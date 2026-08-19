Джаяварман VII

Джаяварма`н VII (1177/1181 — ок. 1220) — правитель Камбуджадеши. Сын Дхараниндравармана II (1150—1160), двоюродный брат Сурьявармана II (1113—1150). В правление его предшественника Трибхуванадитьявармана (1165—1177) страна переживала кризис, вызванный неудачными войнами с Чампой, в которой правил Джайя Индраварман IV (1167—1192). В 1177 флот Чампы поднялся пo Меконгу, вошел в р. Сиемреат и захватил столицу Яшодхарапуру. Д. VII, получив власть, в этих условиях не смог сразу официально вступить на престол . Для этого ему пришлось сначала усилить флот и в 1181 одержать победу в морском бою с чамами. Д. VII положил конец соперничеству кхмерских династий, объединив в своем лице старую Лунно-Солнечную династию с северной династией, выдвинувшейся в 1082. Вел успешные войны с соседями и осуществил ряд государственных преобразований: ввел прямое управление в ряде ранее вассальных владений, а также провел религиозную реформу. При нем массовой религией стал буддизм махаяны, который нередко сочетался с общеимперским культом бога-царя (девараджи). Изображениям бодхисатвы Авалокитешвары придавались портретные черты Д. VII. Экономическое положение государства постепенно восстанавливалось, что позволило Д. VII вести широкое строительство, в первую очередь в столице. Был возведен ряд крупных храмов, создавались средние и высшие школы для подготовки монахов-буддистов. В изобразительном искусстве возникали новые образы, стили, архитектурные приемы. Возник культ Будды-царя. Впоследствии махаяна была сменена тхеравадой. Один из сыновей Д. VII был направлен изучать тхераваду на Шри-Ланку. Передал власть Индраварману II (ок. 1220—1243). Лит.: История Кампучии. Краткий очерк. М., 1975; Higham C. The Civilization of Angkor. London, 2001; Wolters O. W. Jayavarman II’s Military Power: The Territorial Foundation of the Angkor Empire // The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1973, № 1; Jacques C. On Jayavarman II, the Founder of the Khmer Empire // Southeast Asian Archaeology. 1992, № 3. М. Ю. Ульянов.