред­по­ла­га­ет по­ми­мо это­го различные ви­ды ас­ке­тической прак­ти­ки (от­каз от вкус­ной пи­щи, ог­ра­ни­че­ния в ра­цио­не и тому подобное). Бла­го­да­ря жё­ст­кой ас­ке­зе джи­ва мо­жет стать ос­во­бо­ж­дён­ной ду­шой (сидд­ха) и бо­лее ни­ко­гда не во­пло­щать­ся. Ос­во­бо­див­шись пол­но­стью от те­лес­ной обо­лоч­ки, ду­ша уст­рем­ля­ет­ся в верх ми­ро­во­го уни­вер­су­ма (в сидд­ха-ло­ку). Ос­во­бо­ж­де­ние в джайнизме счи­та­ет­ся ес­тествен­ным со­стоя­ни­ем ду­ши, в ко­то­ром она пол­но­стью про­яв­ля­ет своё чис­тое соз­на­ние и пре­бы­ва­ет в веч­ном бла­жен­ст­ве все­ве­де­ния.

Шко­лы и культ.

Шве­там­бар­ские шко­лы современном джайнизме - мур­ти­пуд­жа­ка, стха­на­ка­ва­си, те­ра­пант­ха - вклю­ча­ют в се­бя несколько различных тол­ков. Мур­ти­пуд­жа­ки, то есть «по­кло­няю­щие­ся об­раз­ам», в сво­их об­ря­дах и ри­туа­лах ис­поль­зу­ют цве­ты и шаф­ра­но­вую пас­ту, ко­то­ры­ми они (на­ря­ду с цвет­ны­ми оде­ж­да­ми и дра­го­цен­но­стя­ми) ук­ра­ша­ют об­ра­зы тирт­хан­ка­ров; при по­кло­не­нии (омо­ве­нии, при­кос­но­ве­нии, на­ти­ра­нии пас­той и так далее) они за­кры­ва­ют рот, а ас­ке­ты-мур­ти­пу­ж­да­ки но­сят му­ха­пат­ти (ку­сок тка­ни, за­кры­ваю­щий ро­то­но­со­вую по­лость). Стха­на­ка­ва­си­ны про­во­дят все ре­лигиозные це­ре­мо­нии не в хра­мах, а в об­щин­ных до­мах (стха­на­ках, или упаш­ра­ях), они от­ри­ца­ют по­чи­та­ние ста­туй и изо­бра­же­ний, счи­тая по­доб­ную прак­ти­ку нека­но­нич­ной. При­ни­мая мо­на­ше­ст­во, они ос­тав­ля­ют свои мир­ские име­на. Шко­ла воз­ник­ла в XVII веке в Гуд­жа­ра­те и вос­хо­дит к иде­ям «ико­но­бор­че­ской» дея­тель­но­сти мо­на­ха Лон­ка Ша­ха (XV век). Те­ра­пант­ха (буквально - три­на­дца­тый путь) - под­шко­ла в рам­ках стха­на­ка­ва­си, ос­но­ван­ная в 1760 году Бхик­ханд­жи (позд­нее из­вест­ный как на­став­ник Бхик­шу); в ней от­сут­ст­ву­ет по­кло­не­ние об­раз­ам и име­ет­ся один ру­ко­во­ди­тель-ача­рья для всей об­щи­ны. С це­лью про­по­ве­ди джайнизм на За­па­де 9-й ача­рья Тул­си до­ба­вил к тра­диционным груп­пам ас­ке­тов две но­вые: са­ма­на (для муж­чин) и са­ма­ни (для жен­щин), ко­то­рые мо­гут поль­зо­вать­ся совр. сред­ст­ва­ми пе­ре­дви­же­ния, тех­ни­кой и в ис­клю­чительных слу­ча­ях го­то­вить пи­щу для са­мих се­бя (что ка­те­го­ри­че­ски за­пре­ще­но для всех ас­ке­тов).

Ди­гам­бар­ские шко­лы - би­са­пант­ха, те­ра­пант­ха, та­ра­на­пант­ха, гу­ма­на­пант­ха и канд­жи­пант­ха - так­же вклю­ча­ют в се­бя несколько под­школ. Адеп­ты би­са­пант­хи (буквально - два­дца­тый путь) по­чи­та­ют об­ра­зы тирт­хан­ка­ров и различных бо­жеств, ис­поль­зуя в ка­че­ст­ве под­но­ше­ния об­ра­зам шаф­ран, цве­ты, фрук­ты, бла­го­во­ния и за­жи­гая огонь (ара­ти) в хра­мах. Те­ра­пант­ха (буквально - три­на­дца­тый путь) - дви­же­ние, воз­ник­шее в Северной. Ин­дии в 1626 году, ни­как не свя­за­но с од­но­имённой шве­там­бар­ской шко­лой. Её при­вер­жен­цы под­но­сят об­раз­ам тирт­хан­ка­ров бе­лый и цвет­ной рис, сме­шан­ный с сан­да­ло­вой пас­той, оде­ж­ды, сан­дал, мин­даль, ко­кос, но не ис­поль­зу­ют в ри­туа­лах цве­ты, фрук­ты, огонь-ара­ти, и у них нет идеи пра­са­да. Та­ра­на­пант­ха на­зва­на по име­ни ос­но­ва­те­ля Та­ра­на Сва­ми (1448-1515), её адеп­ты по­кло­ня­ют­ся свя­щен­ным кни­гам, но не об­раз­ам и осн. вни­ма­ние уде­ля­ют ме­ди­та­ции и изу­че­нию пи­са­ний, а не об­ря­дам и ри­туа­лам. Гу­ма­на­пант­ха - не­боль­шая сек­та по­сле­до­ва­те­лей пан­ди­та Гу­ма­ни Ра­ма (или Рая), от­ли­чаю­щая­ся стро­гим за­пре­том на за­жи­га­ние ог­ня-ара­ти в хра­ме при со­вер­ше­нии по­кло­не­ния об­раз­ам тирт­хан­ка­ров. Канд­жи­пан­та - современная шко­ла, ос­но­ван­ная Канд­жи Сва­ми (пер­во­на­чаль­но стха­на­ка­ва­си­ном), по­пу­ля­ри­за­то­ром со­чи­не­ний и идей Кун­да­кун­ды, и по­лу­чив­шая рас­про­стра­не­ние сре­ди об­ра­зо­ван­ной час­ти джайн­ско­го об­ще­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)